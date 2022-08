"Outsiders": hay tres empresarios sanjuaninos que coquetean con la candidatura a gobernador

Son hombres que representan la figura del “outsider” limitado. Aunque tienen el dinero y los contactos, no van a armar su propio partido. Van a ingresar a los que ya existen. Incluso habrá algunas sorpresas de la militancia. Todos tienen origen en familias ubicadas dentro del espectro peronista, de derecha a izquierda. No reniegan de su formación, pero sienten que hay que dar un salto. Son el bodeguero Martín Azcona, el textil Sergio Vallejos y, del rubro de los alimentos, Francisco Paladini.

Martín Azcona, el bodeguero albertista

Azcona es parte de la tradición vitivinícola sanjuanina. Sus abuelos y padres sostuvieron el negocio viñatero y bodeguero, pese a tener otras profesiones y ocupaciones. La formación académica del empresario está ligada a la bioingeniería y la publicidad. Ocupó las gerencias de varias multinacionales, como la holandesa DSM, que opera en el rubro de la nutrición y la salud. También supo administrar una serie de boliches en San Juan. Y más tarde, por el éxito en la comunicación y la gestión de los recursos humanos en los locales bailables, recibió el llamado de la política. No para candidatearse, sino para armar una campaña. Trabajó con el ex gobernador José Luis Gioja. Pero sobre todo colaboró con su hermano, César Gioja, cuando se enfrentaron por el no a la reforma constitucional.

Una cosa llevó a la otra. Estuvo con Eduardo Cáceres en las elecciones a intendente del 2011. “Siempre desde mi rol de publicista”, dijo a Tiempo de San Juan. Y hasta participó de contiendas electorales en República Dominicana y Qatar. Alejado de los flashes. Ocupado tras bambalinas. Retornó a San Juan y se probó el traje de candidato a intendente de Rivadavia, departamento donde nació y todavía reside. Lo intentó por el peronismo, pero dijo que le cerraron la puerta. Jugó con el frente San Juan Primero. Sabía que iba a perder y perdió. Una colega le acercó el número de teléfono de Alberto Fernández. Le contó que tenía un partido nacional y que eventualmente podía usarlo.

9d7f8fe6-c311-4cb4-94eb-e18e571b56f5.jpg Alberto Fernández y Martín Azcona en San Juan.

Azcona, cuyos padres militaron en la agrupación Montoneros, viajó a Buenos Aires y habló con quien todavía no había sido ungido candidato a presidente por Cristina Kirchner. Tuvo el OK de Fernández para bajar la estructura del Partido del Trabajo y la Equidad (Parte) a San Juan. Lo hizo y lo anunció dos días antes de que la actual Vicepresidente publicase el famoso video del 25 de Mayo. Azcona se topó con ser un albertista de primera hora y quedó marcado.

Fue el primero en la política sanjuanina en candidatearse a gobernador para 2023. Lo hizo con dardos a la gestión de Sergio Uñac. Críticas que sostiene. Si bien Parte está dentro del Frente de Todos, generó una mesa de debate interno: Fuerza Soberana, que está compuesta por un conjunto de partidos menores y “no alineados”. Es decir, que no responden ni al mandatario actual ni al ex gobernador Gioja. O, al menos, eso manifestó Azcona. Están: Parte, Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Partido Socialista, Igualar, Partido Verde. “Venimos a dar un debate de ideas con el gobernador”, indicó. “Vamos a ponernos enfrente de Uñac en lo que sea necesario”, resaltó. Y agregó que “tengo el aval de Alberto para jugar como quiera”. También hay relaciones con el massimo sanjuanino. “Parte y el Frente Renovador son partidos hermanos”, destacó.

El punto más sensible son las críticas a la minería y al tercer mandato de Uñac. En lo primero, se contrapone al modelo que existe desde 2003 a la fecha. “Queremos una minería soberana, que los recursos de los sanjuaninos lleguen a los sanjuaninos”, dijo, “para eso hay que modificar las regalías mineras, el oro es nuestro”. Respecto a lo segundo, “no puede postularse al 2023, sentenció el propietario de las bodegas que componen Familia Azcona.

Sergio Vallejos, el textil “halcón” de Patricia Bullrich

Por su lado, Vallejos siempre estuvo del lado del mostrador empresario. De padres peronistas nativos de Iglesia, se formó al calor de la doctrina justicialista orientada a lo militar. Empezó a trabajar a los ocho años armando jardines. Quiso dedicarse a la milicia, pero eligió el mundo de los negocios. Empezó vendiendo camperas y terminó abasteciendo al sector minero con la ropa que necesitaban. Actualmente tiene cuatro fábricas textiles: tres en San Juan y una en Mendoza. Y tiene en miras un proyecto ganadero de 10.000 hectáreas en la provincia. “Para trabajar en serio, no para comprarme una finca y tener un hobby como hace el resto”, dijo a este diario.

El textil, propietario de Zonda Safety Gear, tiene relevancia en el sector gremial-empresarial. Primero hizo una interna contra el ex titular de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Juan José Igualada. Como no pudo quebrar la resistencia que ofreció el grupo oficialista, que puso como sucesor al dueño de Huarpe SRL, Daniel Cárcamo, creó su propia entidad: la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos (Carpem). Y desde hace dos meses apretó el acelerador en el armado de una fuerza de política territorial para 2023.

La primera aparición pública fue en Mendoza, en un acto de Patricia Bullrich. Estaba acompañado por dos afiliadas al Pro que están enemistadas con la conducción del presidente Enzo Cornejo: la vicepresidente, Gimena Martinazzo, y la ex concejal de Capital, María Eugenia Raverta. No pasó desapercibida la presencia del empresario. Pero en ese momento no hizo declaraciones a la prensa. Ahora sí. Porque las reuniones con el ala dura del Pro nacional, que se opone al alcalde porteño, la “paloma” Horacio Rodríguez Larreta, continuaron.

674944jpg.webp El empresario Sergio Vallejos.

Vallejos retornó a San Juan el viernes, después de dos días de encuentros en Buenos Aires. Estuvo con Bullrich otra vez, la definió como “una mujer bravísima, que se sienta con una espada al lado”. Según aseguró el empresario, “tengo el mandato para ser el gobernador de los halcones en San Juan”. Complicada declaración porque en el macrismo local no estaban enterados. Es más, comentó que “ya me reuní con Martín Turcumán y José Peluc de Adn, también con los libertarios, soy el candidato del Partido Demócrata”. Las conversaciones están avanzadas. Incluso, Vallejos ya tiene una sede, está ubicada en calle Rivadavia pasando Sarmiento, ploteada con la bandera argentina.

Eventualmente, pues tiene que pasar mucha agua bajo el puente, competirá con Uñac por el sillón de Sarmiento. Para Vallejos, el gobierno del Frente de Todos “es el peor kirchnerismo, porque es el kirchnerismo de buenos modales”. Y para ganar, “hay que quebrar la Liga de Gobernadores porque no van a dejar gobernar a la oposición en 2023”. Hizo una analogía con la figura de un elefante. “El peronismo es como un elefante, te destroza. Pero si le quebras las piernas, lo neutralizas. Hay que quebrar las patas violentas como son los grupos violentos que se hacen llamar movimientos sociales”, graficó.

Fiel al estilo marcial que impulsa Bullrich, la seguridad es uno de los temas principales del sanjuanino. “Hay que recuperar la escuela de Policía en San Juan, sí o sí, no puede ser que la tenga una universidad privada. No se puede delegar una función del Estado, que es el entrenamiento de sus hombres”, dijo. Además, contó que, por sus raíces, “sé desglosar la nomenclatura peronista”. Apuntó que es “muy difícil no enamorarse de las ideas de justicia social” y avisó que el armado de Bullrich va a tener “lo mejor del peronismo, lo mejor del progresismo y lo mejor de la derecha”.

En lo estrictamente local, Vallejos opinió que “sacar las Paso atrasa 20 años” y que “Uñac no puede presentarse a un tercer mandato”.

Francisco Paladini, el más cauto

Es el primer empresario con ambiciones que contactó este medio. Del mundo de los alimentos, el propietario de la reconocida firma Lomas del Sol, dijo que este año “será interesante en lo político” y que “pasarán muchas cosas”. Avisó que no está en sus planes el 2023, pero que empezará desde ahora a diagramar una candidatura a la primera magistratura provincial en 2027. “Ir paso a paso”, indicó. Y afirmó que será “siempre pensando en el paraguas del PJ”.

1555444685268.jpg Francisco "Pancho" Paladini.

Paladini es heredero del secadero de pasas con el que comenzó su padre en 1979, de nombre homónimo. Está dedicado a los agroalimentos, al secado natural al sol, procesamiento y exportación de uvas y ciruelas y envasado de mix de cereales, lentejas y manzanas deshidratadas. También heredó la tradición justicialista. Mantiene una buena relación con Sergio Uñac.