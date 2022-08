Quiénes son los halcones de Bullrich en San Juan y cuál es el futuro de Eduardo Cáceres

La fuerte declaración de un empresario causó malestar en el ala dura del Pro de San Juan . A tal punto que los nombres salieron a la luz. Los halcones de Patricia Bullrich sobrevuelan la provincia desde hace dos meses. Hay un ex integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que tiene línea directa con la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Lo acompaña una parte de los fundadores del partido amarillo local. Además, está el rol del ex diputado nacional Eduardo Cáceres, que no tiene nada que ver con ese armado, pero puede arrebatarles el discurso, siempre y cuando solucione su situación judicial. En el medio quedó el presidente Enzo Cornejo, que se desmarcó de la puja judicial entre su antecesor y la dirigente Gimena Martinazzo.

Hace exactamente una semana, este diario publicó la declaración del empresario textil Sergio Vallejos . “ Tengo el mandato para ser el gobernador de los halcones en San Juan” , dijo. Contó que estuvo reunido con operadores de la titular del Pro nacional y que tiene luz verde para conducir el proceso electoral de esa facción. “Buscaron a alguien con la ficha limpia y que tenga presencia en el mundo del trabajo, que no tenga fotos con todos los políticos”, comentó.

Incluso refirió que tuvo un encuentro con Bullrich, a la que definió como una “mujer bravísima, que se sienta con una espada al lado” al momento de negociar. Todo esto no cayó bien. “Es un hombre interesado en la política, pero no es ni afiliado”, aclararon desde esa parte del macrismo sanjuanino. “Es un piletazo de alguien que no sabe de política”, remarcaron las fuentes.

Para comprender el panorama, hay dos preguntas lícitas: por qué la pulseada nacional entre el halcón Patricia Bullrich y la paloma Horacio Rodríguez Larreta llegó a la provincia, y qué la sostiene. La primera se responde rápido. Iba a llegar sea como sea. Porque, tanto la presidente del Pro como el alcalde porteño, están buscando alfiles en los distritos del interior del país que apoyen su candidatura presidencial. Ambos están embalados con proyectos que tienen estilos diferentes. Bullrich está ligada a los sectores duros de la sociedad argentina, quiere ir a fondo con las medidas económicas y las reformas políticas que, según ella, Macri no pudo hacer. Mientras que Larreta planea una coalición de gobierno. Edificar el famoso 70% de adhesiones con aliados “republicanos” que excluya al 30% del kirchnerismo.

En San Juan, esta situación encontró su cauce a través de la división que ya existía en el partido, cuyo punto de no retorno ocurrió cuando la vicepresidente Gimena Martinazzo denunció por violencia de género a su ex pareja, el ex timonel amarillo Eduardo Cáceres. La fractura después sumó otras grietas y protagonistas. Generalmente, maridadas con presentaciones ante el Tribunal de Disciplina interno o ante la Justicia. En particular, relacionadas con el manejo irregular de fondos y la falta de procesamiento de afiliaciones.

A la cabeza de las acusaciones están dos fundadores del Pro, la ex concejal de Capital y vocal titular de la Comisión Directiva del Pro, María Eugenia Raverta, y el abogado Mario Ortiz. Cada uno apuntala un pedido diferente a la conducción. Quien fuera edil en dos ocasiones, reclamó saber en qué se gastaron los cheques con los que “pagó las candidaturas”. En tanto, el hombre se acercó al estudio jurídico de la apoderada del espacio, Claudia Sarmiento, y le llevó a la puerta las fichas de afiliación para que las avale.

raverta vallejos.webp Raverta, Vallejos y Martinazzo con Bullrich, en el Hotel Diplomatic de Mendoza.

Asimismo, los dos son parte del armado de Bullrich. La referente central es Raverta, que trabaja codo a codo con otra sanjuanina, Claudia Rosas -colaboradora íntima de la otrora montonera- que está en Buenos Aires, y con el ex secretario de Seguridad de la Nación, el mendocino Enrique Thomas, operador para la región de Cuyo y lazo estratégico de la campaña presidencial. Raverta está involucrada con Mujeres en Acción y Bullrichmanía, la rama femenina y juvenil del eventual “equipo de gobierno” para 2023.

Tuvo una reunión con la máxima dirigente en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía, en noviembre pasado. Luego se vieron en Mendoza, en el Hotel Diplomatic, en junio. En un acto del que participaron Martinazzo, Vallejos y Nicolás Yanzón, de la Mesa Vitícola.

Por su lado, Ortiz está metido en la parte empresarial. De hecho, tiene una relación cercana con Vallejos, señalaron fuentes calificadas. “Mario y Vallejos trabajan juntos. La diferencia es que Mario es afiliado de primera hora y Vallejos no”, dijeron. También aludieron a que el textil quemó las naves demasiado rápido.

Sin embargo, el nombre de peso, el verdadero halcón que anida en San Juan, es Carlos Ruiz Morales. Las fuentes indicaron que la relación con Bullrich nació cuando ella asumió como titular de la cartera de Seguridad nacional. Ruiz Morales es ex integrante de la Policía Federal Argentina, enseña artes marciales y es propietario de una empresa reconocida del rubro. Participó del Acuerdo San Juan, impulsado por el gobernador Sergio Uñac, como presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad de San Juan. Estuvo en la mesa de Fuerzas Armadas. Actualmente, tiene línea directa con la candidata a 2023 y está en las teleconferencias semanales del grupo de los halcones de todo el país.

Este medio lo contactó, pero no es afín a la prensa. “Estoy involucrado en ese quehacer”, respondió ante la pregunta sobre su participación en la campaña del ala dura del Pro. El ideario de Ruiz Morales puede resumirse en: "Desburocratizar, desregular, desmafializar" el Estado argentino.

halcon.jpg El halcón sanjuanino, Carlos Ruiz Morales.

Por otro lado están los representantes de las palomas. El grupo es conocido porque ocupó la centralidad política y mediática hasta ahora. La conducción del Pro local es -por mayoría- larretista. El vínculo está forjado entre el jefe de Gobierno porteño y Cáceres desde 2009. Larreta apoyó y posicionó a su referente para destituir al histórico Hugo Ramírez en 2012. Lo lograron. Hubo una astuta movida que terminó con el ex candidato a intendente de Capital como presidente del macrismo sanjuanino.

En cuanto al actual titular del partido, al diputado provincial Enzo Cornejo le tocó estar entre los dos bandos. Recibió a ambos líderes nacionales cuando visitaron San Juan en la previa a las elecciones legislativas de 2021. Al ser consultado, eligió “no tomar el corazón por nadie”, sino decir que “es el momento de Horacio, de Patricia y de María Eugenia Vidal” y que cada sector está activo. Para Cornejo "es tan delicado el escenario actual que sería una burla a los sanjuaninos el estar pensando en política interna".

Aprovechó para responder las críticas de los detractores: "El partido no está cerrado, las puertas están abiertas y gracias a eso tenemos un gran equipo, no hay mandato vencido, hoy tengo la responsabilidad de conducir el Pro hasta diciembre y voy a defender el trabajo territorial que viene haciendo el equipo. Soy un convencido que tanto odio, tanta mentira, se contrarresta con trabajo, no conozco otra forma". También evaluó que la disputa nacional “no es algo que se vaya a resolver por San Juan”.

Sobre ese último punto, hay coincidencia entre las facciones. “Es muy difícil que pueda haber unidad en la provincia, salvo que en Buenos Aires se pongan de acuerdo y den un mensaje en conjunto para unirnos. No creemos que pase”, comunicaron fuentes del sector de Raverta y Ruiz.

La última protagonista, Gimena Martinazzo, está desdibujada de la puja interna. Lo último que se conoció fue el pedido, en tándem con Raverta, para que les notifiquen las fechas y horas en que se reúne la Comisión Directiva. Hace meses que no participa. Los halcones, no obstante, le dejaron la puerta abierta. Consideran que es una figura valiosa. Pese a que hoy no trabajan juntos.

El rol de Cáceres en la lucha de halcones y palomas

Hay que tener en cuenta los pasos que dio Eduardo Cáceres en los últimos meses. Luego de la denuncia que hizo Martinazzo, el entonces diputado se alejó de la política sanjuanina. No peleó por renovar su banca en el Congreso. Por el contrario, eligió replegarse a la actividad privada como abogado. Al menos eso fue lo visible. Pero en su entorno más cercano señalaron que puede volver al ruedo. Dependerá de cómo siga la causa en la Justicia.

La fiscal del caso, Yanina Galante, pidió el sobreseimiento. Altas fuentes judiciales dijeron que el argumento de Galante está fundado en las supuestas “incongruencias” que surgieron al contrastar el testimonio de la dirigente de Rawson con las pruebas recabadas durante la investigación. Todo indica que en durante esta semana se conocerá la decisión del juez Carlos Lima. Puede desvincular a Cáceres o no. Los rumores de los pasillos de Tribunales se inclinaron por un resultado favorable para el hombre.

De ser así, Cáceres “irá a fondo” en cuanto a lo discursivo. Ya tiene una base, que construyó a través de la motorización de la Ley Alejo, sobre que la violencia no tiene género. El ex legislador encontró apoyo en el círculo de la derecha más dura de la Argentina, que representa el economista Javier Milei. La primera en darle difusión al proyecto del sanjuanino fue la diputada nacional de CABA por el frente La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

Además, ahora Cáceres mostró que en España coinciden con sus ideas. Se reunió con la parlamentaria ultraderechista Carla Toscano -del partido Vox- que es portavoz de la Comisión de Violencia de Género. La española compartió el encuentro en sus redes sociales y definió al sanjuanino como un “incansable luchador por la igualdad real de hombres y mujeres”.

¿Qué tiene que ver esto con la disputa de halcones y palomas? Bueno, Cáceres es una paloma de Larreta. Así lo refrendaron varias fuentes. Pero puede virar a un discurso duro, similar al de Bullrich. Con esto, puede tabicar la llegada de afiliados al espacio halcón. Les complicaría el juego, pues asumiría una postura más fuerte.