Castillo asumió en Perú: “colimba” para los ni-Ni, nueva constitución, y nuevo pacto minero

Con la presencia de Alberto Fernández y otros presidentes latinoamericanos, asumió en Perú Pedro Castillo, el maestro rural que dio el batacazo y por décimas se quedó con la presidencia en aquel país.

Los que esperaban un fuerte discurso de izquierda quedaron decepcionados ya que, si bien Castillo anuncio algunas revisiones en contratos petroleros y mineros, se movió todo el tiempo en lo que “marca la constitución”.

Precisamente sobre la carta magna insistió en su deseo de convocar a una asamblea constituyente para elaborar un nuevo marco normativo supremo para su país.

Castillo hizo hincapié en mucha inversión para distintos programas de empleo y producción, como Techo Propio y facilitar el acceso al crédito de productores rurales.

También anunció una inmediata transferencia de dinero a las familias necesitadas, en un esquema similar a lo que fue el IFE en Argentina.

Sobre minería y petróleo no avanzo sobre las estatizaciones que algunos sectores reclamaban. "Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto minero no tiene rentabilidad social simplemente no va. Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados", apuntó.

Dos puntos alarmaron especialmente a algunos aliados del ex rondero que llego a la presidencia: en primer lugar, anunció el Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes que no trabajen ni estudien. También intimó a los “delincuentes extranjeros” para que abandonen Perú en 72 horas, inciso en el que algunos camaradas de Castillo notaron un dejo de xenofobia.

El nuevo presidente se refirió al libre acceso a la salud y a la educación, aseguró que hará un país sin corrupción, y tranquilizó a los mercados asegurado que no construirá “una economía estatista”.