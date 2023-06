Los enigmas de una campaña política sorprendente en San Juan, con más preguntas que respuestas

Saltó a la palestra política hace relativamente poco. El empresario sanjuanina Francisco Paladini dio sus primeros pasos en la campaña electoral el 14 de agosto del 2022. Este diario lo reflejó en una nota sobre los “outsiders”. Todos los nombrados en esa nota jugaron de alguna manera: el textil Sergio Vallejos como candidato a gobernador de San Juan por el sublema Evolución Liberal, y el bodeguero albertista Martín Azcona como candidato a diputado proporcional en la lista del frente uñaquista Vamos San Juan. Sólo Paladini quedó afuera de la consideración popular en los comicios del 14 de mayo y del próximo 2 de julio. No obstante, sus publicidades inundan los medios de comunicación provinciales y nacionales. También las redes sociales y hasta empapeló San Juan.

La primera vez que Paladini salió en los medios de comunicación como político, apenas llenó un párrafo con información. No sólo era desconocido en esa faceta -las entrevistas las daba en carácter de empresario pasero-, sino que rehuía de la prensa porque prefería mantener sus planes en silencio. Dos oraciones bastaron en ese momento: “Avisó que no está en sus planes el 2023, pero que empezará desde ahora a diagramar una candidatura a la primera magistratura provincial en 2027. ‘Ir paso a paso’, indicó. Y afirmó que será ‘siempre pensando en el paraguas del PJ’”. Sin embargo, apuntó todos los cañones mediáticos y propagandísticos al 2023. “Hay que mostrar poder de fuego”, respondió, con picardía, a su accionar

Paladini supo cosechar entre sus amistades al gobernador Sergio Uñac. “Un amigo de años”, lo definió en varias ocasiones. Pero ahora reconoce que “el número uno” -como le dice usualmente al mandatario provincial- no está contento con su accionar político. “Tenemos una muy buena relación, pero desde el 14 de mayo está en el freezer”, describió. Y comentó que no recibió, ni antes ni ahora, un llamado del uñaquismo para incorporarse. No le molestó. Según él, “no estoy de acuerdo en muchas cosas con el proyecto de Uñac”. Por eso pasó al otro bando justicialista, el giojismo. Colaboró intensamente en la campaña a intendente de Rivadavia de Facundo Perrone, quien obtuvo “un muy buen resultado”.

Tiene que ver, de acuerdo a lo que interpreta Paladini, con que “siempre sostuve que la re-reelección era inviable”. Y este es un tiempo político particular, porque después de la inhabilitación de Sergio Uñac como postulante a la Gobernación, “se terminan las re-re tanto a gobernador como a intendentes y gremialistas”. “Esto te demuestra que no hay enemigo chico, el tipo que empezó con el pedido de inhabilitación -Sergio Vallejos- sacó apenas 5.000 votos”, evaluó, aludiendo a la subestimación del oficialismo de los rivales emergentes, entre los que él puede contarse.

14395620-f24c-4705-8cd3-31f2b52a78d8.jpg

Con todo, Paladini montó un dispositivo propagandístico envidiable para cualquier dirigente político. Sobre todo en estos momentos, cuando la campaña electoral se estiró hasta el 2 de julio y los fondos empiezan a escasear. La parte de los medios de comunicación la domina a través de Google Ads, para las redes tiene un equipo propio -que financia con “fondos personales”- y el empapelamiento de la provincia con su cartelería de “Ideas, ideas y más ideas” corrió por parte de “cinco empresarios amigos” que confían en el proyecto Paladini, que tiene en mente una nueva ley de regalías mineras, una ley del agua para enfrentar la sequía y una para poner a los presos sanjuaninos a trabajar en la obra pública o privada.

El futuro inmediato del titular de Lomas del Sol está en las negociaciones. Aunque “siempre tengo la cabeza en el 2027” está en tratativas para ocupar una diputación nacional. “Hay dos caminos para hacer las cosas: uno rápido y uno lento, el rápido es con un cargo, porque es diferente que vaya a pedirle a título personal al director de Rentas un informe para que avance un proyecto, a si va un diputado nacional”. Y recalcó que “tengo el equipo de comunicación, tengo geólogos, geofísicos, profesionales de la educación e impositivos” para encarar una banca.