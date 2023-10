Orrego dijo qué es lo que le preocupa de Milei y más jugosas definiciones políticas

Sobre Milei, Orrego opinó este jueves, en diálogo con Radio Sarmiento, que "es un fenómeno que ha sido transversal, por lo menos en las PASO. Veremos qué pasa en estos tiempos, digamos, finales de campaña. Creo que los sanjuaninos fundamentalmente tenemos que pensar mucho el voto. Pensar mucho el voto significa pensar qué tenemos para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestros hijos. Yo lo que veo en el candidato Milei fundamentalmente tiene que ver de una u otra manera en la preocupación que me da cuando dice que hay que eliminar la coparticipación federal. Y no lo ha dicho hace mucho tiempo, nuevamente ha dicho".

El santaluceño se explayó: "Nosotros tenemos una coparticipación federal importante, 3.20, hay que conservarla, hay que cuidarla y escuchar a Milei de decir esas cosas, la verdad que nos preocupa a quienes tenemos el compromiso de llevar adelante los destinos de nuestra provincia y les digo a quienes porque no solo le preocupa a quien habla, le preocupa claramente a todos los que son gobernadores electos y además también los gobernadores que están en función, porque en definitiva siguen preocupados de que decir una cosa de esa naturaleza implica un perjuicio para nuestra provincia".

Orrego destacó que "nosotros en San Juan el índice que tenemos es importante, que se consiguió en la época de Leopoldo Bravo entonces hay que conservarlo y cuidarlo". Orrego destacó que "nosotros en San Juan el índice que tenemos es importante, que se consiguió en la época de Leopoldo Bravo entonces hay que conservarlo y cuidarlo".

image.png Marcelo Orrego y Fabián Martín serán gobernador y vice, respectivamente, desde el 10 de diciembre.

Un sanjuanino en el gabinete bullrichista

Acaba de pasar por San Juan la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y dijo que quería un sanjuanino en su eventual gabinete. ¿Quién sería? Orrego no dio nombres pero hizo algunas valoraciones.

"Creo que Patricia se refería fundamentalmente a que San Juan iba a tener un lugar importante en caso de que ella fuera electa presidenta, no sólo por la posibilidad de tener un sanjuanino en alguna de las carteras del Estado, sino que creo que ha sido muy plausible, diría de alguna manera, el estar acá, darle ese lugar especial a San Juan prácticamente en el sprint final de la campaña y firmar por obras importantes para San Juan", opinó el gobernador electo.

Sobre quién sería ese sanjuanino en el potencial gabinete bullrichista, Orrego dijo que "siempre los sanjuaninos tenemos claro que para las economías regionales que nosotros tenemos en San Juan es importante poner mujeres, hombres, hombres y mujeres en lugares centrales. Veremos por supuesto cuál será el lugar, pero lo importante es que se animó a decirlo, que de una u otra manera lo expresó firmemente y creo, para ser sincero, que ella tiene una mirada muy concreta, que aspira a tener un gobierno federal y en ese sentido San Juan está ocupando el lugar más que importante. Recuerdo que ese día que estuvo Patricia a la tarde, a mí me tocó acompañarla a Mendoza un rato y poder compartir junto con los gobernadores de San Luis y de Mendoza un acto y creo que estaban todos los medios nacionales. Lo primero que le preguntaron, ¿estuvo en San Juan? y dijo que iba a ser parte un sanjuanino en su gabinete. '¿Y va a haber un mendocino?', le preguntaron; y dijo que por supuesto también iba a pensar en el caso de un mendocino".

El santaluceño dijo que no sabe quién sería el elegido a la vez que señaló que "es importante primero tener calma. Lo bueno es que nos da ese lugar. Si no nos da ese lugar, y después por supuesto, hombres y mujeres capaces en San Juan tenemos un montón" .

El santaluceño dijo que el domingo está invitado por Bullrich para acompañarla en Buenos Aires pero no confirmó si viaja. "Voy a hacer todo lo posible, lo cierto es que a mí también me gusta estar mucho acá en mi provincia. Pero si es necesario que esté en Buenos Aires, lo evaluaremos en ese momento", aseguró.

El voto bronca y una advertencia

Orrego analizó lo que se dio en las PASO. "Puedo decir es que mucha gente, yo sé que votaron en las PASO con bronca, con enojo y tienen razón, porque en definitiva, no les resolvieron los problemas, la agenda del gobierno no tiene nada que ver con la agenda de la gente. Eso lo entiendo perfectamente. Yo lo que digo es que el enojo se va, la bronca se va ,y todo eso se va y en definitiva lo que queda es el problema".

A la par, remarcó que "entonces nosotros tenemos que entender claramente qué es lo que pretendemos los sanjuaninos. Porque en definitiva, yo no soy mago, yo vengo a trabajar a ponerme el overol para que los sanjuaninos nos vaya muy bien y trabajar cotidianamente, pero todo tiene que ver con las herramientas que uno cuenta. Tener una presidenta en el mismo espacio político, para un gobernador es importante. Tener senadores y diputados, para un gobernador es importante. Porque son las herramientas que uno tiene en el mejor de los sentidos para poder, no solo, los legisladores ya han cambiado no solo legislan, digamos, y hacen proyectos de ley sino también, por supuesto, contribuyen a gestionar en el proyecto y es fundamental, por eso siempre estoy pidiendo el voto por Emilio Achem en la Cámara Alta y Nancy Picón en la Cámara de Diputados".

La transición sanjuanina se acelera tras las elecciones

Orrego destacó que todavía no tiene números sobre la situación de la provincia. "Eso es un detalle que lo evaluaremos seguramente a partir de diciembre. El detalle económico y financiero de la provincia. Sí ha habido reuniones de distintos ministerios con la provincia de San Juan y en esto quiero ser claro. Yo siempre entiendo que la transición debe ser responsable, ordenada y seguramente a partir del domingo en adelante se va a acelerar un poco más".

El santaluceño observó que "vamos a ver claramente los números de la provincia a partir de que podamos asumir. Vamos, por supuesto, a tomar absolutamente todo los índice de las distintas reparticiones y a ver la situación. Pero claramente el que ocupa un lugar central es el Ministerio de Hacienda tiene que saber con qué uno puede contar y con qué no. Y ver en este tiempo que se gastó y que se invirtió. Y ver, por supuesto, en qué seguimos de acá para adelante".

El gabinete orreguista

¿Se fortalece la idea de achicar el Estado a partir del 10 de diciembre, unificando secretarías o direcciones, por ejemplo? Orrego respondió sobre esto que "Venimos trabajando en ese sentido, pero con mucha tranquilidad llevaremos hacia adelante en estos tiempos. Todavía, insisto, tengo la posibilidad de cambiar... No, en muchos casos ya, por supuesto, los nombres se van a ir conociendo uno por uno.

¿Ya lo tiene el Gabinete? "En gran parte, sí, por supuesto, no le voy a mentir. Yo no estoy improvisada, pero eso también significa que puedo cambiar de opinión", afirmó.

Sobre qué impronta tendrá su gabinete, dijo que "lo más importante para todos aquellos que sean parte tiene que ver con la austeridad, de trabajar a conciencia de que cada sentado queda en un momento tan difícil, en el escenario internacional es muy importante y que también sepan de que hay áreas que son muy sensibles, que tenemos que trabajar de manera rápida aprovechando el tiempo y sin improvisaciones, porque venimos trabajando en esto. Yo siempre les pido que tengan la convicción y la vocación de trabajar siempre para los sanjuaninos, yo no tengo compromiso con nadie, ni con empresas, ni con personas, ni con nadie, el compromiso lo tengo con San Juan. Así que tienen la tranquilidad de tomar decisiones, mientras sean decisiones que tengan que mejorar la vida de la gente para los sanjuaninos".

"Yo soy un gobernador electo que tengo que trabajar con cualquiera sea presidente, por supuesto, insisto, no es lo mismo que ser una presidenta del mismo espacio político que si no lo es, yo a los sanjuaninos no les puedo mentir, porque las posibilidades que tenemos van a ser mucho más interesantes si es una presidenta que tiene un espacio político que además ya se comprometió con obras, así que no es poca cosa".