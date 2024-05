Estos son todos los abogados ternados para los 21 cargos en el Poder Judicial: hay ex funcionarios

Finalmente, el Consejo de la Magistratura seleccionó los 63 nombres de preseleccionados para cubrir 21 apetecibles cargos en la justicia local de jueces, fiscales y defensores. Entre los más de 500 postulantes, para el jurado los más merecedores de los cargos son algunos abogados reconocidos en tribunales como Leonardo Villalba, Sandra Leveque, Federico Petrignagni o Gustavo de la Fuente, o así también ex funcionarios el uñaquismo como el ex asesor letrado de Gobierno y ex candidato a intendente de la Capital, Carlos Lorenzo, y el ex secretario Legislativo de la Cámara de Diputados e hijo del ex fiscal de Estado provincial, Nicolás Alvo.