Seis de cada 10 sanjuaninos, a favor de acotar los mandatos del gobernador

El tema viene desde la campaña a gobernador del año pasado, cuando Marcelo Orrego dijo que iba a impulsar que no haya dos reelecciones posibles para el máximo cargo provincial. Así está en la Constitución Provincial producto de una enmienda que logró José Luis Gioja en 2011 y que lo habilitó a ser electo por un tercer período, sumando 12 años en el poder. Ahora volver a cambiar esta posibilidad se reavivó con la presentación de un proyecto de ley del PJ para limitar la cantidad de veces que un gobernador puede ser reelecto en San Juan . Y sobre esto, 6 de cada 10 sanjuaninos está de acuerdo, según el sondeo de TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores.

A la consulta sobre si estás de acuerdo con que se achique la cantidad de veces que el gobernador de San Juan puede ser reelecto, un 59,1% opinó que sí y un 40,9% que no. Esto no es un dato menor, porque para practicar una nueva enmienda constitucional deberá hacerse un plebiscito por el Sí o por el No, como el que se dio en 2011. Esto podría ser implementado aprovechando que los sanjuaninos irán a las urnas en 2025 para elegir diputados nacionales. Si las elecciones fueran hoy, en este sondeo ganaría el Sí a cambiar la letra del artículo 75.