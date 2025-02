Los tres escenarios que visualiza el orreguismo para las elecciones y los posibles candidatos

El gobernador Marcelo Orrego no es afecto a comentar públicamente cuestiones electorales. Es parte de la estrategia inicial del mandatario provincial, que busca tejer distintas alternativas y luego elegir la que mejor se adapte a las circunstancias. El contexto pesa, y mucho. Principalmente porque no está dentro de una línea nacional partidaria, una situación que puede interpretarse de forma positiva o negativa.

Por un lado, es independiente del PRO y de LLA. Pero forma parte de la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio. Es decir, no necesita acatar las órdenes de Mauricio Macri o de Javier Milei. Al contrario, pertenece a un espacio de discusión con dirigentes que tienen responsabilidades institucionales. Por otro lado, no tener una vinculación orgánica con una estructura nacional quizá aminore la participación en la marquesina y el show de la campaña.

La mesa chica de Cambia San Juan -integrada por Producción y Trabajo, el PRO, la Unión Cívica Radical, Actuar y Dignidad Ciudadana- generó una serie de escenarios posibles para las elecciones legislativas nacionales. La provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, que hoy están ocupadas por los peronistas Walberto Allende y Fabiola Aubone, y por la bloquista disidente -aliada de Orrego- María de los Ángeles Moreno. Los orreguistas quieren ampliar su presencia en la Cámara baja porque en 2023 solo ingresó Nancy Picón.

Los socios que componen el orreguismo barajaron alternativas. Este diario publicó la primera en agosto de 2024 y es la versión más estable entre la dirigencia oficialista. A veces más, a veces menos, pero se mantiene constante. Es la posibilidad de una lista -única, las internas están casi descartadas- encabezada por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. La postulación de Kanki tiene pros y contras (click aquí), pero lo fundamental es que garantiza la sostenibilidad de la marca. "¡Qué mejor que un Orrego!", dijeron las fuentes.

Hubo algunas pistas recientes en ese sentido. El propio intendente desmintió cualquier tipo de movimiento. Sin embargo, a principios de febrero aseguró: "Voy a estar donde el Gobernador decida que tenga que estar". Asimismo, el vicegobernador Fabián Martín manifestó: "Me parece a mí que quien debe conducir la lista tiene que ser una persona cercana al gobernador Orrego, cercana y de mucha confianza de nuestro sector político, y creo que por ahí es el camino" (click aquí).

Naturalmente, Kanki no es el único integrante del entorno más cerrado del Gobernador. También está el exsenador Roberto Basualdo. Cuando Orrego lo llamó para que ocupe un puesto en el Directorio del Banco San Juan, aceptó con la condición de que fuese por un breve periodo. Cumplió. Apenas consideró que había terminado la tarea como puente entre el Gobierno y el banco, retornó a sus negocios privados. La opción Basualdo siempre está en la mente de los operadores, pero la respuesta del fundador de Producción y Trabajo es la misma: por ahora, no way.

Otro escenario contempla la posibilidad de un ministro candidato. Según comentaron las fuentes, podría ser parte de la provincialización de la elección. Una manera de hacer foco en la gestión cotidiana del Gobierno sanjuanino, que plantea diferencias con Nación y también con el peronismo. ¿Nombres? Circularon varios. Este diario publicó los nombres de los armadores de la Capital que decantaron en ministros o subsecretarios: Guido Romero (Turismo), Gustavo Fernández (Producción), Eduardo Cerimedo (Alto Rendimiento). También cabe la eventualidad de Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano).

La última alternativa que indicaron las fuentes es más sensible. "No vamos a hablar de candidatos porque no sabemos si en algún momento puede haber un acuerdo con La Libertad Avanza", dijo un referente. ¿Un acuerdo con Milei? Es la opción que requiere una etapa exploratoria. El representante del Presidente en San Juan, José Peluc, negó la posibilidad de un arreglo. El presidente del partido La Libertad Avanza no ve con buenos ojos una lista conjunta con el orreguismo. Pero las fuentes afirmaron que no depende del diputado nacional libertario, sino de un acuerdo macro. No dieron más precisiones.