Rubén Uñac, en Tiempo: cómo nació el "modelo San Juan", el protagonismo minero y con qué prócer conversaría

A escasos días de las elecciones, el candidato a gobernador por el sub agrupación Vamos San Juan , el senador nacional Rubén Uñac , tuvo una amena charla con Tiempo y tocó todos los temas: desde cómo se forjó el "modelo San Juan" hasta con qué prócer tendría una conversación. Adelantó que habrá cambios en el Gabinete ante un eventual triunfo y también comentó cómo será la relación con el sector del peronismo que representa José Luis Gioja. Además, contó cómo vivirá los comicios del domingo 2 de julio, pues nunca perdió en una contienda electoral.

-¿Cómo vivió el momento en el que la Corte Suprema le dijo que no a su hermano?

-Fue un momento muy duro y de incertidumbre. Realmente no sabíamos que iba a pasar desde la suspensión hasta la resolución final, aunque presumíamos que lo iban a inhabilitar. Más allá de eso, no teníamos plan B porque estábamos seguros de que nos asistía la Constitución, todavía lo creemos así, para nosotros Sergio estaba habilitado.

-Cuando su nombre se impuso para ser el candidato a gobernador de Vamos San Juan ¿cuáles fueron las primeras sensaciones desde lo político, pero también desde lo emocional?

-Nosotros habíamos hablado de la posibilidad de que yo fuera el candidato, pero Sergio no tomó le decisión solo, habló con muchos dirigentes, intendentes, diputados y así se tomó la decisión.

Pero yo lo que sentí en ese momento es responsabilidad para con los sanjuaninos, primero porque era una forma de reivindicar a Sergio, segundo por los miles de militantes que nos reciben con los brazos llenos de afecto en todos los departamentos, y finalmente por todos los sanjuaninos que quieren seguir viviendo tranquilos con un gobierno que planifica y que sabe lo que hace.

-¿Cómo define su carrera política y cómo fue la construcción del Modelo San Juan?

-Soy una persona que desde hace muchos años me dedico a la política. Fui diputado provincial, vicegobernador, diputado nacional y soy senador de la Nación. A través de cada uno de estos cargos siempre busqué lo mejor para San Juan, trabajando codo a codo con el gobernador.

El Modelo San Juan partió de la decisión de diversificar la matriz productiva de la provincia, de ampliar nuestra economía y salir del monocultivo, la vitivinicultura que es nuestra industria madre, a la cual apoyamos mucho y de la que siempre el gobierno está pendiente.

A partir de ahí, incorporamos y desarrollamos nuevas actividades. Hoy claramente están a la vista: la minería ha sido fundamental para San Juan como motor de crecimiento y desarrollo; y se han sumado industrias textiles, metalmecánica, farmacéutica, somos líderes en producción de tomate para industria, de mosto, de pasas, primeros exportadores de aceite de oliva del país.

En esta diversificación sumamos al turismo que ha crecido desde distintas vertientes, como el turismo de eventos deportivos que nos permitió promocionar a la provincia.

Gracias a esto hicimos conocer a San Juan y con este crecimiento del turismo tenemos un nuevo hotel cinco estrellas, los ecodomos en Ischigualasto, el hotel de Pismanta y muchos otros proyectos que dan trabajo genuino a los sanjuaninos.

¿Cómo se vive no haber perdido nunca una elección? ¿Es una gran presión?

-No lo vivo con presión, más bien con naturalidad, con la confianza de haber hecho las cosas bien, y de tener logros para mostrar. No veo a nadie en la vereda de enfrente con algo que hayan hecho para mostrar. Entonces, estoy tranquilo y confiado.

-Cuáles son sus planes si resulta electo gobernador: tres propuestas con las que arrancaría la gestión y qué habría que cambiar porque se agotó

-Primero creo es necesario sostener el rumbo y seguir trabajando con más fuerza para que este proyecto siga edificando las bases de desarrollo de las actuales y futuras generaciones. En segundo lugar, lo que le estoy contando a los sanjuaninos y sanjuaninas en cada departamento que visito es que se viene la etapa de la calidad, es decir dotar de calidad a mucho de lo que se hizo. Calidad en la educación, en la salud, en el transporte público, porque partimos de una cuestión natural que es que siempre se puede mejorar y lo que faltó hacer o hacer mejor a Sergio Uñac, lo vamos a hacer con Cristian Andino.

Además vengo manteniendo reuniones con muchos jóvenes donde me han trasladado inquietudes. Vamos a estar trabajando en este sentido. En fortalecer para ese sector el acceso a la vivienda y también dinamizar para ellos la obtención de empleos de calidad. Para eso, es clave un Estado presente brindando capacitación para facilitar su inserción laboral.

-Si bien primero está enfrentar esta elección del próximo 2 de julio, ¿cómo se vive lo que sucede a nivel nacional y este cambio de fórmula a último momento?

-La unidad es lo que pidieron los gobernadores justicialistas, una lista de unidad y federal, y fue lo que se logró. Creo que solo apostando a la unidad vamos a lograr mantener la conducción del país y que las cuestiones macroeconómicas cambien.

-Si no gana el peronismo a nivel nacional ¿cuál es el plan?

-Si los sanjuaninos siguen apostando a esta fórmula y nos toca gobernar con Cristian, y si hubiera un presidente del PRO pues tendremos que apelar al diálogo, tal como hizo Sergio cuando le tocó gobernar con Macri. Pero desde San Juan vamos a trabajar fuerte para que gane Unión por la Patria.

-Para el armado de un eventual Gabinete ¿cuáles serán las cualidades que definirán a sus elegidos?

-Es pronto para hablar de eso, primero hay que ganar y mi cabeza está puesta en el 2 de julio. Seguramente habrá cambios, algunos miembros del gabinete deberán asumir cargos electivos, pero la meta es seguir este rumbo, más allá de quienes integren el equipo.

-Si gana, cómo se plantea el futuro con el giojismo

-Nosotros somos fieles a un espacio, a un partido y a un modelo de provincia. Ya dije que la U de la campaña es de unidad porque necesitamos la unidad, es la forma de ir detrás de un objetivo común, colectivo.

-Qué pasará con los heridos de las elecciones pasadas ¿está pensando morigerar el daño con espacios dentro del Gobierno Provincial?

-Lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones el 2 de julio como ya lo hicimos el 14 de mayo. Después será el tiempo de sentarnos a dialogar con todos los sectores. Como lo hemos hecho siempre.

-¿Siente que hubo campaña sucia? ¿Siente que usaron el primer discurso suyo dentro del ámbito partidario para perjudicarlo?

-Es posible, estaba en un acto partidario, con la militancia, y pedí disculpas si ofendí a alguien. Después advertí que realmente había sido usado para perjudicar, no solo a mi sino a toda mi subagrupación. Creo que no les dio resultado.

-Las elecciones del 2021 ¿fueron un llamado de atención dentro del peronismo sanjuanino?

-No hago esa lectura, siempre hay contextos y coyunturas… Nuestro partido ganó en 2021. Pero por supuesto siempre hay cosas para mejorar.

-Siente que el uñaquismo es hoy el único espacio político que garantiza la legítima defensa de los intereses sanjuaninos.

-Absolutamente. Nosotros somos de un partido humanista que busca el bienestar de la gente y ve a un San Juan mucho más desarrollado, con más crecimiento y con nuestros jóvenes que no se tengan que ir de la provincia ni mucho menos del país; y estamos capacitados para trabajar en ese sentido.

-Minería: el gran desafío será que se encadene Josemaría con el fin de Veladero y cómo será esta nueva etapa en la que el litio aparece como protagonista del escenario mundial

-En San Juan la minería seguirá siendo protagonista, tenga en cuenta que representa el 76 % de nuestras exportaciones y eso va a continuar con litio o sin litio, porque tenemos la mayor reserva de cobre del país y es una materia prima esencial en toda nueva tecnología.

-Turismo y deportes como nuevos ejes de la matriz productiva: qué se viene y por qué creen que los atacan por lo hecho en estos ítems

-Ningún sanjuanino puede desconocer que esta política deportiva hizo posible que la provincia sea designada en Capital Americana del Deporte 2024, justamente por los logros obtenidos en los últimos siete años. La gestión en infraestructura deportiva alcanzó a 320 instituciones, más de 900 obras en los 19 municipios.

También el turismo logramos pasar del puesto 19 al 9 como destino de eventos, y entre ellos los eventos deportivos que significan ingresos y movimiento económico para el comercio, hotelería, la gastronomía y también los pequeños emprendedores.

Cuando la gente de esos sectores critique estas políticas de Estado, entonces voy a atender lo que digan, pero no ha pasado hasta ahora, más bien lo contrario. Vamos a potenciar este camino.

El costado más personal del candidato

-¿Tiene hobbies, con qué se distrae?

-Desde chico me gusta mucho leer, es mi cable a tierra y sigo leyendo mucho.

-¿Por qué peronista? ¿Cuánto influyó su padre en esa elección?

-Y soy peronista porque lo viví desde chico y gracias a mi padre, a quien hoy en Pocito recuerdan todos con mucho cariño. Entonces, después militar en la facultad fue lo natural para mí, y desde entonces no hemos parado.

-¿Con qué prócer le gustaría tener una conversación y por qué?

-A riesgo de sonar obvio tengo que decir que elegiría a Sarmiento, no solo porque es sanjuanino, sino porque creo que es una de las mentes más brillantes que ha dado este país, sus ideas aún son adelantadas. Pero también era un hombre controversial, sería interesante esa charla.

-¿Qué es lo mejor y lo peor que le ha dejado la política?

Muchas satisfacciones me ha dado la política, poder entregarle la llave de su techo digno a una familia es una alegría enorme que te queda adentro por varios días, muchas otras cosas como esa, cuando uno puede con su voto sancionar una ley que otorga beneficios jubilatorios a nuestros trabajadores de viña, por ejemplo, son muchas cosas.

Lo peor son las frustraciones de cosas que por ahí no salen o no salen como uno quisiera. Por ejemplo, no llegar a cada uno de los sanjuaninos que lo necesita.

-¿Cómo planea vivir ese 2 de julio? ¿Es cabulero?

-Trabajando, reunido con mi familia y equipo, pidiendo a los sanjuaninos y sanjuaninas que honren los 40 años de democracia ininterrumpida con su voto, que es un derecho que nadie nos puede quitar más allá del pensamiento político de cada uno. ¿Cábalas? No tengo.