Sergio Uñac les reclamó a los opositores que muestren qué gestión planean hacer

Uñac apuntó a la oposición local diciendo que "no hay definición al respecto por ejemplo de la minería. Todavía no sabemos qué van a hacer, si la van a fortalecer, si la van a eliminar, si la van a cambiar. Algo hay que decir en la campaña sobre esto que es parte del desarrollo. Y cuando se trató de votar una ley para reconocer a los trabajadores de viña, Juntos por el Cambio votó en contra. Y son las dos principales actividades de la provincia. A mí la Corte no me dejó más opción que ser candidato a senador, los otros modelos son JxC, los libertarios y los sectores de Izquierda".

En esta semana, coincidirán las campañas para cargos nacionales con las de la carrera por la Gobernación de San Juan, que quedó a definirse el 2 de julio por la inhabilitación de Uñac como candidato a gobernador. "Estamos llevando la campaña a toda la provincia, teniendo en cuenta lo que pasó en San Juan. Vimos que en Córdoba y Formosa ganaron los oficialismos, aprovecho para saludarlos a Martín Llaryora y Gildo Insfrán. Veo que la Corte trató de manera desigual la provincia de San Juan respecto de los intendentes bonaerenses y de Formosa, lo hecho hecho está, Ya no podemos traer ese tema a colación, los sanjuaninos sacarán conclusiones sobre quiénes decidieron que sucediera de esa manera, dándole vuelta a la página estoy seguro que van a acompañar este proceso porque habitan en una provincia ordenada, que ostenta mejores números de obra pública, de empleo y diversificación de matriz productiva", declaró el gobernador este lunes, en diálogo con Radio Sarmiento.

Analizó que "la Corte defendió con tentáculos de JxC, se definió de manera distintas, predijo acá con el converso Miguel Pichetto qué iba a hacer la Corte. Sobre Formosa o Provincia de Buenos Aires no dijo nada. A la Corte le interesó y definió de manera voraz e ilegítima sobre el caso San Juan".

Se explayó sobre su idea de votar un modelo de provincia que "estamos tratando de que los sanjuaninos podamos proteger a San Juan de la macroeconomía que está bastante complicada. Cuando veía lo que pasaba en Jujuy veía el esfuerzo que hemos hecho los sanjuaninos para fortalecer el sueldo de todos y de lo que de mí depende que es la administración pública. En Jujuy veíamos un docente con 35 000 pesos de sueldo y un docente inicial con un solo cargo en San Juan con 180.000 pesos. Entonces o queremos este modelo o el modelo de Juntos por el Cambio que además muchos de ellos como Bullrich, Larreta, Morales, Cornejo, han sido actores en el 2001 de aquella Alianza que dejó no solamente gente indigente o con problemas sino también muertos, con lo que pasó con esa represión que se dio sobre fines de diciembre".

Destacó Uñac que "lo que se pone a consideración acá son dos modelos y los sanjuaninos tienen que decidir sobre uno y otro".

Además, dio las razones por las que deberían votar a Rubén Uñac: "es coautor de este proyecto político cada cosa que hemos logrado él ha estado en el laboratorio mirando cada detalle; porque tiene trayectoria y porque además hay un equipo de trabajo acá, no podemos gobernar solos", dijo.

También mostró su expreso apoyo a la fórmula presidencial propuesta por Unidos por la Patria. "Yo abonaba la competencia, se los dije a Cristina, a Massa, a Wado, a Scioli. La Liga de Gobernadores decidió competencia no, fue la posición mayoritaria. Se trabajó con ahínco y se logró lista única, vamos a trabajar incansablemente para que la fórmula Massa-Rossi triunfe en San Juan", dijo.

Instó, sobre los comicios del 2 de julio, a que "los sanjuaninos deberíamos votar por abroquelarnos acá y tratar de amortiguar los efectos de la macroeconomía mundial y nacional. Nosotros tenemos un modelo donde no hay obra pública paralizada, haciendo hospitales, escuelas, estamos fortaleciendo salarios de la administración pública. Eso tenemos que poner en consideración".

Y destacó que "yo cuando veo que algunos candidatos de la oposición de San Juan hablan de la actividad económica que tenemos, con cierta superficialidad, cuando hablan de la minería hablan del litio como si fuese la minería light, la que se puede mencionar, la que no jode a la opinión pública, miren nosotros tenemos que poner blanco sobre negro, cuáles son nuestras actividades y cómo las tenemos que defender. Nosotros tenemos a la minería como eje de desarrollo y San Juan es el mejor destino en Latinoamérica para inversión minera y el 50% de exploración está acá. Pedimos a los sanjuaninos que no den un salto al vacío ni un paso hacia atrás, con proyectos políticos que no definen qué van a hacer o que no quieren contarlo".

Además, sobre el nepotismo que le achacan a los Uñac, expresó que "yo veía un video a Orrego que contaba como con un ábaco los periodos que lleva en Santa Lucía, lo que acá se debate son proyectos, lo que digo es que es una necesidad social y económica saber dónde hacia dónde va San Juan, hay que planificar y mostrar algo, si no se hace así se somete a todos a un invento permanente, eso no tiene buen final porque ya lo hemos visto".

¿Cambios de gabinete?

Sobre un eventual cambio de gabinete en estos meses de transición, no lo descartó. Dijo que "lo analizaría, no es algo que tenga... hoy si bien no integro la lista provincial me interesa que consolidemos este proyecto, no estoy analizándolo. Si ellos ganan ellos van a armar su propio gabinete, yo voy a colaborar incansablemente pero no voy a influir. No voy a poner palos en la rueda, no va a ser ese mi rol, soy ejecutivo, el mensaje va a ser que voy a colaborar para traer cosas a San Juan, conozco Buenos Aires al derecho y al revés porque estuve gestionando durante casi 8 años".

Ante este escenario de que Rubén Uñac gane las elecciones del 2 de julio, el gobernador dijo respecto del giojismo que "terminadas las elecciones vamos a dirimir diferencias, habrá una convocatoria, no sé si total o no porque esto lo tienen que definir Rubén y Cristian desde lo institucional, y yo como presidente del PJ tengo la obligación de convocar a todos. Por lo que he conversado se habla de una convocatoria para redefinir ciertos aspectos desde lo partidario, que puede llevar a lo institucional también".

Sobre si gana la senaduría trabajará mirando la política nacional o volver a ser gobernador en 2027, Uñac respondió "no sé".

Respecto del armado de listas nacionales, dijo que no fue difícil elegir los precandidatos de las nacionales, que sí se estudió, entre varios dirigentes porque hay una cantera dentro del frente, y que cree que están todos los sectores representados por las candidaturas resueltas.

Concluyó adelantando que de cara al 2 de julio, el cierre de campaña será sin actos masivos.