Quién es la sanjuanina que puede llegar al Senado por la lista de Javier Milei

En las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto pasado, Javier Milei oficializó su candidatura a presidente de la Nación con un doble mérito: es el político más votado de forma individual y también lideró el espacio político más elegido -La Libertad Avanza- pues no hubo interna. En San Juan, la historia tuvo algunos pequeños cambios.

Hubo una exigua diferencia que generó un escenario abierto para las tres coaliciones en disputa. Es decir, en las elecciones generales del domingo 22 de octubre, cualquiera de las tres fuerzas puede salir victoriosa a nivel local. Entre las múltiples posibilidades que pueden surgir por el voto de los sanjuaninos, La Libertad Avanza tiene la chance de ingresar en el Senado nacional a los dos primeros integrantes de la lista: Bruno Olivera y Mariana Coria.

Sobre el joven fitness que se incorporó a la política, este diario elaboró dos perfiles y hasta entrevista mano a manos. No obstante, es poco conocida Coria. También es una dirigente joven del libertarismo sanjuanino. Tiene 36 años y es abogada. Militó por los organismos colegiados e institutos del Foro de Abogados hasta que dio el salto a la política territorial en 2021. Ingresó a la agrupación Ideas de la Libertad, del ex candidato a intendente de la Capital Carlos Montiveros, y tiene como base distrital a Rivadavia, donde apuntaló a la ex aspirante a la jefatura comunal, Gisel Verón.

De asumir en la banca en el Congreso, el foco estará puesto en las regulaciones mineras. "En Milei encontré una persona que realmente trae una propuesta para cambiar el país", dijo a Tiempo. "Pondría a revisar la Ley de Minería, que los órganos de contralor realmente funcionen para no hipotecar nuestro futuro", comentó Coria. Además, marcó que "hay que tratar seriamente el tema de crisis hídrica e invertir".

En otro orden, contó cuáles son sus expectativas para los comicios del domingo: "Los números nos acompañan, pero nosotros no nos manejos por los números, sino por la calle. Hace más de un año que caminamos y ahora la gente se acerca a pedirnos votos".