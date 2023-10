El tándem de Marcelo Orrego en Paren las Rotativas: entrevista a fondo con Achem-Picón

Achem, que encabeza la lista de Juntos por el Cambio al Senado, habló sobre el viaje de Orrego a Mendoza -que no le permitió estar en el programa que conducen Sebastián Saharrea y Natalia Caballero- y dijo que debió a un motivo político, pues la presidenciable Patricia Bullrich viajó a la vecina provincia luego de estar en San Juan y San Luis. "Es un buen gesto, de construcción federal", señaló.

Acto seguido, contó la importancia del bloque regional que conforman las tres provincia con el mismo signo político. "Si los sanjuaninos y puntanos acompañan, eso le daría a Juntos por el Cambio la posibilidad de tener dos senadores más. Fortalecería la posición política. Eso trae aparejado el desarrollo de la región en puntos clave como el eje Uspallata-Pedernal-Barreal. También corredor de la Ruta 147 y la Ruta 20 con San Luis. El tema de las rutas nacionales tiene que ver con desarrollo económico y turístico", dijo.

Ahondó al respecto: "La Ruta 149 que va de Barreal a Uspallata aseguraría muchas vidas porque las mineras pueden cruzar a Chile sin entrar a la Ciudad de San Juan o Mendoza. Haría más ágil el tránsito. Un estudio demuestra que bajaría 10 dólares la tonelada del flete de la cal sanjuanina. Eso se está hablando".

En tanto, Picón, que encabeza la lista de la alianza a la Cámara de Diputados de la Nación, se refirió a la posibilidad de que un sanjuanino esté en el Gabinete de Bullrich en caso de un triunfo en los comicios. "Es muy importante", marcó. Y agregó que aún no hay especulaciones sobre nombres: "Patricia puso las cosas en su lugar. Dijo que nunca haría eso sin consultarlo con el Gobernador. Sería muy importante que esté en un lugar privilegiado para los sanjuaninos, que pueda ayudar a la provincia".

También señaló la importancia de la obra pública en un eventual gobierno de la ex ministra de Seguridad. "Fue clara. Habló de distintas obras públicas. El tema de las rutas. Dio estadísticas interesantes. Mueren más personas en accidentes de tránsitos que en femicidios y homicidios. Entonces, hay que empezar a leer las estadísticas y trabajar la obra pública desde ese lugar. También el hospital pediátrico", dijo.

Por su parte, Achem tocó el tema de la coparticipación, que es fuertemente atacada por Javier Milei y, a su entender, por Sergio Massa. "Tenemos riesgo por los dos lados. Milei dice que la coparticipación está mal, que cada provincia se arregle con lo suyo. Desconoce la Constitución Nacional. Eso debería dar independencia y crear 24 naciones. No es así. Sergio Massa viene metiendo mano en la coparticipación. Les va a atar las manos a los gobernadores que no son de su espacio político. El recorte que hizo le implica a San Juan el equivalente a 4.000 viviendas por año", comentó el candidato.

Ante esa situación, Achem destacó: "Entonces es fundamental que podamos trabajar esto y que Patricia sea presidenta para que eso vuelva a su lugar y que lo que se avanzó en bajar impuestos se pueda compensar a través del recorte de asignaciones de otras partidas no prioritarias para las provincias".

Picón también resaltó la importancia de una voz del gobernador electo en el Congreso. "Con Emilio no sólo somos parte del equipo técnico. Conocemos hacia dónde va ir San Juan a partir del 10 de diciembre. Por eso es importante legisladores que conozcan el proyecto y la idea de trabajo. Porque no sólo es coparticipación, sino todo lo que viene para distintas obras", explicó.

Además, ambos coincidieron que hay preocupación sobre la gestión de Orrego ante un eventual gobierno de Javier Milei. "Sí, corre riesgo. Javier Milei no cree en la obra pública. Imagínense los sanjuaninos pagando peaje en las rutas nacionales", dijo Picón. Y Achem agregó: "Nos preocupa la seguridad y la paz de los sanjuaninos. Nosotros estamos acostumbrados. Vamos a hacer política con quien sea. Vamos a gobernar con quien sea el presidente. Vamos a tener la mejor relación. Estamos mirando el bienestar de 800.000 sanjuaninos. Hay valores muy cambiados en las propuestas de Milei. No estamos de acuerdo con la venta de órganos, ni la venta de bebés, ni la portación de armas, ni los vouchers en las escuelas. Pero más allá de lo ideológico, no es factible".

Otro punto de coincidencia es la figura de Marcelo Orrego y su tracción. "Marcelo ha recibido el apoyo de los sanjuaninos el 2 de julio. Fue elegido para cambiar este San Juan que no daba para más. Creo que otra vez va a pasar lo mismo. San Juan va a acompañar a Marcelo Orrego. Puede traccionar mucho. Tanto Marcelo como Fabián han acompañado nuestra campaña. En las PASO hubo un voto enojo. Los sanjuaninos no creemos en esas mentiras fáciles como la dolarización", dijo Picón.

Finalmente, hicieron una reflexión sobre un eventual balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Si bien están confiados en la victoria de Bullrich, Achem explicó cuál será el proceder en ese caso: "Lo que se hace es hablar a nivel del frente nacional porque está el bienestar de los argentinos, primero que nada. Por eso la coherencia de Bullrich y Larreta el 13 de agosto de estar juntos en el escenario. Marca la coherencia de 12 años de construcción. Es una decisión que se va a tomar a nivel nacional en Juntos por el Cambio. Vamos a unirnos todos para empujar por una Argentina en paz. Vamos a cuidar el voto de los argentinos. No venimos a jugar en la política. En el supuesto caso, lo vamos a estudiar. Vamos a hablar con los candidatos".