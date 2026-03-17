Pepe Villa, disgustado con un gremio docente: "Hay un sindicato que ha conversado con la oposición nuestra"

En medio del conflicto salarial docente en San Juan , el secretario general de UPCN , José “Pepe” Villa , realizó declaraciones en las que aludió a un presunto vínculo entre un gremio de dicho sector con la oposición interna de su sindicato.

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Durante una entrevista radial, el dirigente sostuvo que existiría un sindicato que habría mantenido contactos con el espacio encabezado por Alejandro Savoca, identificado como referente opositor dentro de UPCN. “Hay un sindicato que ha conversado con la oposición nuestra”, expresó.

Consultado sobre si se trataba de UDA, Villa lo descartó, lo que acotó las posibilidades a otros gremios del sector docente. En ese sentido, también afirmó que contaría con registros fotográficos de esos encuentros, aunque no brindó mayores precisiones.

En el mismo contexto, el titular de UPCN formuló una frase que generó repercusiones: “Alguna vez la van a pagar”. Posteriormente, amplió su postura al señalar que esta situación podría derivar en una eventual participación de su sector en elecciones internas de ese gremio docente.

“Eso nos abre la puerta para que en una próxima interna de ese sindicato participemos nosotros, cosa que yo no he hecho nunca en mi vida. Todo en su medida y armoniosamente, tranquilo. La venganza es un plato que se come frío”, agregó.

Qué dijo Orrego sobre la paritaria docente

A pesar del rechazo sindical y las críticas a la medida que busca garantizar la presencialidad limitando el ejercicio de huelga, Orrego defendió los números del Ejecutivo. Según el mandatario, la oferta actual garantiza que ningún docente de grado perciba menos de lo establecido, sumando un incremento de $150.000.

"Ayer (por el lunes) hemos hecho otra vez una propuesta superadora. Al computar los diversos ítems, la oferta va por encima de la inflación", afirmó Orrego en rueda de prensa. Para el Gobernador, este movimiento no es solo una actualización salarial, sino un esfuerzo "fundamental" para jerarquizar la educación en la provincia.

Uno de los puntos centrales del discurso oficial fue el recordatorio del complejo escenario financiero tras la quita del FONID (Fondo de Incentivo Docente) y el Fondo de Conectividad por parte del Gobierno Nacional.

Orrego subrayó que su gestión absorbió esos costos "sin titubear". "Fuimos y lo suplimos porque sabemos las necesidades de los docentes", expresó, marcando una clara distinción entre su "profunda admiración" por los maestros y la relación tirante que mantiene con las cúpulas gremiales.