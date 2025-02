Orrego sobre las legislativas nacionales: "sin apuro" en el armado de listas y a favor de suspender las PASO

Este 2025 es un año de definiciones políticas fuertes y el gobernador se mostró cauto en mostrar su jugada y, sobre todo, en apuntar a su hermano Juan José como eventual candidato. Algo deslizó en rueda de prensa, durante el acto en Casa de Gobierno. Consultado sobre la figura del intendente de Santa Lucía, el gobernador dijo que "no estamos mirando eso". Y acotó que "para mí el año tiene que ver con trabajar todos los días, las elecciones vendrán a posteriori. Tenemos que pensar, sí, seguramente. Hay un párrafo ahí donde tenemos que pensar y es muy importante que, por supuesto, podamos tener la oportunidad los sanjuaninos de tener legisladores en el Congreso de la Nación que defiendan los intereses de los sanjuaninos, pero honestamente es parte de este proceso que vamos a vivir, y no hay un apuro. Y en este caso, en lo particular, la figura de Juan no tiene ningún...". No terminó la frase, sumergido en una vorágine de preguntas.

Opinó que estas elecciones intermedias no miden su gestión. "Yo creo que no, honestamente creo que la gente cuando vota a candidato a legislativo tiene inexorablemente mucho que ver con quiénes van a representar los intereses de San Juan en el Congreso, porque en definitiva, uno cuando se sienta, yo lo digo porque he sido legislador nacional, y cada vez que me sentaba ahí, lo primero que recordaba es que tenía que representar los intereses de San Juan por cero de cualquier ideología política. Entonces ese día yo era un ullunero más, un santaluceño más, un sanjuanino ahí que estaba, y lo bueno es que no tenía compromisos con nadie, el único compromiso que tenía, y siempre lo tuve, es con la gente".

A favor de suspender las PASO nacionales

El gobernador le volvió a ofrecer un guiño al presidente Javier Milei al afirmar que está de acuerdo con el proyecto oficial de suspender las PASO que el oficialismo busca tratar y aprobar en Diputados este próximo jueves. Esto confirma que si se requieren, habrá votos positivos de las dos legisladoras orreguistas en el Congreso, que son Nancy Picón y María Moreno.

Argumentó Orrego que "la suspensión de las PASO, bueno, me parece que siempre probablemente está dentro del contexto que nosotros veníamos mirando a futuro, inclusive en las propuestas que nosotros hemos llevado a la Legislatura provincial. A mí me parece que es una definición, que en este caso la suspensión no es la eliminación, yo creo que va a tener ese número. A mí me parece acertado, digo, hacérsela más sencilla a la gente, me parece una medida que tiene que ver con el sentido común".

No obstante, recaló en los fondos para los partidos. "Después se verá lo que significa la determinación de lo que va a ser la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque para que haya también más democracia y más participación se necesitan a veces también más recursos, pero yo creo que son tiempos de austeridad y nos tenemos que acoplar a esa situación".

"Vamos a esperar a ver si se encuentra el número o no. Yo creo que para mí me parece una medida ajustada", afirmó Orrego sobre las PASO.

La suspensión de las PASO (elecciones para definir los candidatos, que para los comicios provinciales ya fueron eliminadas por la gestión uñaquista) le dio pie al sanjuanino para hablar de su propia reforma política, ya que cerró el año 2024 presentando en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Electoral Provincial. Es decir, eliminar el SIPAD instaurado por el PJ, que es similar a la Ley de Lemas. La propuesta del orreguismo es volver a elegir los candidatos dentro de los partidos, en internas abiertas o cerradas a afiliados y también incorporar la boleta única. Además, se busca terminar con la reelección indefinida de diputados provinciales.

Este martes, Orrego destacó que en San Juan la Ley de Lemas "es una ley que está perimida, que es rancia, vieja. Yo creo en una participación que tenga que ver con que las personas puedan ir a votar, que sea más concreto, más sencillo. Con la ley de boleta única de papel, que creo que es la que utiliza el 90% de los países del mundo, se terminan las malas conductas en los momentos de democracia, es decir, la cantidad de votos falsos, truchos, los costos, porque la verdad que ahora directamente uno con una cruz va y vota a quien más le guste. En definitiva, los votos cadena y tantas cosas raras. No puede ser que termine ganando quien más votos saca, sino la agrupación de partidos políticos que más votos acumula. Para mí eso no tiene nada que ver con la democracia. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a decir después. Yo no especulo con las cuestiones que tienen que ver con lo electoral".