El Pacman de La Libertad Avanza en San Juan; los dirigentes de Kicillof; y el operador que busca Laciar para Capital

Los analistas coinciden. En la mayoría de las columnas de los medios de comunicación de tirada nacional se refleja una realidad: el Gobierno de Javier Milei atravesó la peor semana desde el 10 de diciembre del 2023. Sumó pálida tras pálida. Algunas por internas en la administración, otras por errores. Hubo un drenaje de funcionarios del Ministerio de Capital Humano, que no pudo o no quiso repartir los alimentos a comedores y merenderos. Hubo una escalada del dólar. Hubo una victoria de la oposición en la Cámara de Diputados -kirchneristas, peronistas federales, radicales, socialistas- que aprobó un aumento a las jubilaciones.

Enojada Ex candidata de La Libertad Avanza fulminó a sus ex compañeros: "Violentos e ignorantes"

El socio histórico del Partido Justicialista arrancó una fase de apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas de la provincia. Rueda, recientemente reelecto presidente del partido que fundó Federico Cantoni, ya había dicho que su relación con el peronismo estaba terminada. En una extensa entrevista en Off the record, el bloquista marcó que el acuerdo que los unía al justicialismo terminó en el 2023. "Ellos tienen que resolver su interna. Uñac decidió no seguir, que era con quien yo tenía el compromiso", dijo. Quién quiera oír, qué oiga. La relación política -no sabemos si amistosa, no viene a cuento- finalizó cuando Rueda optó por ingresar a la Cámara de Diputados y no seguir en el puesto de secretario de Sergio Uñac. Luego afianzó el discurso: "Vamos a empezar a hablar sólo de bloquismo".

f608x342-260752_290475_4940.webp Sergio Uñac y Luis Rueda.

Hay muchos reproches entre bloquistas y peronistas. Rueda lo resumió: "Cuando ganábamos las elecciones, nos decían que nosotros no aportábamos, pero cuando las perdimos, las perdimos por culpa del bloquismo. Entonces el bloquismo sí sumaba". La exdiputada Graciela Caselles, ahora presidenta de la Convención Bloquista, marcó que Uñac "nunca más me llamó" y se mostró entusiasmada por una alianza con La Libertad Avanza. "Comenzamos una nueva historia, siempre pensando en el bienestar de los sanjuaninos", dijo. Y agregó que ahora el bloquismo "es la niña bonita" de la política local y que "el partido te prestigia".

Desde el frente libertario, fuentes calificadas aseguraron que las tratativas están avanzadas, pero que existe una condición para la alianza con el partido de la estrella: "Los queremos a todos, no queremos internas. Los queremos a los Rueda y a los Bravo". En ese sentido, desde el entorno de Peluc manifestaron que "todos los bloquistas tienen una enorme capacidad intelectual". Es el quid de la cuestión. Para los libertarios, el Partido Bloquista cuenta con una cualidad indiscutible: "Tienen un equipo técnico natural". Peluc y compañía viven el día a día de lo que ocurren en el Gobierno nacional y no quieren quedar off side: "Necesitamos 50 Guillermo Francos a nivel nacional", graficaron.

La situación de los libertarios sanjuaninos no dista mucho de las internas de la gestión nacional. Hay algunos, como el titular de la agrupación Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros, que se oponen a las alianzas con partidos tradicionales. Además, actualmente, hay dos partidos La Libertad Avanza. Uno está conducido por Mahor Caparrós, otro por Nicolás Segovia y Félix Paz, más conocido por su caracterización de payaso en la Peatonal de la Ciudad. El primero tiene el OK de El Jefe, Karina Milei. El segundo, lo busca. Habrá sorpresas, cambios de nombre. Hay empresarios interesados.

Desde el uñaquismo, hicieron una lectura distinta a partir de un rumor que nunca se confirmó. Rueda fue socio de Uñac y está comprobado. En tanto, Peluc no. Pero la crítica que manifestaron desde el sector del senador nacional de Unión por la Patria es que "son dos exsocios jugando juntos". Amén de los trascendidos, hoy la relación entre libertarios y bloquistas es buena. Todo indica que puede ser mejor a medida que se acerquen las elecciones nacionales. Mientras tanto, el Pacman de La Libertad Avanza continuará en la búsqueda de integrar partidos. Por ejemplo, el sello de la Cruzada Renovadora.

dfdadb14-5760-4f7c-9f68-5e724c4f95be.jfif Andrés Larroque y Braulio Silva Echeverría con Matías Sotomayor.

Por su parte, el peronismo local sumó otra corriente. El armado de Andrés Larroque llegó a San Juan para impulsar la candidatura del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El director de Modernización y Control de Gestión de la PBA, Braulio Silva Echevarría, que reporta al Cuervo, tomó contacto con el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, para entablar vías de comunicación entre Kicillof y el Partido Justicialista sanjuanino. Asimismo, la agrupación HIJOS está incluida en ese armado. Tanto Carlos Goya como Gabriel Farías, que responden a la legisladora porteña Victoria Montenegro, están en proceso de lanzamiento de la mesa Axel 2027. Además, hay un vínculo fuerte entre el gobernador bonaerense y el exgobernador José Luis Gioja.

Como dato de color, durante la semana hubo una especie de relanzamiento de la gestión de la intendente Susana Laciar. La jefa comunal de la Capital quiere resaltar los vínculos de cercanía con los vecinos y que haya un correlato en la comunicación institucional y redes sociales. Laciar tentó al operador del Pro de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Gallegos, para aceitar todo eso. El joven trabajó fuertemente en la campaña que catapultó a Laciar a la intendencia y podría desembarcar en San Juan si el puesto lo convence.