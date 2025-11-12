miércoles 12 de noviembre 2025

Negociaciones

Santilli comenzó la gira por las provincias buscando apoyo a las reformas de Milei: Por dónde empezó

El ministro del Interior Diego Santilli viajó a la provincia de un ex compañero de espacio político, en el comiezo de una gira nacional para que los gobernadores comprometan a sus legisladores a votar las reformas de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó hoy al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio para abordar el Presupuesto 2026 y los reclamos de la provincia, mientras que también criticó al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, y sostuvo que no se va a reunir con él porque "no firmó el Pacto de Mayo" y deslizó que tiene "una doble personalidad".

image

"Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?", sostuvo Santilli en una conferencia de prensa tras la reunión.

Y, acerca del gobernador bonaerense, agregó: "Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra".

Sobre la reunión de más de una hora con Frigerio, Santilli dijo que eligió iniciar su gira de visitas a gobernadores con el de Entre Ríos porque "es un amigo", mientras que destacó que tener Presupuesto "da previsibilidad para adelante". "Los primeros dos años de este gobierno fueron la etapa de estabilidad y ahora viene la etapa de crecimiento que nos encuentra con este diálogo con los gobernadores", agregó.

Por su parte, Frigerio sostuvo: "Necesitamos que Argentina crezca, porque ese crecimiento va a llegar a las provincias. Necesitamos que Argentina vuelva a tener crédito, cuando baja el riesgo país, porque hay equilibrio en las cuentas públicas, eso va a repercutir claramente y nos va a permitir a provincia endeudadas, como Entre Ríos, ir al mercado de capitales".

En ese marco, el gobernador entrerriano manifestó su apoyo a las "reformas estructurales que la Argentina viene pateando desde hace tanto tiempo" y que Milei busca implementar en los próximos dos años.

"Necesitamos una modernización de las leyes laborales que nos permitan incorporar a eso 50 por ciento que está en la informalidad. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo le damos alivio impositivo a los emprendedores, a los que producen y generan riqueza, que es el sector privado", dijo Frigerio sobre las futuras reformas laboral y tributaria.

Este jueves, Santilli recibirá en Casa Rosada a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que el viernes irá a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo y a Neuquén para hacerlo propio con Rolando Figueroa.

