En la Legislatura de San Juan ya hay fecha para iniciar las postergadas entrevistas a 63 candidatos a cargos judiciales

El otro motivo para la demora de las entrevistas que se escuchó en junio de fuentes parlamentarias es que se venía un fin de semana XXL, que varios de los participantes del concurso consideraron que condicionaba su presencia en la obligatoria cita, por lo que se consideró pertinente en la comisión que dirige la oficialista Marcela Quiroga dejar las entrevistas para más adelante.

Ahora se conoció la fecha de arranque y se estima que para concluir la tarea se necesitará la misma cantidad de días que los del plan original, cuando se planificaron las evaluaciones durante 4 jornadas y 7 encuentros.

Si las evaluaciones se dan como se previeron en junio, en el mismo mes de agosto se definirán estos 21 cargos judiciales por votación en el recinto legislativo.

Los ternados que darán la cara en la Cámara de Diputados de San Juan son los que ya pasaron por el filtro del Consejo de la Magistratura, organismo que lanzó dos concursos y los trabajó en simultaneidad. Un fue abierto en diciembre de 2023, por 7 puestos, y contempla cubrir un cargo de juez de Cámara Penal para el Tribunal de Impugnación, un cargo de juez de Paz letrado de Calingasta, un cargo de juez de Paz letrado de Valle Fértil, un cargo de juez de Paz letrado de Ullum, un cargo de juez de Paz letrado de Capital para el Cuarto Juzgado de Paz, un cargo de fiscal de primera instancia y un cargo de asesor oficial.

El otro concurso fue lanzado en marzo de 2024, por 14 cargos y es para designar a quienes ocuparán 11 lugares de fiscal de primera instancia y 3 cargos de defensor oficial, para nutrir el sistema Acusatorio que ya está vigente para todo el espectro de delitos en la provincia.

Cuando termine su trabajo la Comisión de Justicia y Seguridad, pondrá uno o varios nombres a votación en el recinto. La designación de cada cargo se hace con mayoría simple.

Entre los preseleccionados hay dos ex funcionarios, del PJ, que son el ex asesor letrado de Gobierno y ex candidato a intendente de la Capital, Carlos Lorenzo, y el ex secretario Legislativo de la Cámara de Diputados e hijo del ex fiscal de Estado provincial, Nicolás Alvo.

Además, está ternado para un cargo de defensor oficial el abogado Gustavo de la Fuente, que está detenido por orden de la Justicia Federal, sospechado de explotación laboral y trata de personas con fines sexuales. Como el caso no tiene antecedentes, en la Comisión de Justicia de la Legislatura estudian cómo proceder con su postulación.

Quiénes son todos los ternados

JUEZ DE CÁMARA (Tribunal de Impugnación)

RAED AMADO, EDUARDO OSCAR

MOYA, MABEL IRENE

HERRERO, SERGIO OMAR

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Calingasta)

TROCHE, ANDRES LEONIDAS JUSTINO

CASSAB BIANCHI, PAOLA FERNANDA

MUT PATON, JUAN PABLO

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Valle Fértil)

MULLEADY QUIROGA, LUIS MARIA JOSE

GUERRERO, MACARENA

SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Ullum)

YANZI, PATRICIO

CONCA, MARIA ALEJANDRA

LIBERMAN, DULIO IVAN

JUEZ DE PAZ LETRADO (Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Capital)

AGUIAR PACHECO, JAVIER EDUARDO

CONTE GRAND, MARIA GABRIELA

LORENZO, CARLOS ALBERTO

ASESOR OFICIAL

DAI PRA, ANA MARTINA

LANZONE FRAZETO, MARIA GABRIELA

ANZORENA, FABIANA BEATRIZ

Doce cargos de FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA

PRIMERA TERNA

ARANCIBIA, LEONARDO RAUL

MOLINA, GABRIELA

ZOGBE, SILVINA

SEGUNDA TERNA

NICOLIA HERAS, FRANCISCO JAVIER

RUIZ PEÑA, MARIA VICTORIA

VIDELA, RODRIGO DANIEL

TERCERA TERNA

INSEGNA, ANDREA VIVIANA

AARREDODO MORANDO, MARIA PAULA

CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL

CUARTA TERNA

GHILARDI, OSCAR ANDRES

RODRIGUEZ, IVANA ESTER

RODRIGUEZ SCHMADKE, MARIA XIMENA

QUINTA TERNA

GOMEZ GARCIA, SEBASTIAN ALEJANDRO

VENTIMIGLIA CHIRINO, AGOSTINA

MARQUEZ MALLARINO, YANINA ELIZABETH

SEXTA TERNA

VILLALBA, LEONARDO NELSON

MONTILLA, ROBERTO JORGE

AGUILAR, CORA BEATRIZ

SEPTIMA TERNA

PETRIGNANI CAMARGO, FEDERICO JOSE

SALAS, IVANA DEL CARMEN

ALVO LOPEZ, NICOLAS EDUARDO

OCTAVA TERNA

GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL

LIMA, MARIA NATALI

YANARDI, ATILIO SEBASTIAN

NOVENA TERNA

HEREDIA, GUILLERMO ALBERTO

CASTRO, SHEILA EMILSE

MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO

DÉCIMA TERNA

PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA

BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA

RECIO CORREA, MARIA VERONICA

ONCEAVA TERNA

FARRAN AHUN, MARIA EMILIA

IDEMI, AGUSTIN

CARENA, MARIA PAULA

DOCEAVA TERNA

BONOMO, FERNANDO JOSE

TORCIBIA, MARTIN GUSTAVO

MALDONADO, MARIA LAURA

Tres cargos de DEFENSOR OFICIAL

PRIMERA TERNA

BAIGORRIA DAVILA, EMMA CAROLINA

DE LA FUENTE, GUSTAVO

OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO

SEGUNDA TERNA

LEVEQUE, SANDRA

ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA

HERRERO PALACIOS, ANA VICTORIA

TERCERA TERNA