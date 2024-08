Para el mileísmo sanjuanino, el 2025 es sólo una escala para el 2027: qué piensan

"Nene, en el 2027, San Juan es liberal". La frase pertenece al mismo operador que anticipó el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del 2023. Es un pensamiento que nació desde una lectura sobre el peronismo. La fuerza que supo gobernar la provincia está desangelada. Lograron una lista única -no necesariamente de unidad- para comandar el Partido Justicialista, pero todavía no se sabe a qué juegan los líderes. Por otro lado, el oficialismo de Marcelo Orrego tal vez apostará su carta más fuerte -el intendente Juan José Orrego- para mostrar músculo electoral. La clave: la gestión nacional.

En ese sentido, a excepción de un escenario de polarización extrema, habrá un diputado nacional para cada frente. Los arquitectos de Milei que dialogan con Peluc dijeron a este diario que las elecciones de medio término sólo son una parada antes de emprender el camino hacia la Casa de Gobierno. Los libertarios tienen entre ceja y ceja el Sillón de Sarmiento. Pero antes deberán mostrar que tienen el empuje para sostener los votos que recibieron en el 2023. La confianza es un condimente ante una realidad que se vuelve adversa en términos internos.

Hay que decirlo, en San Juan no hay una interna libertaria. El quiebre ya existió. Por un lado, está Peluc como conducción oficial bendecido por El Jefe, Karina. El legislador nacional, que será parte del Consejo Nacional del partido La Libertad Avanza, tiene el respaldo de Adn; de los halcones de Patricia Bullrich, con María Eugenia Raverta; del Partido Demócrata, de Victoria García y, por ahora, del Partido Libertario, de Yolanda Agüero. Además, naturalmente, juega a su favor el novel partido La Libertad Avanza provincial, con el empresario Dino Minozzi y el joven Mahor Caparrós a la cabeza.

Luego están los mileístas disidentes. Hay dos grupos. Uno que está contenido en el denominado Frente Liberal, que está conformado por tres dirigentes: el presidente del partido Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros; el dirigente Gonzalo Medina; y el titular de la agrupación Evolución Liberal, el excandidato a gobernador por el lema de Marcelo Orrego, el empresario textil Sergio Vallejos. Los tres buscan el OK de El Jefe, aunque, por ahora, sin suerte.

En tanto, el otro grupo decidió irse por la tangente y fundar el Partido Liberal, que se lanzará el 11 de septiembre que viene en honor a Domingo Faustino Sarmiento. El equipo de Nicolás Segovia, el bloquista Julián Gómez y Félix Paz -más conocido por su caracterización del payaso Lunarcito en la Peatonal y su reciente trifulca con Yolanda Agüero- aseguraron que tienen el aval de Eduardo "Lule" Menem. Había varios partidos de raigambre liberal y los sanjuaninos eligieron rearmar el que está ligado al Maestro de América.

Todos, oficialistas y disidentes, van a jugar en las midterms. Peluc pondrá en carrera a Dino Minozzi. Además, el diputado y armador es gustoso de dar sorpresas. Todo indica que está en eso. ¿Señales? El acercamiento al Partido Bloquista. No a Luis Rueda, no a Graciela Caselles, sino a los afiliados al bloquismo que están en su casa por ser refractarios a la interna entre los apellidos ilustres -Bravo, Acosta, Medina, Conti- y los actuales dirigentes del partido de la estrella. Este diario ya anticipó que La Libertad Avanza busca equipos técnicos para reforzar el proyecto provincial. Bueno, quizá el bloquismo pueda aportar un candidato. No hubo confirmaciones. Esperan en boxes Martín Turcumán y el experonista Darío Peña.

Por su lado, el Frente Liberal quiere poner candidatos. Probablemente sean los propios dirigentes. La lupa estará puesta sobre una eventual alianza de ese sector con Orrego. Vallejos ya jugó junto al Gobernador y Montiveros tiene contactos esporádicos. Por ahora, el foco del Frente es una reunión con Mauricio Macri a través del operador Antonio Russo. ¿Sucederá? El propio Russo aseguró que sí en varias ocasiones e hizo gala de su amistad con el exministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. Ver para creer.

La suerte del team de Peluc -y también de la disidencia- está atada a la gestión de Javier Milei. Desde La Libertad Avanza en San Juan hablaron de un peronismo "vacío" y "sin candidatos" a nivel nacional que facilitará las cosas. Tampoco les preocupa el Pro de Macri. Están convencidos en que absorbieron la base electoral que supo ser macrista. Por eso, no dudaron en que habrrá un diputado liberal -mínimo- en el 2025 y que podrán dar batalla en las elecciones del 2027.