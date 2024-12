Ruta 40 a Mendoza: los dos tramos que faltan para la autopista, entre expropiaciones y vaivenes políticos

El proyecto general histórico abarca tres tramos en el camino desde San Juan hacia Mendoza. En Vialidad Nacional se conocen como la Sección 1, desde el límite provincial entre Mendoza y San Juan hasta la localidad de Tres Esquinas; la Sección 2, desde Tres Esquinas hasta el acceso a Cochagual, que conecta la Ruta 40 con la Ruta Provincial 295; y la Sección 3, que se extiende desde la Ruta 295 hasta el cruce de la Ruta 40 con la Ruta Provincial 179 que es la Calle 8 en Pocito. Lo que se logró retomar ahora es uno de esos tramos, el de la Sección 2.

Los tres tramos tienen diferentes historias: las obras de las secciones 2 y 3 se comenzaron, licitadas durante la gestión de Mauricio Macri, pero apenas iniciadas fueron abandonadas en 2019 por la empresa mendocina Green, que se declaró en convocatoria de acreedores, quedando un incipiente progreso, desvíos por pedregales y mucho conflicto administrativo. Durante la pandemia, habiendo gobiernos peronistas, las vialidades Nacional y Provincial trabajaron para lograr la rescisión del contrato y relicitar ambos tramos, a la par de convenir mantener la ruta que había quedado inconclusa y más peligrosa.

El sector 2, en un lento reinicio

En este trajín se logró avanzar con la relicitación de la Sección 2, el tramo ubicado en el departamento Sarmiento de 26 kilómetros, que se hizo en julio de 2022. No fue hasta agosto de este año que Marcelo Orrego firmó el acta de inicio de obra, tras intensas conversaciones con la gestión de Javier Milei, que debía dar el OK para el crédito del BID que paga los trabajos, porque Nación es garante. Así Vialidad Nacional y las empresas Ivica Dumandzic y Semisa acordaron empezar lo antes posible con los trabajos, que demandarían en los comienzos alrededor de 30 obreros y, en el pico, hasta 200.

"La obra está iniciada", confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN el secretario de Obras de San Juan, Ariel Villavicencio. Se había anunciado desde la empresa Dumandzic que la creación del obrador, primer paso para arrancar la autopista, se cumpliría en septiembre u octubre, pero todavía está en proceso. No obstante, se considera que la obra está activa.

"En realidad sabemos que iniciar una obra siempre lleva su tiempo. La movilización, volver a armar las estructuras, las empresas, lleva un tiempo. Nosotros, el ministro, el gobernador, hicieron gestiones como para que se iniciara lo más rápido posible, sabiendo todo lo que significa poner otra vez en funcionamiento una obra", afirmó.

El funcionario le puso fecha a alcanzar un ritmo pleno, lo que sería en un par de meses. "Creemos que febrero, marzo: Luego de que pasen estas fechas que son meses históricos, que para la construcción históricamente siempre bajan los ritmos de trabajo, por vacaciones. Tenemos puestas las expectativas y es lo que se ha armado de acuerdo con el plan de trabajo que febrero, marzo, ya se tome una curva normal de obra que es lo que está previsto", aseguró.

Esta compleja obra del tramo en Sarmiento tiene un plazo de 30 meses de ejecución, por lo que podrá estimarse que se terminará en 2027. Está financiada mediante un crédito blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También confirmó Villavicencio que no peligra el financiamiento y no hay objeciones de Nación. "Hoy por hoy no tenemos noticias de alguna situación que pueda poner en riesgo la obra. La vez que el ministro y el gobernador han charlado sobre el tema con las estructuras de Nación, siempre se sigue manteniendo lo mismo, que la financiación está, que los compromisos se van a cumplir y está dentro de las obras que se ha pactado, que están con convenio y todo para poder continuar. Así que creeríamos que no deberíamos tener mayor problema. Incluso está en el proyecto de presupuesto del 2025 de Nación. Así que está todo dado para poder continuar", evaluó.

Entre los sectores 1 y 3, el de Pocito está más avanzado

Son dos tramos los que están faltando. El que se está haciendo es el tramo intermedio, falta abordar el de conexión con la ciudad y el final pegado a Mendoza. De ellos, el que aparece como más sencillo de resolver es el primero, el que va desde Cochagual a Calle 8 en Pocito. De hecho, fue uno de los dos que se iniciaron en 2017 pero quedó abandonado por la empresa Green con apenas un 9% de avance, en sus cerca de 24 kilómetros de extensión.

"Son tramos que están los proyectos, está el visto bueno de financiación por parte del BID, o sea, hay procesos de avance positivos. Está faltando el visto bueno de Nación, que es lo que se está gestionando para poder darle continuidad", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el secretario de Obras provincial.

Uno de los factores que complejizan la tarea son las expropiaciones necesarias para poder abrir espacio para la autopista. "Es un tema a tener en cuenta, la vez que se necesita hacer expropiaciones. Es un trámite más que se suma a una obra. Lógicamente cuando eso no existe los caminos son más rápidos, es un trámite más, pero ha tenido visto bueno de parte de la Cámara de Diputados. Eso está, los temas técnicos".

En el sector pocitano son cientos de expropiaciones que están pendientes: "para la obra, los kilómetros que son, la envergadura, no son de gran envergadura las expropiaciones", relativizó el funcionario orreguista. No hay casas ni grandes propiedades que podrían complicar expropiar, aseguró. "Son partes de terreno y no es que se dejan inutilizados", afirmó.

Ambos tramos presentarían esa ventaja de expropiaciones sencillas: "los dos tramos que quedan prácticamente son muy de campo", dijo Villavicencio.

Y analizó que "el tramo complicado que era el que se resolvió cuando se hizo el acceso a los estadios. El otro tramo tiene menos. El primer tramo, la parte más compleja son las obras de arte, que son los puentes. Son tres, en cada cruce de los que hoy existen van obras de arte que son lo que encarecen ese tramo de obras".

En la gestión de Orrego confían en que durante 2025 se podría relicitar uno o ambos de estos tramos que completan el rompecabezas. "Yo creo que mucho va a tener que ver esto de que el tramo esté ya en su proceso normal de ejecución, que nos lleve a poder insistir y poder gestionar los otros dos tramos, que hay cierta venia de parte de la Nación de darle continuidad", aseguró.

"A medida que las cosas vayan fluyendo, que vaya siguiendo la obra, por lo menos este tramo que está, obviamente nos va a dar más fuerza para poder gestionar los otros dos tramos", evaluó el viceministro.

Así, afirmó que no se descarta que se relicite en el 2025 lo que queda pendiente. "Desde ningún punto de vista nosotros estamos descartando esa posibilidad. Y que sea simultáneo. Obviamente son objetivos que nosotros nos los hemos puesto", dijo. No obstante, aclaró que "es una obra de Nación, la ruta es nacional, y la provincia gestiona. Con cada al interlocutor", opinó.

Confirmó que de los dos tramos pendientes, el tramo de Pocito "tiene un proceso de avance un poco mayor, pero se va a ir por los dos tramos. Nosotros, de Provincia, vamos a tener que que se concrete la obra completa, hacer los dos tramos, más allá de que sean dos tramos diferentes, que puedan ser licitados en forma independiente, y con la empresa independiente, la provincia qué más quiere, que las dos en conjunto. Pero son decisiones que no están en manos de la provincia, sino de Nación, y a la provincia le quedará a gestionar".