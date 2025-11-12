miércoles 12 de noviembre 2025

Polémica

La agrupación de Arancibia pegó el volantazo y apoyará a la lista de Gustavo Sánchez en las elecciones del Foro

Foro Independiente había cerrado en la coalición de Abogacía Activa, del actual oficialismo, encabezado por Franco Montes. Sin embargo, algunos desacuerdos llevaron a que decidieran dar un paso al costado.

Por Ana Paula Gremoliche
A casi una semana de las elecciones en el Foro de Abogados, en las cuales se renovarán las autoridades del directorio y los miembros del Jury de Enjuiciamiento, hubo un volantazo por parte de una de las agrupaciones que integraba la coalición del oficialismo actual. Foro Independiente, representada en parte por el abogado y excandidato a gobernador de San Juan, Marcelo Arancibia; decidió dejar de apoyar la lista del presidente Franco Montes, que encabeza José Salinas. Según argumentaron, esta decisión se dio porque se rompió el acuerdo al momento de presentar las listas, lo cual "politizó demasiado la elección".

Las elecciones se definen entre tres listas. Abogacía Activa, la oficialista; Abogacía Transformadora (ex Abogados Justicialistas), que encabeza el expresidente del Foro, Marcelo Álvarez; y Abogacía Independiente, cuyo candidato a presidente es Federico José Morfil. En un principio, la agrupación Foro Independiente había cerrado un acuerdo con la primera de ellas. Según indicaron fuentes de la agrupación, cuando se armaron las listas, se proponían otros nombres que no estaban vinculados con la política partidaria.

Pero cuando finalmente se dieron a conocer los nombres que la integraban, desde Foro Independiente observaron que varios de sus integrados tendrían un fuerte vínculo partidario. Es el caso de Salinas, un hombre fuertemente relacionado al PRO, y esposo de Claudia Sarmiento, actual secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la provincia.

De esta manera, Foro Independiente, exceptuando algunos abogados, pegó el volantazo y comenzó a apoyar la lista de Morfil, conformada por el exsecretario de Seguridad de San Juan, Gustavo Sánchez. Esta candidatura apareció como una tercera posición incipiente, ya que desde hace años las elecciones se definen entre las listas del peronismo y su oposición.

"Te pido que saquemos al Estado de nuestra institución. Lamentablemente, hace varios periodos que los Gobiernos de turno se mete en nuestra institución, no para representarnos, sino para silenciarlo y utilizarlo para diseñar a gusto el Poder Judicial. Necesitamos recuperar este Foro independiente", dijo Arancibia en un video que hizo circular en redes.

Temas
La agrupación de Arancibia pegó el volantazo y apoyará a la lista de Gustavo Sánchez en las elecciones del Foro
