"Mauricio 2025": las primeras pintadas de Macri en CABA y provincia de Buenos Aires

Buena parte de las principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires aparecieron pintadas con la leyenda Mauricio 2025 y, nuevamente, las más altas autoridades partidarias, desde Cristian Ritondo hacia abajo, no sabían nada del tema.

Aunque a veces parezca aturdido y deambule entre apoyos y críticas, el expresidente de la Nación sabe que no puede hacer demasiado sin el acompañamiento, aunque sea silencioso, de sus gobernadores y sus legisladores más fieles, entre los cuales hace ya mucho tiempo no se encuentra Diego Santilli, no por lo sucedido en este último año de gestión libertaria sino por todo lo anterior, fundamentalmente porque el ahora titular del PRO impidió que sea candidato a gobernador en 2023 e hizo fracasar cada una de las negociaciones que lo podían poner como candidato único en la provincia de Buenos Aires.

Desde hace varios meses, casi en las vísperas que el Poder Ejecutivo nacional enviara el presupuesto al parlamento, los gobernadores, en un documento muy concreto, expresaban que dicha herramienta era vital para construir la confianza entre todos los niveles del estado que participan en su administración como también era una herramienta para tener en claro cuál es el nivel de ingresos que podrían contar sin estar cotidianamente en el "toma y daca" del amigo y enemigo, algo muy típico de los gobiernos peronistas, tanto el de Carlos Menem, del cual se nutre el actual gobierno, y el último y más furioso, de Néstor y Cristina Kirchner.

Por eso, por más que extra oficialmente los jefes provinciales que fueron electos por Juntos se expresaran sorprendidos y hasta en desacuerdo por el mensaje distribuido desde el PRO, podría pensarse que todo estaría acordado por los más importantes referentes de ese espacio.

"Quizás aprendieron a negociar con esta gente", fue la rápida respuesta de uno de los más influyentes asesores macristas, que sabe desde el primer día qué en todas las negociaciones, más en los casos en que se deben discutir listas de candidatos, las tensiones y las negociaciones suben y bajan como un ascensor.

¿Cuál sería el aprendizaje? Copiar los tratos que reciben de los libertarios, en las que Javier Milei se muestra abierto a un acuerdo pero su hermana, "El Jefe", Karina y Santiago Caputo hacen todo para impedirlo. En el caso de los excambiemistas, una de las figuras más escuchadas en cada paso que se da esRogelio Frigerio, amante de los acuerdos pero que sabe que es imprescindible tener en claro cuál será la relación económica que lo unirá con el Gobierno nacional.

El exministro del Interior de Macri ha hecho exactamente lo contrario a lo que hace ahora el gobierno nacional con él y el resto de los gobernadores. Parece muy raro que, de pronto, piense que desconocerlos sea lo más plausible.

"Mirá vos como te diste cuenta", le expresó la misma fuente a MDZ cuando éste le preguntó si había un trabajo de perro bueno y perro malo. Si bien Jorge Macri es el mayor impulsor de la resistencia amarilla contra los avances y destratos libertarios, el resto de sus pares piensan igual que él aunque tengan otras formas de demostrarlos.

Más allá de todo lo relacionado con el llamado a sesiones extraordinarias y la necesidad de tratar un presupuesto para el 2025, por otro lado las tensiones entre los antiguos y monolíticos guardianes del proyecto cambiemistas no cesa. Uno de los más dolidos por las derivaciones de las discusiones públicas internas y con los libertarios, advirtió que "esto ya lo vivimos cuando unos apoyaban a Horacio y los otros a Patricia. Terminamos rompiendo todo y ganó Milei".

Por eso por ahora creen que la posible candidatura de Mauricio Macri es parte de una negociación posterior para llegar a un acuerdo, que desde el oficialismo pretenden que sea un 75% contra el 25% y el PRO defienden otra relación, más cercana al imposible 50% y 50%. Ese escenario de probable unidad más allá de las tensiones podría explotar si, finalmente, el Gobierno y el alcalde porteño consiguen lo que impulsan, la eliminación o suspensión de las PASO como manera de dilucidar los candidatos partidarios.

"Si no hay PASO, la oferta electoral corre mucho más riesgo de atomizarse y que los frentes posibles, de derecha o de centro izquierda, se terminen partiendo. Entonces los reagrupamientos pueden generar sangrías en unos y otros como así fortalezas. Lo cierto es que sin primarias nadie está obligado a entregarse por tres o cuatro bancas. Antes que eso preferirán pelear para tener futuro", se le escuchó a un consultor con mucha presencia en los medios explicarle a un par de operadores de los que creen que la unidad tanto de los K como pro libertaria es un hecho.

