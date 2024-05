Pulseada por el poder y una rosca caliente: lo que dejó la elección de ternas judiciales

Integran el Consejo en representación del Poder Judicial el cortista Juan José Victoria, la ministra de Gobierno Laura Palma en representación del Ejecutivo, la diputada Fernanda Paredes por el Poder Legislativo y dos representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres. La disputa de poder se dio en este marco inicialmente.

Entre los competidores, había varios ex funcionarios el uñaquismo, entre ellos el ex asesor letrado Carlos Lorenzo; el ex secretario Legislativo Nicolás Alvo; el diputado provincial y ex intendente de Ullum Leopoldo Soler; la ex directora del Registro Civil, Romina López Galoviche y el ex subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe. Hasta el 10 de diciembre, hubiera sido inobjetable la eyección de todos a los sillones oficiales. Pero ahora hay que negociar.

A Orrego nunca le cayó en gracia el sistema de elección de jueces y fiscales. Es más, dos de los temas principales con los que Producción y Trabajo busca hacer punta en Diputados es con la reforma electoral y la judicial. El método actual asegura un capital único a las mayorías. Es que, si es coincidente el color político del Ejecutivo con el del Legislativo, se suman dos fuerzas potentes en el Consejo de la Magistratura. A esto se le suma que los representantes del Foro de Abogados participan tras haber ganado una elección y en las contiendas electorales de la institución, que nuclea a los abogados matriculados de la provincia, la política es una pata que opera incluso con financiamiento para bancar las campañas y con agrupaciones de base que pelean cuerpo a cuerpo por los votos.

Esta semana el uñaquismo estuvo de estreno como minoría en el Consejo de la Magistratura, pero con la carta de ostentar un número importante de diputados. Hubo disputa. La primera reunión fue el 21 de mayo, cuarto intermedio de por medio reanudaron y acordaron el 22. Hasta el martes las noticias que recibían los operadores de Sergio Uñac dejaban fuera a todos los candidatos que impulsaban para ocupar lugares en las 21 ternas en disputa. Estaba todo que ardía. Es más, por lo bajo las fuentes consultadas comentaban indignadas “nos quieren dejar a todos afuera”. Y hasta se quejaban de que el líder del Foro fuera Franco Montes, ex candidato a intendente de la Capital de Eduardo Cáceres. “Para quiénes van a jugar los del Foro”, chillaban.

Hubo importantes dirigentes que especulaban con hacer pesar su mayoría en Diputados y bloquear la elección final de alguna manera no definida. Y en el bloquismo había expectativa porque tenían un nombre en la contienda, que finalmente fue desestimado.

La estrategia en el recinto no llegó a definirse. Solo bosquejos imaginarios. Se impone como juez, fiscal o defensor el candidato que más votos saque por lo que era necesario sellar un acuerdo entre las partes: no todos los uñaquistas pero tampoco ninguno por su imponente mayoría para este tipo de votaciones. Tras el cuarto intermedio del martes 21, las llamadas y mensajes entre ambos sectores eran cuantiosísimas. No quedaba otra porque las cuentas son más o menos así –se usa “más o menos” porque en política jamás dos más o dos es cuatro-: los uñaquistas distribuidos en distintos bloques suman 15, los orreguistas alcanzan los 12 votos, 3 suman los bloquistas (que vienen acompañando en general a su ex jefe político, pero con excepciones), 2 votos tiene el giojismo cuyos movimientos pueden definirse como pendulares al igual que los de los monobloques San Juan Te Quiero, Frente Renovador, la Libertad Avanza-ADN y Primero Angaco. La impureza de los aliados para un lado y el otro obliga a no mostrar las cartas hasta el final y correr con el riesgo de decir falta envido sin la certeza de los puntos calculados.

Finalmente, el uñaquismo metió dos candidatos plenos en las ternas: Carlos Lorenzo, del riñón y por el que más pidieron debido a su rol trascendental durante la gestión del pocitano y Nicolás Alvo ¿filo uñaquismo? y de fluida relación con el ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, ahora alfil de Hacemos San Juan de Juan Schiaretti y compañía. Todo el resto: afuera, como diría el presidente Javier Milei.

El sistema de elección de jueces, fiscales y defensores se mantiene sin cambios desde 1986. Cuando hubo gobiernos bloquistas, los hombres y mujeres que ingresaban a la Justicia eran mayoría bloquista; lo mismo con el peronismo y las expresiones políticas que condujeron la provincia. La única diferencia es que, con el cambio de sistema, la Justicia casi duplicó su tamaño en la última década.

Desde el orreguismo apuntan a una reforma que permita que los candidatos tengan que rendir un examen y que quienes los elijan fundamenten su voto. Quieren incorporar a este proceso a alguna institución, como las universidades, que conocen sobre el tema y podrían elaborar buenos exámenes. A la incorporación de las casas de altos estudios, el fiscal de la Corte, Eduardo “Jimmy” Quattropani mostró su oposición. "Creo que debe haber un concurso de antecedentes y oposición con valoradores, con un orden de mérito no vinculante a la Cámara. El examen lo debe tomar el Consejo de la Magistratura y ser asistido por catedráticos. Pero, yo no estoy de acuerdo con la participación institucional de las universidades, o del Colegio de Abogados, al Colegio de Magistrados, ni al Colegio de Fiscales. Para eso existe el Consejo de la Magistratura", remarcó al fiscal General.

Como los acuerdos para que salgan las ternas generaron sudor y lágrimas, todo indica que no será la próxima semana cuando se elijan a los hombres y mujeres que ocuparán los puestos de fiscales, jueces y defensores sino en junio. Pero el mano a mano ya se arregló en el Consejo de la Magistratura. Y el significado de la rosca terminó dándole sustento a lo que en superficie era solo una elección más.