PASO: qué diferencias hay entre el planteo judicial giojista y el de Juntos por el Cambio

"En los fundamentos y en los hechos, claramente tenemos más coincidencias que diferencias porque ambas partes estamos defendiendo los procesos legislativos y la Constitución de la Nación", analizó Guido Romero, uno de los abogados de Juntos por el Cambio de San Juan que participó en la presentación en la Justicia de un planteo contra la eliminación de las PASO provinciales, comparando lo propio con el planteo similar que hicieron tres diputados giojistas.

El jueves fue Juntos por el Cambio, liderado por Marcelo Orrego, mientras que en diciembre había sido el giojismo, representando por los legisladores provinciales Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva.

Ambos sectores presentaron cada uno por su lado una "acción declarativa de nulidad e inconstitucionalidad" de la ley que reformó el Código Electoral Provincial, aprobada en la sesión del 16 de diciembre solo con los votos del uñaquismo. El tratamiento fugaz que practicó el oficialismo sobre tablas generó un fuerte revuelo político y cruces en la sesión, y el cuestionamiento sobre el procedimiento llegó a tribunales por sendos planteos, que se dieron con mes y medio de distancia.

Si bien la acción requerida a la Justicia es la misma y buscan idéntico fin, las presentaciones tienen algunas diferencias, que explicaron a Tiempo de San Juan el diputado Leonardo Gioja y el abogado Romero por Juntos por el Cambio. En general, difieren en tres cosas:

-Legitimación activa: Los giojistas hicieron la presentación en términos de ciudadanos individuales y de legisladores, mientras que JxC lo hizo en términos de partidos políticos (al armado lo integran Producción y Trabajo, PRO, Actuar, UCR y Dignidad Ciudadana). Esto sería un factor clave, porque la legitimación es uno de los cuestionamientos que hizo el Fiscal de Estado Jorge Alvo en la defensa del Gobierno Provincial contra el embate giojista.

"Nosotros ponemos la legitimación activa en cabeza de los partidos políticos y tenemos fallos de la Corte Suprema de Justicia que justifican esta decisión", remarcó Romero. Según el letrado que reporta en las filas de Producción y Trabajo, "la legitimación activa fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos aquellos casos donde se encuentran en juego los intereses propios de los partidos políticos, como ocurre en este caso. La presentación tiene claramente el objeto de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la ley 2348 en razón de los vicios que nosotros encontramos en el trámite parlamentario. Esos vicios claramente impactan en el sistema electoral y dañan en forma indubitable el proceso democrático, por lo que entendemos que la legitimación activa de los partidos políticos es absolutamente pertinente. Esto no quiere decir que la otra presentación es mejor ni peor, son distintas interpretaciones ".

-Competencia: Mientras los giojistas fueron de entrada a la Corte de Justicia, que rechazó el planteo sin tratarlo de fondo, lo que obligó a empezar de cero nuevamente en el Juzgado Contencioso Administrativo; Juntos por el Cambio pidió una competencia diferente, en la justicia ordinaria en el fuero Civil.

-Cautelar: JxC no planteó una medida cautelar adjunta al pedido de nulidad, como sí hicieron los giojistas. "Cuando nosotros pedimos la cautelar fue para que no haya modificaciones en el sistema electoral hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo que es la nulidad porque sostenemos que es una sesión en la cual no se podría haber tratado una ley de este tipo en una sesión ordinaria, hay que pedir una sesión extraordinaria o especial para tratarla, Meterla sobre tablas en una ordinaria viola la Constitución porque es un tipo de ley decisoria la que se trata", dijo Gioja. En esta cautelar les dio la razón la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, y ahora Fiscalía de Estado contraatacó pidiendo la recusación de la magistrada.

Por su parte, Romero anticipó que "al menos por ahora no la presentamos, si hay que hacer una medida accesoria la podemos plantear en cualquier etapa del proceso. Nuestra presentación está llena de jurisprudencia y doctrina que intenta convalidar la competencia de la Suprema Corte de Justicia ante un control de constitucionalidad en relación a los procesos legislativos. En el caso de que necesitemos llegar a esa instancia, de la Suprema Corte y que ella pueda acreditar la competencia".