PASO eliminadas: opositores se quejaron del fallo judicial

Directamente afectados por la resolución de los camaristas que le da la razón al planteo del fiscal de Estado, Jorge Alvo, desde el giojismo anunciaron que apelarán el fallo en la Corte de Justicia de San Juan. "Es un fallo absolutamente político. Orientado en forma indisimulada por el gobierno", se quejó el diputado provincial Juan Carlos Gioja. En línea con su compañero de banca, Leonardo Gioja expresó que "tenemos que analizar el fallo y a priori después de todo un día de operaciones mediáticas y presiones sobre los jueces me parece que hay un componente político importantísimo. Una vez que lea el fallo podré decir qué piensan dos de los jueces, porque hay un juez que piensa igual que nosotros. Me parece que hay una cuestión de opiniones, vamos a ser en esto cautos pero evidentemente es un fallo político".

-Juntos por el Cambio

Por su parte, desde Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego opinó que "si bien, a esta hora todavía no conocemos los fundamentos de la sentencia, nos sorprende este fallo, ya que la forma en que se trató y se aprobó dicha ley en la Cámara de Diputados es claramente inconstitucional. No obstante, somos respetuosos de la ley y por ello vamos a esperar la audiencia de nuestra causa, el próximo martes 2 de agosto, para exponer nuestros argumentos". El correligionario de Orrego, Fabián Martín, se mostró más medido y dijo que no podía opinar porque "aparentemente está la parte resolutiva no los fundamentos".

Por su parte, el presidente del PRO, Enzo Cornejo, dijo que "lamento tener que estar hablando de elecciones cuando tenemos un país que se cae a pedazos, pero son los temas de agenda del Gobierno de turno a los cuales lógicamente nos vamos a oponer ya que consideramos un desgaste innecesario para el sanjuanino. Consideramos que con la eliminación de las PASO les estamos quitando a los sanjuaninos el derecho a elegir a los candidatos con quienes se sientan identificados dentro de un frente, es así. Se dice que el fin de la eliminación de las PASO es facilitar a los sanjuaninos el no votar en reiteradas oportunidades, pero si se adelantan elecciones como se pretende en la provincia, se votarán más veces que si hubiese PASO. Espero que con la misma inmediatez que se trató la eliminación de las PASO, se trate Boleta Única, un proyecto realmente superador para el sistema electoral de San Juan ya que no sólo implicaría un enorme ahorro de dinero, sino también de tiempo y una mayor seguridad electoral". Sobre el fallo, concretamente opinó que "soy muy respetuoso de la Justicia, cuestionar un fallo es entrar en un terreno que no corresponde, respeto por completo el hecho de que estamos hablando de un sector totalmente independiente, cuestionar es mezclar la política en el ámbito judicial".

-Consenso Ischigualasto

Para el dirigente de GEN, Marcelo Arancibia, no se ha resuelto sobre la cuestión de fondo de si es o no constitucional la eliminación de las PASO y hay que esperar a ver qué pasa con la presentación de Juntos por el Cambio y PTP. "La cuestión de fondo sigue abierta. Porque hace lugar la Sala IV a la apelación del Fiscal de Estado al primer agravio que es la falta de legitimación activa de los actores, porque se basan en una antigua y profusa doctrina que dice que un diputado no puede lograr en la Justicia lo que no consiguió en el recinto, en este caso la Legislatura provincial. Entonces la admisibilidad de la apelación es en función de un defecto formal que es la falta de legitimación activa de los tres diputados giojistas, pero las dos juezas que forman el voto mayoritario no se pronuncian sobre la cuestión de fondo, lo que sí hace Romero con el voto de minoría. En consecuencia, se puede inferir que en la causa de Juntos por el Cambio y Partido del Trabajo y del Pueblo la cuestión de debate si habrá o no PASO sí está abierta porque ahí sí la Cámara va a tener que admitir la legitimación activa de los partidos políticos, porque también hay mucha jurisprudencia y mucha doctrina que dice que en materia electoral los partidos sí tienen legitimación activa para cuestionar 'erga omnes' la constitucionalidad de una ley electoral. 'Erga omnes' significa 'para todo el mundo'. Este fallo no define la cuestión de fondo esto lo vamos a saber en la causa de JxC que los actores sí tienen legitimación activa donde se discutan los otros dos agravios, donde Romero ya ha preopinado y podemos inferir que hay un voto a favor de los actores para que se reestablezcan las PASO. Como las otras dos magistradas no avanzan sobre la cuestión de fondo, bueno, no sabemos qué opinan sobre la constitucionalidad y nulidad que hizo lugar la jueza Tettamanti, por ende esto no está terminado y hay que esperar el fallo de la causa de Juntos por el Cambio".

En el mismo sentido opinó el coequiper de Arancibia, Martín Turcumán: "El fallo rechaza la demanda por considerar insuficiente la legitimación activa de los diputados accionantes, habrá que esperar a la sentencia que dirima el planteo de JxC para conocer la decisión de la Cámara sobre el fondo del asunto".