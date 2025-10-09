jueves 9 de octubre 2025

Consejo de la Magistratura

Postergaron la reunión para definir la terna de la cual saldrá el sucesor de Quattropani: sería el martes

La reunión prevista para este jueves fue suspendida por motivos de salud y se reprogramó para el martes. Con esta demora, todo indica que la designación del nuevo Fiscal General se concretará después de las elecciones del 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Consejo de la Magistratura de San Juan volvió a reprogramar la reunión en la que debía definirse la terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, vacante desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

El encuentro estaba previsto para este jueves, pero fue suspendido por razones de salud del ministro de la Corte, Juan José Victoria, uno de los integrantes del cuerpo. Según trascendió, la nueva fecha fijada sería el martes próximo a las 8:30 horas.

Con esta modificación, todo apunta a que la designación del nuevo Fiscal General en la Cámara de Diputados se concretará después de las elecciones provinciales del 26 de octubre.

El artículo 206 de la Constitución de San Juan, en su apartado sobre designaciones, establece que la vacante del Fiscal General debe cubrirse dentro de los 90 días. Si el plazo se contara de manera corrida, vencería el 23 de octubre, apenas tres días antes de los comicios, lo que dejaría solo dos sesiones posibles para que los legisladores definan el nombramiento.

Sin embargo, la interpretación que predomina entre las autoridades es que el cómputo debe hacerse en días hábiles, lo que permitiría extender el plazo y concretar la designación una vez finalizado el proceso electoral.

En caso de que el Consejo de la Magistratura no logre consensuar una terna dentro del plazo estipulado, la Corte de Justicia tiene la potestad de designar un Fiscal General interino, que ejercerá el cargo hasta que el Consejo formule la propuesta y la Cámara realice la designación definitiva.

