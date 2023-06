Sergio Uñac volverá a la carga contra la Corte Suprema después del 2 de julio

"Hay una Suprema Corte de Justicia absolutamente influenciada por los sectores de la política. La Corte se portó mal, no conmigo sino con todos los sanjuaninos y sanjuaninas, fue irrespetuosa", sentenció el gobernador este jueves, en una entrevista con Canal 13 San Juan. "Yo voy a escalar con esto, no voy a ser gobernador, pero mirando lo que la Corte hizo acá, lo que hizo con la Provincia de Buenos Aires y con la Provincia de Formosa, esa doble vara con la que midió, tengo la obligación de hacerlo escalar. Porque en una nueva Argentina, una nueva Corte también es necesaria", subrayó.

El gobernador y ahora candidato a senador, confirmó así que irá a los tribunales internacionales para que den su parecer sobre la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina, que consideró que el pocitano no está constitucionalmente avalado para jugar por otro período. Esa decisión devino en la suspensión de los comicios para gobernador y vice, la realización de las elecciones parciales que se dio el 14 de mayo y, finalmente, el reemplazo del candidato a primer mandatario provincial que es Rubén Uñac.

"Ahora mi único objetivo es el 2 de julio, yo me concentro en eso. Después, vamos a armar un staff de juristas que miren el caso y si la Corte se equivocó, acá dijo que la Constitución me lo permitía pero que ellos querían periodicidad de funcionarios ¿Y en Formosa no? Gildo (Insfrán) es amigo pero allá decidió conforme a la Constitución provincial y acá resolvió conforme a lo que estableció junto por el cambio se tienen que hacer cargo eh, Pichetto dijo esto, yo voy a presentar todo esto ante la Corte Interamericana pero lo más importante de todo es que los sanjuaninos no convirtamos San Juan en Mendoza que tienen prohibida la actividad minera, o en el modelo de Jujuy con su policía que reprime y un salario de 35.000 pesos de salario inicial", analizó Uñac.

El gobernador habló sobre la eliminación de su candidatura por parte de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo sus críticas a Marcelo Orrego y destacó a su hermano como candidato, para continuar su modelo de gobierno. También envió un mensaje hacia el interior del PJ refiriéndose a Fabián Gramajo y José Luis Gioja.

Subrayó Uñac: "Yo no me arrodillé ni ante Macri ni ante Alberto, pedí que me dieran lo que corresponde".

En el tramo final de la campaña a la Gobernación en la que no es candidato pero acompaña codo a codo a la fórmula Rubén Uñac-Cristian Andino, expresó que "Rubén es el coautor intelectual de este proyecto que tengo el honor, y desafío de representar. Yo estaba en la calle y él estaba en el laboratorio de la política viendo con quien íbamos a trabajar. Por eso estaba en Buenos Aires. Conoce desde la génesis este modelo, tiene una alta sensibilidad social. Era la persona más indicada. En 4 días tuve que decidir la fórmula, más claro de que me quisieron anular como candidato a Gobernador, imposible".

Además, dijo que su hermano puede mejorar algunas de sus acciones de gobierno, "porque conozco su personalidad y le voy a dejar un legado de las cosas que me equivoqué. Nosotros tenemos que reconocer las cosas que tenemos que mejorar y quizá algunos diálogos deban mejorar, incluso internamente. Rubén Uñac y Cristian Andino tienen que consolidar y las cosas que me equivoqué tienen que mejorarlas. Dejamos un salario docente sumamente considerado en el país, por ejemplo".

A los contrincantes Orrego y Fabián Martín les cuestionó la propuesta a los y las votantes: "Los veo casi sin modelo, pero si me llevas a definir qué modelos les veo, les veo ese. ¿Cuál es el salario de los docentes de la municipalidad de Santa Lucía, y el salario de los pasantes de la Municipalidad de Rivadavia? Son 20 pico mil pesos, ese es el modelo. Un Estado que se achica, desconoce derechos y deja que el sector privado haga lo que puede hacer", les recriminó.

Ante la consulta sobre cómo le cayó la noticia de la fórmula Massa- Rossi, respondió que "tuve contacto con todos, los gobernadores tuvimos mucho que ver. No veía mal una competencia. Estábamos divididos, pero convinimos que lo que decidiera la mayoría eso es lo que íbamos a hacer". Y ahondó sobre cómo es su relación con el ministro de Economía nacional: "Está muy bien, nos hemos reunido. Cada vez que voy a Buenos Aires nos tomamos un café o un almuerzo. El oficialismo sanjuanino va a trabajar con esa fórmula y vamos a lograr buenos resultados".

Dejó un mensaje para adentro del PJ: "Me parece que la competencia es saludable, vamos a intentar de que sea respetuosa; más respetuosa de lo que ha sido esta última que cuando yo era candidato que obviamente sufrí destrato por parte del candidato a Gobernador. Del candidato a Vicegobernador de 'San Juan Vuelve' (Fabián Gramajo) no, recién lo saludé cuando entraba. Si mirás su registro o declaraciones ha sido respetuoso. Pero estas son cosas que tiene la política, que hay que mejorarlas, sí".

Además, dijo que con Gioja "siempre quedan cosas por hablar. Me parece que un análisis de un partido de fútbol, de cómo le fue a Racing anoche o cómo le va a ir a Boca esta noche, siempre es probable que lo podamos analizar. Yo creo que se cumplen etapas, yo casi que estoy cumpliendo la mía acá y tengo 53 años. Imaginesé si no se van a cumplir otras etapas, no la de él, la de cualquiera. Y hay que asumirlo eso también".

No descartó nada a futuro sobre su carrera política: "Yo sabía que si era electo, que de hecho lo fui, en el '23 llegaba hasta el '27 y terminaba mi ciclo en la provincia de San Juan. También es verdad que si hubiese sabido que la Corte se iba a comportar cómo se comportó, teñida de operaciones políticas, yo hubiese jugado alguna cuestión nacional, hubiese estado en esa discusión".

