martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Pepe Villa, disgustado con un gremio docente: "Hay un sindicato que ha conversado con la oposición nuestra"

El secretario general de UPCN aseguró que un sindicato docente mantuvo contactos con la oposición interna del gremio, dejó una advertencia pública y planteó la posibilidad de intervenir en futuras elecciones de esa organización, en medio del conflicto salarial con el Gobierno provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pepe villa

En medio del conflicto salarial docente en San Juan, el secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, realizó declaraciones en las que aludió a un presunto vínculo entre un gremio de dicho sector con la oposición interna de su sindicato.

Lee además
jose pepe villa, sobre el plan de retiros voluntarios de san juan: es la salida mas benevola que tiene el gobierno, no hay coparticipacion que aguante
Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"
cambios en el ministerio de gobierno de san juan: una autoridad del registro civil pasa a transporte
Oficial

Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Durante una entrevista radial, el dirigente sostuvo que existiría un sindicato que habría mantenido contactos con el espacio encabezado por Alejandro Savoca, identificado como referente opositor dentro de UPCN. “Hay un sindicato que ha conversado con la oposición nuestra”, expresó.

Consultado sobre si se trataba de UDA, Villa lo descartó, lo que acotó las posibilidades a otros gremios del sector docente. En ese sentido, también afirmó que contaría con registros fotográficos de esos encuentros, aunque no brindó mayores precisiones.

En el mismo contexto, el titular de UPCN formuló una frase que generó repercusiones: “Alguna vez la van a pagar”. Posteriormente, amplió su postura al señalar que esta situación podría derivar en una eventual participación de su sector en elecciones internas de ese gremio docente.

“Eso nos abre la puerta para que en una próxima interna de ese sindicato participemos nosotros, cosa que yo no he hecho nunca en mi vida. Todo en su medida y armoniosamente, tranquilo. La venganza es un plato que se come frío”, agregó.

Qué dijo Orrego sobre la paritaria docente

A pesar del rechazo sindical y las críticas a la medida que busca garantizar la presencialidad limitando el ejercicio de huelga, Orrego defendió los números del Ejecutivo. Según el mandatario, la oferta actual garantiza que ningún docente de grado perciba menos de lo establecido, sumando un incremento de $150.000.

"Ayer (por el lunes) hemos hecho otra vez una propuesta superadora. Al computar los diversos ítems, la oferta va por encima de la inflación", afirmó Orrego en rueda de prensa. Para el Gobernador, este movimiento no es solo una actualización salarial, sino un esfuerzo "fundamental" para jerarquizar la educación en la provincia.

Uno de los puntos centrales del discurso oficial fue el recordatorio del complejo escenario financiero tras la quita del FONID (Fondo de Incentivo Docente) y el Fondo de Conectividad por parte del Gobierno Nacional.

Orrego subrayó que su gestión absorbió esos costos "sin titubear". "Fuimos y lo suplimos porque sabemos las necesidades de los docentes", expresó, marcando una clara distinción entre su "profunda admiración" por los maestros y la relación tirante que mantiene con las cúpulas gremiales.

Temas
Seguí leyendo

Milei sobre el atentado contra la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

San Juan frente a una escalada de muertes al volante: el grito de justicia de las familias

Renunció el titular de la Anses Fernando Bearzi

Orrego entregó actas que dan seguridad legal sobre sus casas a familias de 7 departamentos y prometió un récord

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers de capacitación

Aballay abrió las sesiones en Pocito con obras, deporte y un sistema público-privado para empleo local

¿Nace un Foro de Intendentes peronistas?

UDA, UDAP y AMET fueron contra Trabajo por frenar el paro y plantearon la inconstitucionalidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia
Dolor

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte
Oficial

Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Imagen de uno de los últimos accidentes fatales de esta semana, en la Ruta Nacional141, en Caucete.
Alarma en las rutas

San Juan frente a una escalada de muertes al volante: el grito de justicia de las familias

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una profunda admiración por los maestros
Negociaciones

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una "profunda admiración" por los maestros

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos
Gravísimo

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos