Para el giojismo de Rawson, el intendente debería dar un paso al costado

Y luego de la interpelación se abrió un nuevo capítulo en la novela que se desarrolla en el seno político de la Municipalidad de Rawson . Rubén García pasó por el Concejo Deliberante en medio de un clima tenso donde no faltaron las chicanas y acusaciones. Ahora queda en manos de los concejales decidir cómo continúa la situación, aunque algunos han manifestado sus opiniones personales, apuntando fuertemente al jefe comunal. El juicio político es una de las opciones que se barajarán en las próximas reuniones.

“Creo que el intendente debería tener un gesto patriótico, ante todas estas denuncias que no tiene como justificarlas, ante la mala gestión, porque muchas de estas preguntas de la interpelación fueron por quejas de los vecinos. La interpelación no surge de golpe, sino por reclamos de vecinos, así se llega a esta situación. Creo que el intendente debería analizarlo y tener un gesto patriótico”, comentó.

Concejo Deliberante de Rawson.jpeg Concejo Deliberante de Rawson

Pero no es la única opción en el tintero de Olguín. También señaló que, a modo personal, ante la falta de respuestas por algunas cuestiones que se solicitaron (como el tema de la recategorización, combustible, entre otros), y considerándolas faltas graves, insistirá para continuar el proceso que podría dejar fuera del municipio a García. “Analizaremos la interpelación y seguiremos los mecanismos que establece la Carta Orgánica, como el juicio político. Es un mecanismo que hay que tener en cuenta. No creo que nos saquemos más dudas, las faltas han sido graves, los negocios que hizo el Secretario de Gobierno que se fue con sus familiares directos ha sido grave, contratando a su madre como proveedor del Estado y por ley no se puede contratar a un familiar de primer grado, y hemos encontrado en menos de un mes tres contrataciones. Eso nos parece muy grave”, remarcó.

Para Olguín, hay varias cuestiones graves que llevarían a la destitución de Rubén García, lo que desataría una polémica mayor ya que no es algo que suceda con frecuencia en los municipios provinciales. Esto sin perder de vista que se aproximan las elecciones y en caso de destitución, quien quedaría a cargo de la intendencia hasta diciembre del 2023 sería Juan Carlos Salvadó, presidente del Concejo Deliberante.

salvado.jpeg Juan Carlos Salvadó, presidente del Concejo Deliberante

Si bien es pronto para especular, en política los tiempos corren de otra manera. Por lo pronto la próxima semana se estarían reuniendo los diferentes bloques y luego los concejales en sesión para determinar cuál será la suerte de Rubén García en Rawson, donde el clima continúa caldeado.