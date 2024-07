Sin foto ni detalles, con Gramajo o sin Rosas: el entorno de Uñac insistió en que la unidad "es casi un hecho"

El principal argumento de los uñaquistas reside en que, después de varios meses, el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja nunca rompió el diálogo. Las negociaciones se sostuvieron, principalmente, en las segundas líneas. En las tres reuniones del Consejo Provincial Justicialista hubo acuerdos.

Los dos accionistas mayoritarios del peronismo local sumaron a la mesa de tratativas al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, que lanzó un espacio propio -San Juan Te Quiero- para jugar la individual en caso de no ser convocado. Pero los exgobernadores lo incluyeron. Sobre todo Gioja, con quien tiene una relación electoral por haber sido fórmula a la Gobernación en el 2023.

Sin embargo, tanto el exmandatario provincial como el chimbero no se animan a admitir que hay una lista única para la conducción del Partido Justicialista. Los nombres están definidos: el próximo presidente será el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano; la vicepresidenta será la diputada provincial Graciela Seva. El primero es uñaquista. La segunda es giojista. El problema es el tercero.

La vicepresidencia segunda estuvo en debate desde el inicio. Gramajo la reclamó y los intendentes también. Hay operaciones y contraoperaciones mediáticas sobre el tema. Versiones indicaron que los jefes comunales fueron inflexibles. Otros dijeron que hasta el propio intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, pidió que sea el chimbero. Es complicado separar la paja del trigo. Ese lugar es la incógnita. Aparentemente, será el pocitano Fabián Aballay. Pese a no caer bien en las filas de Gioja.

En cualquier caso, no será para otra intendenta, la caucetera Romina Rosas, que se lanzó para la presidencia partidaria, sumó apoyos militantes, pero no tiene aval de ninguno de los tres sectores que están negociando. La reunión de jefes comunales que sucedió el viernes de la semana pasada fue una movida del uñaquismo para excluirla. Ella simplemente no asistió. ¿Presentará lista? Es improbable, pero la dirigente no lo descartó todavía.

Ciertamente, la interna misma generó desgaste, aunque no lo suficiente como para relegar lugares en el Consejo Provincial. Los nombres que incluirá el giojismo son cantados: Leonardo Gioja, Juan Carlos Gioja, Maira Zepeda e incluso Daniela Castro. La última tuvo un distanciamiento con el exgobernador. Pasó a militar en el espacio nacional del exjefe de Gabinete de Alberto Fernández, Agustín Rossi. Todo indica que, pese a eso, volverá a estar.

El uñaquismo no quiere soltar los nombres. Atraviesa un momento intricado por el posicionamiento pendulante sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Mientras Uñac votó en contra en el Senado, sus diputados nacionales votaron a favor dos veces. Antes y después del voto del líder en la Cámara alta, Allende, Aubone y Chica, respaldaron la normativa.

En tanto, a nivel provincial, el único diputado libertario presentó el proyecto de adhesión a la Ley Bases y al RIGI. El peronismo de Uñac tiene más dudas que otra cosa. Los legisladores provinciales qué ejemplo van a seguir. Está la chance de que prevalezca el verticalismo justicialista y respondan sin peros a Uñac. ¿El senador nacional va a ir contra su propio voto o va a avalar que sus diputados rechacen la normativa?

El expresidente Juan Perón tenía una frase que repetía con insistencia: "La única verdad es la realidad". Por ahora, no hay foto de la unidad, ni tampoco detalles. Puede haber un indicio de la inclinación de la rosca en la vigilia del 25/26 de julio en conmemoración del fallecimiento de Eva Duarte. En ese acto, asumirán las autoridades de la Juventud Peronista. Pueden concurrir los popes.

Uñac ya está en San Juan. Llegó de Miami -donde vio la Copa América por su lugar en el Comité Ejecutivo de la AFA- antes de lo esperado, el 18 de julio. Visitó a Rosas en Caucete. En tanto, Gioja también puede aparecer para acompañar a los suyos. Sería la antesala de la unidad. Sobre todo porque hay un plan para que los tres -los dos exmandatarios provinciales y el exintendente- vayan al Partido Justicialista nacional como consejeros y congresal.