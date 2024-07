El líder del partido La Libertad Avanza en San Juan habló sobre aborto, armas y venta de órganos

El miércoles, el integrante de la Junta Promotora del partido La Libertad Avanza en San Juan, Dino Minozzi, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El presidente de la Federación Económica de San Juan reveló cómo empezó su militancia, cómo fue la reunión con Karina Milei y qué opina sobre los temas más polémicos para la sociedad.

Minozzi empezó militando en el Partido de Centro, que estaba aliado a la Unión de Centro Democrático, más conocida como UCeDé, que terminó con Menem. La unión con el expresidente no le gustó y colgó los guantes. "No me pareció la metodología de mi partido para hacer una alianza, sin un acuerdo programático. No es cuestión de un trasvasamiento. Se fueron los dirigentes como funcionarios. No hice más política. Es muy feo gobernar con votos prestados", dijo.

El empresario recientemente incorporado a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, comentó que su padre "militó en el Partido Demócrata. Yo fui dirigente universitario en la UPAU, que tenía ideas liberales. Me pasó lo que les pasa a los jóvenes que están con Milei, el primer impulso es por simpatía porque estás cansado de algo. No me gustaba la centroizquierda. La Franja Morada era como la La Cámpora, salvando las diferencias ideológicas".

En ese sentido, afirmó: "Yo soy liberal, vivo la ideología. Es una filosofía de vida, es evolutiva. No creo en los dogmas, la realidad cambia" e hizo un duro diagnóstico de la sociedad argentina: "La Argentina ha tenido una decadencia en lo político, ideológico y estructural. Sobre todo en las instituciones. No hay pesada herencia, estamos desheredados de todo".

Sobre su acercamiento al partido de El Jefe, además de la afinidad ideológica, contó que "tuve una reunión con Karina y Martín. Fue muy amena. Nos conocimos por terceras personas. En lo personal no me interesa tener un cargo. No es un cliché. Juro que no me interesa un cargo. Voy a pelear por las ideas de la libertad".

Resaltó que la universidad "es uno de los principales lugares donde hay que dar la batalla cultural". Es una novedad porque los libertarios habían dudado sobre la actuación en la Universidad Nacional de San Juan. Todo indica que habrá propuesta afín a Javier Milei.

Ante la consulta de este diario, el flamante dirigente libertario opinó sobre la venta de órganos, la desregulación de las armas y el aborto. Sobre los tres temas, dijo "los tres temas me parecen una barbaridad". Sin embargo, aseguró: "No tengo problema con que se done o se venda un órgano bajo cierta circunstancia médica. Ahora, en un país con 50% de pobres y 15% de indigentes, se genera una posición dominante. Es imposible aplicarlo hoy en la Argentina".

"La desregulación de la venta de armas tampoco me preocupa. Estoy a favor. De hecho , pasa. Vos hacés un análisis psicológico, presentás papeles y podés tener un arma", aseguró.

En cuanto al aborto, Minozzi contó que tiene "un tema muy especial, creo en la libertad individual, pero no creo en el aborto por consciencia personal. Sí creo que es un ser vivo. No me pelearía con un diputado por este tema, aunque trataría de convencerlo" y se preguntó sobre el financiamiento de la interrupción voluntaria del embarazo: "¿Quiere tener un aborto y el Estado se lo paga? De ninguna manera".