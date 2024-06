Los diez puntos que se conocen hasta ahora de la "reforma judicial" que quiere el orreguismo

En la Legislatura acaban de entrar las ternas para los nuevos 21 cargos judiciales que están en disputa mediante dos concursos, para nombrar desde jueces a defensores oficiales. Estos 63 nombres surgieron después de que el Consejo de la Magistratura entrevistara a más de 500 abogados que se candideatearon a los cargos y entre ellos se destacaron, según el criterio de los integrantes del organismo de selección, dos ex funcionarios del uñaquismo: el ex asesor letrado de Gobierno y ex candidato a intendente de la Capital, Carlos Lorenzo; y el ex secretario Legislativo de la Cámara de Diputados e hijo del ex fiscal de Estado provincial, Nicolás Alvo.

¿Qué opinión hay en el oficialismo de que entre los preseleccionados sigan apareciendo figuras políticas? Martín se mostró más cauto en opinar de este concurso en particular que del proceso en general (considerando que es quien más se oyó criticar el sistema en diversas oportunidades). Ahora indicó que "el Consejo ha hecho un análisis exhaustivo, por lo menos... Es lo que se entiende de cada una de las personas ternadas. Y bueno, acá (en la Legislatura) la Comisión de Justicia analizará cada uno de los postulantes de las ternas".

También aseguró el Vicegobernador sobre los ternados que "no conozco a todos, pero conozco a varios. Este año va a ser 30 años que me he recibido de abogado. He trabajado por más de 20 años de abogado hasta que llegué a Intendente de Rivadavia. Y a los que conozco, sé que tienen antecedentes como para estar ahí en las ternas. Así que bueno, eso será un trabajo a resolver. Un difícil trabajo porque a veces hay postulantes que son muy buenos y hay que elegir a uno y esperemos hacerlo de la mejor manera posible".

Mientras se sustancian estos dos concursos en la Cámara de Diputados ya hay otro en marcha: para definir el Fiscal de Estado y los jueces de Paz para Albardón e Iglesia.

image.png El Vicegobernador Fabián Martín y el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, este viernes tras la firma de un convenio de cooperación entre los poderes Legislativo y Judicial.

Los diez puntos que se conocen hasta ahora de la reforma judicial

En el orreguismo admiten que quieren reformar con premura la ley para darle transparencia a estas designaciones y escaparle a los amiguismos. Hasta ahora, hay algunas ideas que van quedando con más fuerza en el borrador orreguista y surgen varios avances, según contaron Martín y fuentes del oficialismo a Tiempo de San Juan.

Primero, el proyecto se está trabajando en la Cámara de Diputados de San Juan y se prevé que sea una iniciativa del Interbloque y no del Ejecutivo. A la cabeza de la redacción está el presidente de la bancada Producción y Trabajo, Juan Córdoba, junto al resto de los legisladores oficialistas a la par que recibe pareceres de Casa de Gobierno mediante Asesoría Letrada de Gobierno. "Lo consultamos, por supuesto, siempre se consulta, pero la iniciativa del proyecto va a ser desde acá", destacó el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan.

Segundo, al orreguismo le gusta el método de selección de jueces que fue planteado hace más de una década y que quedó suspendido durante la gestión giojista, una ley que hace el proceso más complejo. Pero no se piensa reflotarlo automáticamente sino sumarle matices. "Hay diversas ideas", dijo Martín. Y agregó: "creemos que algunas cosas se pueden mejorar de esa ley".

Tercero, de este mecanismo suspendido en 2005 lo que más agrada es sumarle evaluadores al concurso. El Consejo de la Magistratura se integra con un representante de cada uno de los tres poderes más dos del Foro de Abogados. El sistema que nunca se aplicó suma al jurado especialistas provenientes de las dos universidades que es una idea que no disgusta y está en estudio.

Cuarto, se busca que cada postulante sea evaluado no solo mediante una simple entrevista y el currículum como es ahora. "Nosotros queremos que lo que exige la Constitución, que es un concurso de antecedentes, y oposición, realmente se haga un concurso de antecedentes y oposición como corresponde, y que así podamos mejorar la designación de las personas que van a ocupar esos cargos", precisó el Vicegobernador.

Esto hace hincapié en insertar un examen de oposición. Es decir, que a veces no basta con observar lo consignado en el currículum como son cursos, estudios, títulos y años de experiencia laboral. Se requiere aplicar algún ejercicio que permita conocer cuestiones del pensamiento, actitud, valores, habilidades y destrezas para resolver problemas relacionados con el cargo en juego. Para eso son los exámenes de oposición, que suelen ser casos prácticos judiciales a resolver, lo que también se analiza para incorporar en el proyecto de ley del orreguismo.

Quinto, los oficialistas están analizando los procesos de selección de jueces que se usan en otras provincias e incluso los que se dan para cubrir cargos en la Justicia Federal que maneja el Consejo de la Magistratura de la Nación. En este último caso, la selección comprende una prueba de oposición escrita, la evaluación de antecedentes, la entrevista personal y la prueba de oposición (que consiste en el planteo de uno o más casos, reales o imaginarios, para que el concursante proyecte una resolución o sentencia, como debería hacerlo estando en ejercicio del cargo para el que se postula).

image.png En septiembre del 2023 el Consejo de la Magistratura de la Nación llevó adelante la prueba de oposición correspondiente al Concurso 486, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia N 1 de San Juan.

"Yo en particular dije que había que cambiarlo del sistema, que no me parece que sea el mejor sistema, que tiene grietas, y que bueno, que hay que tratar de mejorarlo. Y bueno, en eso estamos trabajando", dijo Martín.

Sexto, como el orreguismo no tiene mayoría propia en la Legislatura, una vez definido el proyecto para aprobarlo se debe buscar apoyo en el bloque PJ, pero no será hasta tener absolutamente terminado el documento que se darán estas charlas. Los aportes se espera que surjan dentro de las comisiones en la Legislatura local. "En realidad estamos primero generando el proyecto para poder luego dialogar respecto al proyecto que tenemos", destacó el Vicegobernador.

Séptimo, sobre los plazos para implementar esta reforma judicial, no hay uno definido pero este tema viene desde el año pasado, cuando Martín empezó a quejarse abiertamente del sistema incluso antes de ser su frente electo Gobierno. Y por estos días se aceleraron las discusiones de que hay que darle más envión al tema, a la luz de que se están dando designaciones en el interín con el método que se presta a los acomodos, según la óptica oficial. "No tenemos un plazo establecido, pero lo antes posible", afirmó el Vicegobernador.

Octavo, evalúan cómo juega el contexto electoral. La expectativa es que la reforma se apruebe este mismo año, pero surgen dudas sobre si habrá tiempo suficiente de discutir y consensuar dentro y fuera de la Legislatura tremendos cambios. No obstante, la meta es al menos dejar presentado el proyecto este año, sabiendo que si queda pendiente para el 2025, la discusión puede llegar a complicarse porque es año de elecciones legislativas.

Noveno, suponiendo que se apruebe esta reforma, el orreguismo considera que habrá menos interesados en anotarse para los cargos vacantes. "El día que este proyecto resulte y podamos generar algo que sea realmente bueno, también entendemos que se va a tener que inscribir menos personas. Porque al ser más exigente, ya los inscriptos no van a ser tantos", apuntó Martín. ¿Es decir, que hoy, sin tantas exigencias, se presenta cualquiera? "Bueno, no sé si cualquiera, todo aquel que tiene ganas. Pero cuando es un concurso de antecedentes, si se presentan los mejores, en esa situación hay otro con menos antecedentes que no tiene posibilidades", observó.

Décimo, a la par de la reforma judicial el orreguismo impulsa una reforma política, lo que entra en juego a la hora de buscar consensos en el recinto. Una pata es la electoral, que tiene como eje eliminar el sistema de lemas para la elección de cargos provinciales y municipales, buscando un nuevo sistema. También se habla de terminar con la doble reelección y dejar que gobernador y vice puedan serlo solo por dos mandatos consecutivos, pero para eso debe llamarse a un plebiscito lo que presenta gran complejidad.

Cómo se eligen hoy los jueces, bajo la lupa

Tan viejo es este debate, que una vez, en 2003, se logró aprobar una ley que modificó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con más exigencias e incorporando un jurado con participación de las universidades. Pero quedó, sin aplicar, congelada, durante la gestión giojista y se sigue aplicando el mismo sistema desde 1986 a la fecha.

image.png El actual Consejo de la Magistratura está conformado por Juan José Victoria por la Corte de Justicia; la representante del Ejecutivo, Laura Palma (ministra de Gobierno); la representante del Legislativo, Fernanda Paredes (PJ); y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres.

Así, el proceso de selección de miembros del Poder Judicial -jueces, fiscales y defensores- se origina cuando desde la Corte de Justicia cuando comunica que se produjo una vacante. Entonces se dispara el procedimiento que implica que el Consejo de la Magistratura -integrado por un miembro de cada poder y dos representantes del Foro de Abogados- toma una entrevista y arma una terna por cada cargo, la que va a Legislatura. Allí, la comisión de Justicia y Seguridad vuelve a tomar entrevistas a los ternados y elige uno. El nombre va a votación en el recinto, y se impone con mayoría simple el elegido o la elegida. Como se ve, es un circuito eminentemente político, y se presta para amiguismos.