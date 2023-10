¿Qué candidato llega mejor al balotaje? Dos analistas sanjuaninos dieron su opinión

eab0e1f8-6fb0-49b2-9a1a-aa4e81b4e404jpg.webp Maximiliano Aguiar en el streaming de Tiempo, Off the record.

Aguiar también explicó que Milei encontró un techo en las generales. "Una cosa es ser una expresión de bronca y otra ser presidente. Lo que le funcionó en la instalación pública, le jugó en contra", entonces "no pudo ampliar su base electoral". En tanto, Massa, aun teniendo a cuestas el Ministerio de Economía del actual gobierno, "en la mente de los ciudadanos es el principal candidato para la etapa siguiente, es el favorito".

Ambos candidatos tuvieron pros y contras en la noche del domingo y los días siguientes. Para Aguiar, "Milei dinamitó algunos puentes porque no esperaba que hubiese balotaje". En palabras de un ex gobernador, se almorzó la cena. Mientras que "Massa concibió al balotaje como la hipótesis más probable en la campaña, por eso lanzó en el debate la idea de un gobierno de unidad nacional". Un punto a favor del libertario, por su lado, fue el pacto con Mauricio Macri y Bullrich.

Aunque el ex presidente tomó la centralidad y se transformó en un "capitán" -afectó a Juntos por el Cambio y consolidó una fuerza de derecha ideológica no republicana-, Milei puede mostrar que "tiene detrás a una estructura política que ya gobernó". Incluso, el consultor Aguiar destacó que el anuncio de Bullrich involucra necesidades electorales de Milei. "Son necesidades de campaña" entre las que figuran: capitalismo, fin de emisión, educación pública, seguridad, federalismo y economías regionales, diversidad, política exterior amigable, defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

Aguiar resaltó en la dicotomía que presentó cada candidato. Para Massa, está situada en la idea de "gobernabilidad versus miedo". Para Milei, en "continuidad o cambio".

de-tommasojpg.jpg Antonio De Tommaso en Paren las Rotativas.

Por otro lado está la visión del fundador del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), Antonio De Tommaso. El analista coincidió en el aspirante que mejor llega al balotaje: "Massa pasó de un tercer lugar con 27 puntos al primer lugar con 37 puntos, sumó 10 puntos entre elecciones". En tanto, Milei "obtuvo lo mismo" y Bullrich "no pudo retener los votos de su interna".

Al candidato de Unión por la Patria "la gente lo visualiza como alguien más responsable" porque "prefieren conservar lo poco que tienen antes que arriesgarse". La clave de los comicios no pasa "por quien prometa más, sino quien garantiza el piso de supervivencia". En opinión de De Tommaso, los votantes perciben a Milei "como alguien más emocional y que no tiene un equipo grande de gente detrás", que no tiene estructura.

Sobre el pacto Milei-Bullrich, De Tommaso fue categórico: "El acuerdo de cúpulas no incide en absoluto". Dijo que "no cree" que los votantes de Bullrich cambien su preferencia por eso. Los votantes que, con o sin acuerdo, votaban a Milei, seguirán haciéndolo. Lo mismo con Massa. Si hubiese que fragmentar la masa de sufragios de la ex ministra de Seguridad, las personas se inclinarán a una u otra propuesta dependiendo qué los atraviesa: "Si es más Pro van a votar a Milei, sin son más radicales van a votar a Massa".

De Tommaso apuntó que, en el balotaje, "se va a votar por una cuestión simbólica, lo económico es relativo, se votan los valores".