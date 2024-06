Murió Aldo Graffigna Cantoni, un sanjuanino que hizo mucho más que llevar dos apellidos famosos

Se fue de nuevo a Buenos Aires, donde cursó Medicina en la UBA, durante la década del '70, pero no terminó los estudios porque se volvió a su terruño y empezó a militar en política, llevando en sus venas la sangre de Cantoni. De esta manera, fue presidente de la Juventud Cantonista y Apoderado del Partido. Hoy las nuevas generaciones del Partido Bloquista no conocen del todo su historia. Lo asocian a la ex diputada peronista Rosalía Garro (ya fallecida), de quien fue asesor en la Cámara de Diputados local, pero fue mucho más que un empleado de la Legislatura que se jubiló hace unos pocos años.

image.png

Corrían los '80 cuando Graffigna Cantoni decidió ser cofundador del Movimiento de Juventudes Políticas. Contó que la idea surgió un día que fue a buscar a su hermana a la Escuela de Comercio y se lo cruzó en la calle a Daniel "Chango" Illanes, y él lo arengó: "tenés que venir, para armar el Movimiento de Juventudes’”. Y se puso en esa tarea, a par que integraba la Multipartidaria de San Juan y era Prosecretario del Frente de Liberación 12 de Mayo.

Fueron años muy prolíficos para Graffigna Cantoni en esa época. Como confundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-San Juan, fue parte de la Mesa Ejecutiva de este organismo que nació en plena dictadura militar. Así, se dedicó a investigar, recopilar denuncias y a aportar antecedentes al informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP).

Desde 1988 a 1991 fue Director del Boletín Oficial e Imprenta del Estado y en 1993 entró a trabajar como empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados de San Juan. “Siempre me interesó el bien común, ayudar a otros. Por eso lamento no haberle dado el título de médico a mi madre”, confesó una vez.

Fue crítico del partido de la estrella que marcó sus inicios en la política. En 2021 expresó que "ya no es bloquismo eso. Lo único que conservan es la foto que tienen en la sede”. No obstante, orgulloso de su antepasado, empezó a escribir un libro sobre la historia de quien fuera cofundador del partido de la estrella y gobernador de San Juan, Aldo Cantoni.

En sus últimos tiempos, una falla renal hizo que Graffigna Cantoni tuviera que someterse por varios años a diálisis hasta que recibió un trasplante, que esperó cerca de 8 años. Eso lo impulsó a ser parte, como vicepresidente, de la Fundación Raíz, una entidad para apoyar a las personas en situación de pre y post trasplante de órganos y tejidos, lo que visibiizó su lucha para la contención de este tipo de pacientes. "No hay nada mas sublime que salvarle la vida a otro", solía decir.

image.png

También será recordado como un amante de la fotografía, arte que practicó de grande y que lo llevó a ilustrar personajes y lugares de su querida provincia natal.

image.png

Estaba casado con María Cristina Doña y era padre de María Victoria. Los restos de Aldo Graffigna Cantoni fueron cremados este viernes, en medio de muchas expresiones de afecto de quienes lo conocieron de cerca.