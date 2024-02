Los diputados por San Juan se inclinan a apoyar la derogación del aborto legal

El proyecto grava penas para las mujeres que aborten. Busca modificar el artículo 86, que se refiere a los especialistas a cargo de los abortos, y el artículo 88, que se refiere a las penalidades para las mujeres que causen su propio aborto o consientan en que otro lo cause. Uno de los puntos más controvertidos: la eliminación de la causal de no punibilidad en casos de abortos resultantes de violación. El escrito argumenta que dichos casos deben ser considerados como delito y que el juez tiene la facultad de eximir a la mujer de la pena en función de ciertas circunstancias.

Los diputados nacionales por San Juan respondieron a este diario que están "a favor de la vida". Históricamente, San Juan es una provincia alineada contra el aborto. Sólo hubo una excepción: Francisco Guevara. El entonces diputado votó a favor de la Ley IVE. Fue el único que se desmarcó de la tradición sanjuanina aquel 11 de diciembre del 2020, cuando el presidente Alberto Fernández impulsó la normativa por una aborto legal, seguro y gratuito.

Walberto Allende sobre el aborto legal (10-12-2020)

Por Unión por la Patria, tanto Walberto Allende como Jorge Chica sostuvieron su postura "provida". Allende, que en el 2020 ya ocupaba un escaño en Diputados, dijo que "no estuve de acuerdo que se impulsara por el propio Presidente cuando estábamos en pandemia". Manifestó que en ese momento fue un debate que "dividió a la sociedad". En el 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, que habilitó por primera vez el debate en la materia, también votó en contra.

Ahora, remarcó la posición de entonces, pero aclaró que "no puedo opinar sobre lo que todavía no leí en detalle". Esa misma línea mostró Chica, que declaró estar "siempre a favor de la vida" y recordó que "lo dije que cada vez que me pidieron una expresión al respecto". No obstante, dijo que se trata de "un tema delicado" y que "hay situaciones particulares que requieren un debate más amplio".

Asimismo, Fabiola Aubone, del mismo bloque peronista expresó: "Cada legislador de Unión por la Patria tomará postura. Hay libertad en nuestro bloque para votar". Dijo que espera el correo electrónico de la Cámara baja para ver el proyecto y tomar una postura. No declaró estar a favor o en contra. "Sería una irresponsabilidad decidirme sin antes leerlo". La exministra de Gobierno local pidió analizar la iniciativa en su totalidad, con el objetivo de evitar las idas y vueltas de la Ley Ómnibus. 2Cuando miramos leyes, tenemos que ver todo", aseguró.

En tanto, el bloque de Producción y Trabajo, que responde al gobernador Marcelo Orrego, también se mostró a favor del proyecto libertario. La diputada nacional Nancy Picón contó a Tiempo de San Juan que, al cierre de esta edición, todavía no tomó comunicación con el mandatario provincial, "pero tenemos la misma postura" y adelantó: "Acompañaremos". El plural abarca a la legisladora María de los Ángeles Moreno, que integra la bancada.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDrMarceloOrrego%2Fstatus%2F1350080676482207746&partner=&hide_thread=false Presenté un proyecto para derogar la ley #IVE. Lo hice para proteger el derecho a la vida de todos los niños; y también señalando la inconstitucionalidad del proyecto que promulgó el presidente de la Nación. https://t.co/96NNyuqyXE#DeroguenLaLeyDelAborto — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) January 15, 2021

Picón incluso recordó que el propio Orrego presentó un proyecto de la misma naturaleza para derogar la Ley IVE. "Presenté un proyecto para derogar la Ley IVE. Lo hice para proteger el derecho a la vida de todos los niños; y también señalando la inconstitucionalidad del proyecto que promulgó el presidente de la Nación", informó en ese momento Orrego, a través de su cuenta de Twitter, cuando era legislador nacional. "Creo profundamente en que hay que trabajar para evitar embarazos no deseados, pero de ningún modo el aborto es el camino", expresó el ahora Gobernador sanjuanino.

Finalmente, hay voto cantado del diputado nacional José Peluc, de La Libertad Avanza. El representante de Milei en San Juan contestó de manera contundente: "Yo, a favor de la vida".

El proyecto, en detalle