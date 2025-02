Fabián Martín habló de las candidaturas y dijo que deberá ser cabeza de lista alguien cercano a Orrego

Con las PASO nacionales suspendidas, en el oficialismo sanjuanino empezaron a analizar más abiertamente la jugada del orreguismo para las legislativas 2025. Fabián Martín dejó este viernes varias definiciones picantes. Habló sobre el perfil del candidato cabeza lista que se vislumbra como alguien "muy cercano al gobernador". Además, dijo que existe la posibilidad cierta de hacer un acuerdo entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza para jugar en San Juan e incluso con el bloquismo, ahora ex socio del PJ. Además dijo que en marzo o abril empiezan las conversaciones políticas para lograr ganar en octubre.

"Nos estamos acercando al tiempo y en marzo o abril comenzarán las conversaciones", afirmó el vicegobernador en diálogo con Radio Light. La suspensión de las PASO determinó un nuevo esquema nacional, de manera que los candidatos se definirán en cada fuerza política, mediante internas. Así quedaron como fechas clave el 7 de agosto, cuando termina el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas y confederaciones; el 17 de agosto que es el límite para presentar listas de candidatos ante las juntas electorales, comienza la campaña electoral, y se presentan los modelos de las boletas únicas de papel para las elecciones; y el 26 de octubre cuando se celebrarán las elecciones legislativas.

El orreguismo se plantea seguir este año con un esquema de base similar al de las últimas elecciones de 2023, conservando los socios de JxC que son el PRO, la UCR y Actuar, pero se concentra en sumar a otros partidos. La otra meta es conseguir más lugar en la Cámara de Diputados de la Nación: hay tres bancas en juego, de las seis que corresponden a San Juan, de las cuales el orreguismo hoy solo tiene dos.

"Nosotros, por lo general hemos consensuado. Hemos hemos tenido un debate político en el frente y hemos ido viendo las distintas opciones y acordado las candidaturas. Creo que en este caso no va a ser diferente", afirmó Martín.

"Por ejemplo en el 2021 fue Susana Laciar candidata a la diputada nacional, había varios otros que pretendían ser candidatos también, y con todo el derecho del mundo, y después de un largo debate, fue Laciar. Creo que este en esta ocasión va a ocurrir algo semejante", analizó.

"Quedan varios meses para buscar otras variables, me parece que también la eliminación de las PASO va a alimentar más que nunca el diálogo y los acuerdos", destacó Martín.

Socios

Respecto de las sociedades, Martín dijo que "en el caso puntual de La Libertad Avanza con Juntos para el Cambio, bueno, ya no sé si Macri representa el PRO, en el caso puntual habrá que ver qué pasa con el tiempo y y que se siga dialogando. Sobre la posibilidad de un acuerdo ambos lo expresaron su voluntad de acordar hace un mes, dos meses atrás".

También reconoció que "si hay un acuerdo a nivel nacional sería más sencillo un acuerdo en cada una de las provincias, y viceversa, ¿no? Si no lo hay, por ahí sería más complejo. Por ahí, en este sentido, sí, me parece que nos estamos adelantando, porque todavía no han empezado las charlas. Pero todo es posible en la política. En el caso nuestro, respecto de La Libertad Avanza, deberemos esperar que vaya corriendo el agua debajo del puente para que se vayan aclarando un poco las cosas".

La visión de nuevos aliados es amplia. "Nosotros tenemos un frente conformado, que venimos desde hace muchos años, pero tenemos otros sectores políticos con los cuales podemos conversar, ¿no? Además de La Libertad Avanza, del propio bloquismo, que tenemos una excelente relación en la Cámara de Diputados, también tenemos nuestras disidencias a veces, también tenemos que conversar con ellos, podemos. La intención nuestra siempre es ampliar el frente, me parece que primero hay que ver el frente antes de hablar de candidaturas", observó.

"Nunca son fáciles"

El vice de Orrego dijo que las charlas "nunca son fáciles" y dio a entender que Producción y Trabajo no está dispuesto a negociar el primer lugar en la lista, sean quienes sean los socios. "Me parece a mí que quien debe conducir la lista, tiene que ser una persona cercana al gobernador Orrego, cercana y de mucha confianza de nuestro sector político, y creo que por ahí es el camino", remarcó.

A la vez, sostuvo Martín que "pero falta tiempo, tenemos que abrir el diálogo, tenemos que conversar mucho con los diversos sectores políticos, inclusive con los que ya estamos sólidos, por decirlo de alguna manera, que venimos trabajando hace ya varias elecciones y varios años. Por lo tanto, esto recién está comenzando, yo creo que la noticia es la la suspensión del espacio, la confirmación ya del 26 de octubre, como fecha eleccionaria y, a partir de ahora, es como como que empieza a rodar la pelota".

¿Y el segundo lugar en la lista? No descartó nada. Ni un alfil de ADN que hoy representa a los libertarios en San Juan. Esto reafirma la idea de que un dirigente como Martín Turcumán, que suena para la candidatura, pueda estar. "Todo es posible", dijo Martín. Y acotó "todavía no estamos charlando. Entonces no podemos cerrar ninguna posibilidad".