Para Amalia Granata, debería volver el Servicio Militar Obligatorio

Durante una entrevista realizada por el canal LN+, Granata afirmó que la “colimba” puede encaminar la conducta de los jóvenes del país. “Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso”, insistió la diputada poniéndole el pecho a la polémica que podrían generar sus declaraciones, y dio un paso más allá afirmando que “es necesario pensarlo como la formación de una conducta para que los jóvenes se levanten a las 6 de la mañana, estudien, hagan ejercicios y les enseñen un oficio. Ahora tenemos cada vez más pobreza y chicos en la calle. Primero hay que generar una conducta. Con eso podés encaminarlo hacia esa conducta y darles otro estilo de vida”.

Cabe recordar que el Servicio Militar Obligatorio fue eliminado como tal durante la presidencia de Carlos Menem en 1994, tras la muerte de Omar Octavio Carrasco, un joven de 19 años que recibió una dura paliza en un cuartel de Neuquén, tres días después de haber ingresado. Fue por ese episodio que se le dio fin a una actividad que estaba vigente desde 1901.

Las declaraciones de Granata no son las primeras que se dan a favor del regreso del Servicio Militar. El ex legislador Alfredo Olmedo también había hecho referencia al regreso de la colimba, pero proponiendo que sea un “Servicio Militar Comunitario”, es decir, orientado a tareas comunitarias y no siendo parte de una carrea militar. En la misma sintonía, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, durante el 2021 en una conferencia de prensa afirmó que “la colimba resulta un servicio a la comunidad y un lugar de encuentro para los adolescentes”.

Si bien solo fueron expresiones en el marco de una entrevista, las declaraciones de Amalia Granata ya han levantado polvareda entre los que opinan a favor y en contra del regreso del Servicio Militar Obligatorio en Argentina.