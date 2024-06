Diputados evaluará a 63 aspirantes a jueces, fiscales y defensores en 4 jornadas y 7 encuentros

Arrancarán el martes 18 de junio con turnos en horarios de 8.30 a 11 y de 16 a 20. Seguirán el lunes 24, de 15 a 20.30; el martes 25, de 8.30 a 11 y de 16 a 20; y prevén culminar el miércoles 26 de junio, cuando hay previstas dos reuniones, una de 9 a 13 horas y otra de 14.30 a 20.

Así cada uno de estos encuentros tendrá alrededor de nueve personas a evaluar. Según disponen las normas cada preseleccionado hablará de sus antecedentes y sus intereses en cuanto al cargo para el que se anotaron.

De esta manera, la votación para definir estos cargos se espera para julio.

Los ternados son los que ya pasaron por el filtro del Consejo de la Magistratura, organismo que lanzó dos concursos y los trabajó en simultaneidad. Un fue abierto en diciembre de 2023, por 7 puestos y contempla cubrir un cargo de juez de Cámara Penal para el Tribunal de Impugnación, un cargo de juez de Paz letrado de Calingasta, un cargo de juez de Paz letrado de Valle Fértil, un cargo de juez de Paz letrado de Ullum, un cargo de juez de Paz letrado de Capital para el Cuarto Juzgado de Paz, un cargo de fiscal de primera instancia y un cargo de asesor oficial.

El otro concurso fue lanzado en marzo de 2024, por 14 cargos y es para designar quiénes ocuparán 11 lugares de fiscal de primera instancia y 3 cargos de defensor oficial, para nutrir el sistema Acusatorio que ya está vigente para todo el espectro de delitos en la provincia.

Cuando termine su trabajo la Comisión de Justicia y Seguridad, pondrá uno o varios nombres a votación en el recinto. La designación de cada cargo se hace con mayoría simple. En el recinto impera el uñaquismo.

Entre los preseleccionados hay dos ex funcionarios, del PJ, que son el ex asesor letrado de Gobierno y ex candidato a intendente de la Capital, Carlos Lorenzo, y el ex secretario Legislativo de la Cámara de Diputados e hijo del ex fiscal de Estado provincial, Nicolás Alvo.