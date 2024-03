Los cinco datos más impactantes del nuevo sistema acusatorio en San Juan

1. Los departamentos con más delitos

Rawson en primer lugar y Capital, en segundo, encabezaron la lista de los 19 municipios sanjuaninos. Cabe destacar que los delitos contra la propiedad -1.448 hechos-, representaron el 62,80% de los casos que la Unidad Fiscal de Investigación -UFI- intervino desde el pasado 26 de febrero. En Flagrancia se presentaron 106 casos, siendo del 4,60%.

En Rawson registraron 418 delitos contra la propiedad, lo que significó el 29% de la torta. Segundo apareció Capital, con 221 casos y el 15% del gráfico. El podio lo completó Chimbas, con 187 hechos y el 13%.

1 delitos contra la propiedad.jpg

Con respecto a los hechos delictivos de Flagrancia, Rawson encabezó la lista con 23 casos y siendo el 22% de la torta. En segundo puesto estuvo Capital, con 21 casos y el 20%, y Rivadavia permaneció en la tercera ubicación, con 19 casos y el 18%.

1 hechos delictivos flagrancia.jpg

2. Los policías, vestidos de civil para causas de Anivi

Los abusos sexuales representaron 100 de 132 casos de Anivi, en base a los datos arrojados desde el 1º de enero hasta el 18 de marzo del presente año. Sobre los trabajos realizados en dicha área, y por la intimidación por parte de las víctimas de ver a policías interviniendo en los casos, aconsejaron que los efectivos asistan a auxiliar a damnificados vestidos de civil.

2 anivi.jpg

3. La UFI del Norte y los largos kilómetros a recorrer

Las estadísticas comunicadas por representantes judiciales y de la Policía expresaron que esta UFI registró 84 denuncias recibidas y 40 se encuentran en trámite. Entre las conclusiones más destacadas, los funcionarios deben recorrer varios kilómetros para intervenir en los casos de la unidad. Como ejemplo, este fin de semana trabajaron en la localidad jachallera de San Isidro y Rodeo, con una distancia de poco más de 58 kilómetros entre ambos lugares.

4. Delitos informáticos y los problemas burocráticos con bancos privados

Como medidas realizadas, la UFI - Delitos Informáticos y Estafas bloquearon 221 cuentas bancarias, gestionaron 174 oficios a bancos y billeteras virtuales y solicitaron 150 bloques e informes a Compensadora Electrónica S.A. (Coelsa).

En este marco, se conoció que la unidad dirigía por Pablo Martín tuvo inconvenientes burocráticos para intervenir en casos relacionados a bancos privados. Registraron una demora más amplia, en comparación con Banco San Juan y Banco Nación -ambos dependientes del Estado-. Es una problemática que afecta a todo el país, no únicamente en la provincia.

4 delitos informáticos.jpg

5. “En el viejo sistema una ‘tocadita’ era gratis”

Según informaron, pasaron de 2 años a 8 días. Para graficarlo, el fiscal general, Eduardo Quattropani, dijo los resultados son más profundos y tienen que ver con las búsquedas de reparación que hace el ciudadano dentro del sistema judicial, que, según su criterio, ahora encuentra.

“En el viejo sistema una ‘tocadita’ era gratis. Se tomaban las denuncias y no prosperaban, no había chances en un caso como este, por ejemplo, de un tocamiento, que la denuncia prosperara. El sistema viejo le hacía perder entidad al hecho, se le bajaba el precio. Ahora el 100% de las causas se gestionan, antes no se tramitaban. Un hurto, por ejemplo, si no había tiros, se archivaba. Había un viejo dicho en Tribunales, “causas sin presos, causas que van a la ventana”, es decir al archivo”, se explayó Quattropani.