Por qué los votos de 4 diputados podrían ser claves para definir las ternas del Poder Judicial

En la Cámara de Diputados la configuración del poder ubica al bloque justicialista –más cercano a Sergio Uñac- con 15 legisladores, a Cambia San Juan con 12, al bloquismo con 3, a San Juan Vuelve –giojismo- con 2 y a cuatro monobloques que vienen votando no linealmente. Si no hay un acuerdo entre las dos fuerzas más importantes dentro del recinto para los nombramientos, serán estos cuatro votos los que jugarán un rol protagónico en el Día D. Y lo saben. Y no le esquivarán al uso de la bala de plata, según dijeron en off a este medio las fuentes consultadas.