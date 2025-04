No sólo por un jabalí: el trasfondo de la renuncia de un alto funcionario de San Juan

La renuncia de Mario Santori que hasta hace una semana ostentaba el cargo de subsecretario de Conservación de la Secretaría de Ambiente de San Juan, una especie de viceministro provincial, despertó suspicacias porque se dio inmediatamente después de que el funcionario hiciera declaraciones sobre un tema muy particular: la caza de jabalíes.

Santori dijo que oficialmente se está estudiando habilitar un coto de caza de estos chanchos salvajes y declaró que "estamos comenzando a ver cuál sería la afectación en realidad del jabalí, por ahora sería mínima, pero nuestra responsabilidad como Gobierno de la Provincia es empezar a adelantar y analizar esta situación antes que eso sea hecho grave". Esto, porque estos animales se propagan rápidamente y son peligrosos para la fauna autóctona y hasta para las personas.

No aseguró nada, solo dijo que podía ocurrir en un futuro, que se podría enviar eventualmente un proyecto a la Legislatura para poder habilitar este tipo de prácticas y remarcó que hoy no están permitidas. La noticia repercutió en otros medios, como TIEMPO DE SAN JUAN, que reprodujo también los dichos del ahora ex subsecretario, por lo novedoso del tema.

A los dos días de hablar Santori, llamó la atención que el Gobierno de San Juan enviara un comunicado, desmintiendo a su propio funcionario. Sin nombrarlo, expresaron que "la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan rectifica la información sobre la posible habilitación de un coto de caza para el control de la población de jabalíes en la provincia. Este Gobierno reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y enfatiza que bajo ninguna circunstancia se promoverán acciones que vulneren las normativas establecidas", entre otros conceptos.

Hasta ahí la situación de los jabalíes. Pero los peculiares animalitos fueron la frutilla del postre para la salida de Santori, que tuvo más ingredientes explosivos. Algunos hablaron de cuestiones de egos y otros solo de desgaste político.

El subsecretario, hábil con los medios de comunicación y con colegas a los que conoció otrora de par a par, siempre se mostró abierto a dar entrevistas y dar sus puntos de vista sobre asuntos de Estado, lo que no caracteriza a los ministros, secretarios y subsecretarios de la gestión actual, que prefieren abocarse más a los hechos que a los dichos, según apuntan desde el mismo Gobierno. Este factor puede haber influido en algunos roces del subsecretario puertas adentro.

El perfil de Santori está marcado por lo mediático. Es licenciado en Comunicación y tiene título de locutor nacional, fue jefe de prensa de Supercanal, locutor en Radio Sarmiento, socio gerente de la empresa MAS Comunicación Estratégica San Juan, jefe de Prensa en Radio Colón y jefe de comunicaciones de la Secretaría de Ambiente, desde 2006 a 2023, hasta que fue promovido a subsecretario de Conservación en diciembre de 2023, hasta la semana pasada que le pidieron que se vaya, tras un año y tres meses en funciones.

A pesar de estar casi dos décadas en gestiones justicialistas, en 2015, Santori le hizo la campaña de comunicación a Fabián Martín y desde entonces se lo identifica como alfil del vicegobernador, pero en el entorno del ex funcionario dicen que es más bien un soldado de Producción y Trabajo, que es cercano también a Marcelo Orrego porque también colaboró en la campaña del santaluceño para gobernador y para la de Susana Laciar a diputada nacional y, luego, a intendenta de la Capital.

Según contaron fuentes confiables, Santori fue convocado como Subsecretario en virtud del conocimiento del área y para ayudar en una especie de transición, por unos seis meses, pero luego fue mantenido en el cargo, secundando al secretario de Estado Federico Ríos Yáñez, abogado y también hombre de confianza de Martín (venía de ser concejal en Rivadavia).

Hay otros que sostienen que la relación de Santori sufría desgastes desde hace meses, con internas frecuentes producto de diferentes puntos de vista con otros funcionarios de Ambiente. Las fricciones se vendrían dando hace un tiempo y eclosionaron ahora con el asunto de los jabalíes, que dio un contexto ideal para desafectar al comunicador social del jugoso cargo, que sigue vacante.

A Santori, que es empleado de planta permanente en Ambiente desde 2012, le dieron vacaciones y fuentes calificadas aseguraron que le ofrecerían otro puesto dentro de la Secretaría. Hay dos o tres lugares en los que podría desempeñarse pero nada confirmado. En la repartición aseguran que se dejará correr agua debajo del puente antes de designarlo nuevamente, si es que se considera. Por lo pronto, los jabalíes gozan de buena salud.