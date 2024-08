Se acorta la espera para designar 21 cargos judiciales en San Juan

El ex funcionario del PJ Carlos Lorenzo en la entrevista que le tomaron este jueves en la Legislatura en el concurso para ser defensor oficial.

Este viernes la Cámara de Diputados tiene previsto continuar con las entrevistas a los candidatos ternados para ocupar los cargos vacantes en el Poder Judicial de jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta etapa forma parte del proceso de selección final de los postulantes de las 21 ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura. En la primera jornada fue evaluado el ex asesor legal de Gobierno y ex candidato a intendente de Capital, Carlos Lorenzo, que figura entre los preseleccionados. Además, está ternado el ex funcionario legislativo Nicolás Alvo, que busca ser fiscal.