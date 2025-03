Seguridad reforzada en San Juan: 579 movilidades para vigilancia nuevas o reparadas, pistolas Taser y 130 policías ingresantes en acción

• 25 camionetas.

• 60 motos.

• 13 autos y SUV.

• 1100 chalecos antibalas.

• 40 pistolas Taser.

• 481 movilidades reparadas y nuevamente en funcionamiento.

En materia de tecnología para la vigilancia y la prevención del delito, se incorporaron:

• 100 nuevas cámaras de vigilancia para el CISEM.

• 16 cámaras IP destinadas al Servicio Penitenciario Provincial.

Además, se destacó el avance del 96% en la obra del nuevo Sector 5 del Servicio Penitenciario de San Juan, una infraestructura clave para mitigar la crisis de superpoblación y mejorar las condiciones de habitabilidad de internos y personal penitenciario.

Orrego aseguró recursos para seguridad

"Nuestros ejes, claramente, desde que comenzamos nuestro mandato, tienen que ver inexorablemente con la educación, la salud y la seguridad. Y la seguridad es algo que es fundamental. Y cuando hablo de seguridad no hablo solamente de la prevención sino de la ejecución, en el hacer todos los días, en el compromiso, en la voluntad, en la eficiencia. Nosotros tenemos la obligación, porque todos somos parte de lo que debemos servir a la gente, tenemos la obligación intrínseca de prestar servicio todos los días", dijo Orrego durante el acto.

"Yo sé de qué lado estoy, yo estoy del lado de ustedes siempre. Estoy al lado de los policías que vienen a hacer que la gente viva una vida tranquila y en paz. En definitiva lo digo hasta como ser humano. Nosotros estamos al frente, tenemos que salir todo el día a trabajar para perseguir a la manga de delincuentes que quiere hacer mal a la vida de las personas. Nosotros estamos acá para cuidar y proteger a las personas de bien, a los que quieren trabajar, a los que quieren producir, a los que quieren todos los días levantarse y tener una vida normal. Así que sepan que me van a tener del lado de ustedes, yo no tengo que pensar mucho. Me van a tener del lado de la plana mayor, al lado del jefe de la Policía, del Secretario de Seguridad", afirmó el mandatario.

El gobernador afirmó que para seguridad en San Juan se va a "contar absolutamente con todos los recursos que sean necesarios".

"La gente no tiene que salir con miedo a la calle, la gente tiene que estar tranquila, sabiendo que muchos somos los que tenemos que trabajar. Los delincuentes a la policía le tienen que tener respeto y a los jueces le tienen que tener terror. Es que las hace en San Juan las tiene que pagar y eso no tiene ningún tipo de negociación. El que se mande una macana en San Juan la tiene que pagar. Nosotros vamos a hacer que la Policía de San Juan, una institución prestigiosa, claramente va a ser la mejor policía. Y por qué no decir la mejor policía de la República Argentina", agregó.

Y remarcó sobre el nuevo equipamiento que "tenemos recursos materiales en este caso. Miren, bueno, me tocó instruir hasta un 50% de las cámaras de seguridad no funcionaban. Evidentemente, no lo podía salir a decir, porque si no un montón de gente iba a salir a robar o a perjudicar a las personas. Pero, fruto de mucho trabajo, ya me compramos 100 cámaras de seguridad, 60 motos, más de una docena de autos".