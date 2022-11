Diez momentos tensos de la interpelación a Rubén García

Respuestas Así empezó la inédita interpelación del intendente de Rawson: "No puede hablarse de mala gestión"

1-Corte de calle y títeres intimidatorios

En la explanada del municipio se dio una manifestación con bombos de autodenominados empleados municipales, que generaron un corte de calle en Boulevar y España ayudados por maquinaria pesada. A los carteles les sumaron figuras con las caras y nombres de los concejales, colgados -en clara señal intimidatoria- de una suerte de muñeco con la leyenda "títeres del egoísmo". Muchos permanecieron hasta el mediodía y luego se retiraron quedando un puñado de ellos después de las 13. El edificio estuvo toda la mañana y siesta con un fuerte control policial.

titeres.JPG

Trabajadores de Rawson protestando mientras se realiza la interpelación al intendente Rubén García

2-Denuncia de "apretadas"

El concejal Fabián Olguín aseguró que fue agredido físicamente en la entrada del municipio y se lo adjudicó públicamente al intendente: "me agredieron tres personas y lo hago responsable a usted", dijo durante la sesión. Advirtió que tiene todo listo para hacer la denuncia en la Justicia.

3-La interna caliente

La primera en preguntar fue la concejal Luciana Rios. "La verdad que celebro la presencia del intendente en esta interpelación si no hubiese estado acá seria una más suya", le espetó. Él le respondió "eso lo cree usted". Ella le dijo que no la interrumpiera. Y eso fue al inicio. Conforme avanzaba la sesión los cruces se pusieron más duros, sobre todo entre el jefe comunal versus Olguín y Ríos.

"Veo en los labios del secretario del intendente que me dijo 'forra', y vi que se le acercó el asesor del intendente a la concejal Benedetto y no corresponde. Pido que desaloje la sala", dijo promediando las 15 la concejal Ríos.

asesores.JPG

García estuvo todo el tiempo acompañado por funcionarios (el secretario de Hacienda, Guillermo Laria; la secretaria de Inclusión Social Laura García: el asesor letrado Pablo Manzur y el asesor Ricardo Pintos, entre otros). Estos "auxiliares" le apuntaron datos al intendente pero también reaccionaron con caras y alguno que otro grito en medio de la sesión, lo que generó la tensión con Ríos principalmente, que pidió dos veces que los desalojaran.

4-Quejas del macrismo

En sucesivas oportunidades, la concejal de Juntos por el Cambio, Verónica Benedetto, dijo que la situación "es lamentable" y pidió al intendente y a los giojistas que se abstengan de criticarse mutuamente. "Esto es una interna de gremios y una interna de partido, acá los están escuchando los vecinos y necesitan respuestas sobre lo que hemos preguntado", les marcó más de una vez.

Quejas del macrismo por la interna del PJ en Rawson

5-Cargos y familiares

Al momento de responder sobre el "incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo sobre incompatibilidad referida a la no relación entre consanguíneos en cargos jerárquicos", en particular los casos de la Secretaria de Deportes y Dirección de Policía Comunal, respondió que esas áreas no están alcanzadas por impedimentos legales.

Salió la situación del ex secretario de Gobierno, Elías Robert. El concejal Olguín preguntó que cómo era posible que Robert le firmara las órdenes de pago a su propia madre. "Esto es corrupción", le endilgó el edil.

Otro concejal le cuestionó a García que su esposa y yerno prestan servicios al municipio, a lo que él respondió: "estoy divorciado, yo no tengo nada que ver con los negocios de mi ex esposa".

Rubén García: "Estoy divorciado"

6-¿Alimentos para necesitados que se vende?

Cuando le achacaron la disminución en la entrega de módulos alimentarios a organizaciones sociales del departamento, García invitó a los concejales a ir al centro de distribución y negó que haya inasistencia.

Dijo que hay organizaciones que quieren módulos para manejar a gusto y que incluso hay denuncias por venta de módulos. "Siempre se analiza cada caso concreto", dijo sobre la ayuda social. A la vez, confirmó que se dio de baja a 5 merenderos y comedores y dio sus razones.

"Si recibe 1800 módulos y tiene una demanda de 3.600 ¿cómo hace?", les dijo retóricamente a los ediles. Si se lo damos a organizaciones el problema a veces es que no se lo dan a la gente que necesita. Ustedes preguntan por los módulos pero no preguntan qué hacen las organizaciones con esa ayuda", les lanzó García a los ediles.

7-Culpas

"¿Cuándo se termina esto, señor presidente?, esta situación debería haber sido resuelta con diálogo. Estamos en contra del discurso del odio pero nos ponen en una situación de rehén al Concejo Deliberante. Todos los días hay quejas de los trabajadores, a nadie le gustan los paros y amenazas, ¿cuándo se va a terminar esto, hasta cuándo nos van a echar la culpa a nosotros?", preguntó el concejal Olguín, respecto de los acuerdos con el gremio municipal que generó roces con UPCN y que es un histórico asunto de discordia en Rawson.

En uno de los cruces, García cuestionó a los concejales por "jugar con el sueldo de los trabajadores". El edil Elio Frack tomó el guante: "usted dice que jugamos con los sueldos de los trabajadores, en junio se hizo un acta acuerdo que originó un debate. Dentro de los puntos se decía que el Concejo debía convalidar el acuerdo hecho en la Subsecretaría de Trabajo, pero no estaba la documentación. Eso genera una demora pero no quiere decir que haya intención de socavar los derechos de los trabajadores".

8-Cuarto intermedio polémico

en vivo.jfif

Pasadas las 13, García se paró de su asiento y se quiso ir, pidiendo un cuarto intermedio, que no le fue concedido. Fue después de un fuerte cruce con Olguín. A las 15, el intendente pidió de nuevo un cuarto intermedio, directamente para seguir el otro día con la interpelación. Fundamentó que no tenía documentación para respaldar sus respuestas. También le fue negado y la discusión sobre si correspondía llevó varios minutos y amplios análisis.

"Es una agresión darme 3 días con un cuestionario de 40 preguntas", le dijo a Salvadó, que le respondió "son 40 preguntas corrientes, ha tenido del jueves al miércoles para poder prepararse". Ahí el intendente le dijo que si él recordaba como presidente del Concejo si había entrado un expediente en particular. "Esto es una interpelación a usted no me interpele a mí", le cortó el diálogo Salvadó.

9-La movilidad de discapacitados

Un intenso picoteo se dio al principio de la sesión con la señalización Braille. La edil Ríos le disparó a García. "La meta era ordenar un Rawson inclusivo Con total responsabilidad fue trabajado este proyecto. Mostró fotos del tema y le reprochó que los costos podrian ser elevados "si los pagaba Elías Robert" en referencia a la poca transparencia que le marcaron al ex secretario de Gobierno.

En eso, la concejal le dijo que lamentaba que este miércoles el intendente había hecho uso de la movilidad para discapacitados para trasladar gente que lo apoyara en la puerta del edificio municipal.

Denuncia contra García de movilización en vehículo para discapacitados

10-Desorden

desorden.jfif

Por lo inusual del proceso no había turnos para hablar, se dieron cruces, interferencias, y muchas desprolijidades. Salvado le achacó al intendente que estaba contestando sin seguir el orden del pedido de los concejales. Por momentos, García tenía que indicar a los concejales a qué página dirigirse para seguirlo en su alocución.