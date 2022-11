Qué dijo Uñac sobre la tensión política en Rawson

La interna entre el uñaquismo y el giojismo tiene por estos días máxima tensión en Rawson, donde los concejales que responden al exgobernador pusieron contra las cuerdas al intendente Rubén García que es afín al gobernador, primero con una interpelación y ahora con la amenaza de avanzar en un juicio político. En esta puja no se había expresado hasta ahora Sergio Uñac, quien analizó este martes que "habría que tratar de evitarlo a esto, me parece que no suma".