Más reclamos de las policías provinciales pidiendo mejores salarios

Un grupo de familiares de efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires se manifestaron hoy en el centro de la ciudad de La Plata para reclamar mejoras salariales y laborales, tras la resonante protesta de uniformados en Santa Fe.

Declaraciones Fuerte frase de Salvador Baratta, exjefe de la policía de Buenos Aires: "El 70% de los menores terminan muertos"

La concentración se realizó cerca de las 10 frente a la sede del Gobierno, en inmediaciones de la Plaza San Martín.

Los manifestantes reconocieron que el reclamo tomó impulso luego de la protesta realizada días atrás por oficiales en la ciudad de Rosario, lo que generó un “efecto contagio” en otras fuerzas de seguridad del país.

En ese marco, los familiares señalaron que muchos efectivos de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario Bonaerense perciben salarios que no alcanzan el millón de pesos, ubicándose por debajo de la canasta básica.

Además del reclamo salarial, expusieron la precariedad de las condiciones de trabajo y exigieron la apertura de mesas de diálogo con autoridades provinciales. “No nos vamos hasta que nos atiendan los funcionarios”, expresó una de las manifestantes durante la protesta.

Se esperaba una convocatoria más numerosa, pero la participación habría frenado ante el temor a sanciones disciplinarias y a la apertura de legajos en Asuntos Internos, habría frenado la participación directa de muchos efectivos.

Esta semana, tras días de protesta, el gobierno de Santa Fe logró cerrar el conflicto con la policía por salarios y acordaron que ningún uniformado cobrará menos de 1.350.000 pesos. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo el pedido de los efectivos era “justo y genuino”, por lo que “merecía ser escuchado”.

Uno de los antecedentes más recordados de protestas policiales sucedió en Córdoba a principios de diciembre de 2013, cuando un sector mayoritario de esa fuerza de seguridad abandonó las calles, lo cual derivó en una situación caótica con zonas liberadas, saqueos, dos muertos, cientos de heridos y más de un mil comercios destruidos.

También hubo otro caso de una revuelta de uniformados cuando la Policía Bonaerense protestó por mejores sueldos en septiembre de 2020, en momentos en que aún regía la cuarentena por el Covid 19, y el gobernador Axel Kicillof resolvió la cuestión con un aumento gracias a la previa decisión del Gobierno nacional, a cargo de Alberto Fernández, de quitarle fondos a la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta y cedérselos a la provincia.