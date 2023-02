Pro Vs. Pro, la pulseada entre las cabezas del macrismo en San Juan

La frase del ex diputado nacional y actual candidato a gobernador de San Juan, Eduardo Cáceres, en el programa Paren las rotativas, dejó tela para cortar. “Mi partido, el Pro, en su mayoría apoya la candidatura de Marcelo Orrego. Pero nosotros tenemos la gran ventaja de que no tenemos ningún compromiso para armar un gobierno”, dijo el ex líder del macrismo local. Todo indica que hubo un reproche velado a quien hoy conduce la estructura amarilla, Enzo Cornejo.