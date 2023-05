A 100 años de la elección en la que ganó un preso que la gente consideraba un santo

Los comicios se dieron el 14 de enero de 1923, en medio de un estremecido clima político, convocadas por el interventor Manuel Carlés para los cargos de gobernador, vice y legisladores. El PB proclamó la fórmula central de Federico Cantoni-Juan Estrella.

"Cantoni era popular, la gente modesta lo apreciaba porque lo consideraba como un padre, como un buen médico y no como un criminal político. El mito sobre su persona ya se había arraigado en el corazón del pueblo. Sentían por el una gran idolatría, al extremo de colocar su retrato junto a los de los santos", valora el dirigente del partido de la estrella e historiador Carlos Ciro Maturano.

En la contienda, los yrigoyenistas no presentaron fórmula y tenían tanto encono con los bloquistas que recomendaron votar por los conservadores, que llevaban como candidatos a Graffigna-Vidart.

"La campaña del bloquismo se basó en la necesidad imperativa de ganar las elecciones, para que Cantoni fuera liberado de prisión. Muchos se acercaron al bloquismo convencidos por la prédica que hacían sus dirigentes y por el programa de gobierno expuesto que permitiría atenuar las desigualdades socio-económicas existentes", analizó Maturano en diálogo con Tiempo de San Juan.

La campaña despertó el interés en toda la provincia, tanto así que el porcentaje de votantes trepó al 73,2%. En este marco ganó el bloquismo el que sería el primero de nueve gobiernos en la provincia hasta el día de hoy. Además del triunfo de Cantoni, el PB se quedó con 22 de 24 bancas de diputados y 4 de las 5 bancas de senadores.

"A medida que se conocían los resultados del escrutinio, asentados en la pizarra que estaba en los balcones de la Corte de Justicia, el numeroso público que se había dado cita en las Plaza 25 de Mayo manifestaba su alegría con vivas y aplausos a sus candidatos", destaca Maturano, (autor de Pioneros, obra que aborda las leyes que impulsó el PB, los hombres del bloquismo en el exterior, anécdotas, atentados de muerte contra Federico y Aldo, y la revolución de 1934 entre otros).

Electo tras las rejas

Federico Cantoni había sido electo gobernador de San Juan pero seguía detenido. El 17 de enero, la Junta Electoral informó al interventor Carlés el resultado de las elecciones de legisladores y gobernador. Ese mismo día se reunió la Asamblea Legislativa, aprobó las elecciones y los diplomas de sus miembros. Carlés, considerando que había cumplido con su cometido encomendado por el Presidente Alvear, entrega el mando de la provincia a Aquiles Castro para que complete el periodo constitucional iniciado en 1920.

Con el interventor federal se fueron miembros de la Corte, a excepción de Flores Perramón quien el 18 de enero ordenó la libertad de Cantoni. El bloquista no había sido hallado "in fraganti" en la escena del crimen de Jones, ya que el hecho se produjo en La Rinconada y el bloquista estaba en Desamparados. Además, no había sido desaforado antes de iniciarle juicio.

"Cuando se conoció la noticia, una multitud se instaló en las afueras de la cárcel vivando y aclamado a Cantoni. Las mujeres, llorando de alegría. En la provincia jamás se había visto este tipo de manifestaciones", contó Maturano.

Ese 18 de enero 1923 cuando la Corte de Justicia resolvió dejar libertad a Cantoni hubo festejos, pero días más tarde, el 30 de enero, se declaró la nulidad del proceso. El caudillo tuvo que enfrentar la resistencia de gobernador Aquiles Castro que se negaba realizar el traspaso de mando el 12 mayo, según lo había establecido en la legislatura. Cantoni, ante esto, se trasladó a la Municipalidad de Concepción y el 12 de mayo de 1923, después de jurar como gobernador ante los legisladores, amenazó tomar por la fuerza a San Juan.

La fórmula prestó juramento la Municipalidad de Concepción, a raíz de conflicto suscitado entre legislativo y el ejecutivo. Todo se había iniciado cuando las Cámaras se reunieron para fijar la fecha de juramento de gobernador electo, señalando que sería el 12 mayo de 1923.

Aquiles Castro, quien era gobernador sustituto de Amable Jones, vetó la ley argumentando que la transmisión de mando sería el 9 de julio. La Legislatura insistió con su postura, al mismo tiempo que autorizaba a su titular para reunirla fuera de su propio recinto de sesiones, si hubiese imposibilidad para hacerlo en este último.

Ante esta situación, el gobernador ordenó a la Policía que patrullara las calles e impidiera toda reunión en la Legislatura tendiente a tomar juramento al gobernador electo, relata Maturano.

El día 11 la noche, la fuerzas del orden penetraron en la legislatura desalojando a senadores y diputados que se encontraban reunidos. El día 12 de mayo, los legisladores resolvieron reunirse en la Municipalidad de Concepción, para tomar juramento al nuevo mandatario electo. A las 15 horas llegó Cantoni, acompañado por Estrella, diputados nacionales, quienes serían sus ministros y numeroso público y juró como Gobernador ante la Asamblea Legislativa.

El nuevo mandatario comunicó al Presidente de la Nación, al ministro del Interior y a otras provincias que en la fecha se había hecho cargo del Poder Ejecutivo Provincial. Pero durante la noche se produjo un choque armado al intentar el escuadrón de seguridad, desalojar el edificio municipal. El ataque fue rechazado luego de un tiroteo que dejó varios muertos, entre ellos el jefe de Policía del grupo castrista, señala Maturano.

Cantoni emplazó a Aquiles Castro a entregar el Gobierno antes de las 17 horas del día 13 mayo. En la Casa de Gobierno se encontraban las fuerzas de seguridad y partidarios armados, dispuestos a defender a Castro.

IMG_0209.JPG Los funerales de Federico Cantoni en julio de 1956, con fuertes demostraciones de apoyo popular.

En la plaza de Concepción se organizaba la columna encabezada por los miembros de todos los poderes gubernamentales, escoltados por el Cuerpo de Bomberos y una multitud entusiasta. El enfrentamiento parecía inevitable.

En ese tenso momento, apareció un telegrama del Ministerio del Interior dirigido a Aquiles Castro, que decía que el Gobierno Nacional reconocía al Gobierno de Federico Cantoni. Castro y sus seguidores abandonaron la Casa de Gobierno y lo que parecía ser una batalla sin cuartel se transformó en una fiesta, con la entrada triunfal de Federico Cantoni a la ciudad, seguido por la multitud que lo aclamaba.

El reconocimiento de la legalidad el gobierno de Cantoni por parte de autoridades nacionales acabó con el conflicto.

Así se inició una gestión en San Juan con obras y políticas sociales de alto vuelo. Esta acción transformadora de Cantoni se vio interrumpida el 8 de agosto de 1925, cuando el presidente Marcelo T. de Alvear intervino la provincia, designando interventor federal a Eduardo Broquen.

Logros que perduran con los años

"La Nación tomó ejemplos de todas estas conquistas bloquistas, es así que hace algún tiempo Perón cuando era presidente, le manda una carta a Aldo Cantoni hijo, justamente un 12 de mayo al cumplirse un aniversario del primer gobierno bloquista y Perón en ese escrito le dice que el bloquismo fue precursor del peronismo", asegura Maturano. Es que fue un modelo innovador y provocativo para la época, con grandes cambios en las políticas sociales dirigidas al desarrollo de los sanjuaninos y sanjuaninas.

Con la llegada de Cantoni se dieron fuertes políticas educativas, de salud y de vivienda; auténtica redistribución del ingreso; grandes obras públicas, como la Azucarera de Cuyo, que buscaba diversificar la economía local mediante la explotación de la remolacha azucarera; la Colonia Fiscal de Sarmiento, con la colonización de tierras fiscales; el camino a Calingasta, con su prolongación proyectada a la ruta internacional a Chile.

También el Estadio del Parque de Mayo, para el sano desarrollo de la práctica del deporte; el Hospital Rawson, entre muchas otras obras, se concretaron en los escasos seis años de gobiernos interrumpidos durante las etapas más revolucionarias que vivió la Provincia durante el siglo pasado, destaca el historiador.

La Constitución de 1927, de vanguardia en aquellos años, constituyó el indispensable sostenimiento de la organización y protección social a la cual se aspiraba. Entre los derechos otorgados se pueden destacar el voto femenino, la jornada máxima de trabajo con relación a las exigencias de una vida higiénica y el estado de desarrollo industrial y agrícola ganadero. También el salario mínimo, la pensión a la invalidez y a la vejez, el amparo a la maternidad, la viudez y la niñez desvalida, el hogar de familia inembargable, el Lote Hogar, la reglamentación de los sindicatos, el encauzamiento normal de las relaciones entre el capital y el trabajo. En fin, un ejemplo de Carta Magna, comparable a las más avanzadas del planeta, remarca el bloquista.