Orrego: "A los delincuentes los vamos a seguir hasta por debajo de la almohada"

“Entre todos tenemos que dar luchar contra la inseguridad en San Juan. Voy a ser muy claro, a los delincuentes los vamos a seguir hasta por debajo de la almohada. Acá no hay 'tutía', acá tenemos de trabajar todos. Necesitamos de la acción de la Policía de San Juan y de la Justicia de San Juan. Definitivamente nosotros no transamos con delincuentes, nosotros protegemos a la familia sanjuanina. Sabemos de qué lado estar y en ese sentido se van a seguir incorporando nuevas tecnologías, nuevos recursos para mejorar la seguridad”, aseguró Orrego en rueda de prensa, durante el acto que se realizó en el Parque de Mayo de entrega de movilidades y anuncio de ascensos en la Policía.

En ese contexto, aseguró también: “Cuando me tocó asumir, el 50% de las cámaras del sistema CISEM no estaban en buen estado. Evidentemente no lo podíamos salir a decir, justamente por cuestiones de seguridad, pero hoy sí podemos decir que estamos trabajando en el 100% de las cámaras y que vamos a continuar con este trazado de instalación nuevos aparatos, porque esto tiene que ver con la prevención del delito. Siempre lo vengo sosteniendo, a la Policía, los delincuentes le tienen que tener respeto y a los jueces, les tienen que tener terror”.

Fue en ese contexto que el Gobernador contó que ya llegaron a la provincia las 40 pistolas Taser que serán utilizadas por la Policía de la provincia. “Este es un avance enorme, hemos hecho una gran inversión en materia de seguridad y la vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de nuestro objetivo”, calificó el mandatario provincia.

Y en el mismo orden de cosas, indicó: “Esto también se va a ver reflejado en materia de obras. En mayo vamos a terminar la nueva nave en el Penal de Chimbas y eso nos va a permitir avanzar en mejorar los índices de superpoblación de reclusos, lo que permitirá dar más garantía a lo internos y también a quienes trabajan en el lugar”.

En tanto que, para finalizar destacó: “Nosotros tenemos que trabajar permanentemente en materia de seguridad, porque estamos del lado de los que quieren vivir en paz, estamos del lado de los que quieren vivir con tranquilidad, que quieren que sus hijos y su familia estén seguros”.