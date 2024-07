Tras la postergación, la Legislatura iniciará las entrevistas a los ternados para el Poder Judicial

Justamente, las entrevistas son para los ternados que pasaron por el tamiz del debate en el Consejo de la Magistratura. Los 63 letrados que nacieron de los dos concursos para cubrir 21 cargos en la Justicia sanjuanina. Los vacantes a cubrir son ambicionadas por abogados de trayectoria litigante, algunos ya en funciones en el Poder Judicial y otros que cumplieron funciones en la gestión pasada del Gobierno local. Hay una fuerte ligazón política entre los concursantes y diferentes espacios partidarios.

El calendario de entrevistas estaba definido desde hacía un mes. Iniciaba el martes 18 de junio a las 8.30 y terminaba el miércoles 26 de junio a las 20. La explicación de la demora, de acuerdo a las fuentes consultadas, está en los (des)acuerdos entre bloques legislativos sobre los nombres que prosperarán en la votación definitiva. Cada bancada busca posicionar a sus alfiles de la mejor manera para recibir el OK de la Cámara y ocupar el puesto judicial.

En cuando a un caso particular, este diario consultó sobre la postulación de Gustavo de la Fuente en una de las ternas, que está siendo investigado por la Justicia Federal en relación con presuntos delitos de trata. "Todavía no está definido. El lunes se va a hablar del tema porque un equipo de abogados está trabajando desde que tomó conocimiento público la situación del doctor," afirmó Quiroga.

La diputada también destacó la complejidad del caso debido a la falta de precedentes en la provincia. "No hay antecedente en la provincia, no hay de este caso. Por eso se está evaluando con el equipo de legales de la legislatura y de la Comisión de Justicia. También habrá que ver qué se resuelve y cómo salimos adelante en algo que tiene un vacío legal. Esto está en estudio," explicó.

En cuanto al calendario de trabajo, Quiroga aclaró que las entrevistas y deliberaciones seguirán el orden del día establecido por la secretaría administrativa de la legislatura. "No hay injerencia y no podemos tratar nada que no haya llegado a la Magistratura. No hay ningún problema en hacer una sesión en que se trate todo o dos sesiones para ellos. No está previsto que sea de una manera específica," concluyó.

Los cargos a cubrir

JUEZ DE CÁMARA (Tribunal de Impugnación)

RAED AMADO, EDUARDO OSCAR

MOYA, MABEL IRENE

HERRERO, SERGIO OMAR

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Calingasta)

TROCHE, ANDRES LEONIDAS JUSTINO

CASSAB BIANCHI, PAOLA FERNANDA

MUT PATON, JUAN PABLO

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Valle Fértil)

MULLEADY QUIROGA, LUIS MARIA JOSE

GUERRERO, MACARENA

SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Ullum)

YANZI, PATRICIO

CONCA, MARIA ALEJANDRA

LIBERMAN, DULIO IVAN

JUEZ DE PAZ LETRADO (Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Capital)

AGUIAR PACHECO, JAVIER EDUARDO

CONTE GRAND, MARIA GABRIELA

LORENZO, CARLOS ALBERTO

ASESOR OFICIAL

DAI PRA, ANA MARTINA

LANZONE FRAZETO, MARIA GABRIELA

ANZORENA, FABIANA BEATRIZ

Doce cargos de FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA

PRIMERA TERNA

ARANCIBIA, LEONARDO RAUL

MOLINA, GABRIELA

ZOGBE, SILVINA

SEGUNDA TERNA

NICOLIA HERAS, FRANCISCO JAVIER

RUIZ PEÑA, MARIA VICTORIA

VIDELA, RODRIGO DANIEL

TERCERA TERNA

INSEGNA, ANDREA VIVIANA

AARREDODO MORANDO, MARIA PAULA

CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL

CUARTA TERNA

GHILARDI, OSCAR ANDRES

RODRIGUEZ, IVANA ESTER

RODRIGUEZ SCHMADKE, MARIA XIMENA

QUINTA TERNA

GOMEZ GARCIA, SEBASTIAN ALEJANDRO

VENTIMIGLIA CHIRINO, AGOSTINA

MARQUEZ MALLARINO, YANINA ELIZABETH

SEXTA TERNA

VILLALBA, LEONARDO NELSON

MONTILLA, ROBERTO JORGE

AGUILAR, CORA BEATRIZ

SEPTIMA TERNA

PETRIGNANI CAMARGO, FEDERICO JOSE

SALAS, IVANA DEL CARMEN

ALVO LOPEZ, NICOLAS EDUARDO

OCTAVA TERNA

GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL

LIMA, MARIA NATALI

YANARDI, ATILIO SEBASTIAN

NOVENA TERNA

HEREDIA, GUILLERMO ALBERTO

CASTRO, SHEILA EMILSE

MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO

DÉCIMA TERNA

PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA

BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA

RECIO CORREA, MARIA VERONICA

ONCEAVA TERNA

FARRAN AHUN, MARIA EMILIA

IDEMI, AGUSTIN

CARENA, MARIA PAULA

DOCEAVA TERNA

BONOMO, FERNANDO JOSE

TORCIBIA, MARTIN GUSTAVO

MALDONADO, MARIA LAURA

Tres cargos de DEFENSOR OFICIAL:

PRIMERA TERNA

BAIGORRIA DAVILA, EMMA CAROLINA

DE LA FUENTE, GUSTAVO

OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO

SEGUNDA TERNA

LEVEQUE, SANDRA

ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA

HERRERO PALACIOS, ANA VICTORIA

TERCERA TERNA