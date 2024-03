Quattropani: "En el viejo sistema una 'tocadita' era gratis"

“En el viejo sistema una ‘tocadita’ era gratis. Se tomaban las denuncias y no prosperaban, no había chances en un caso como este, por ejemplo, de un tocamiento, que la denuncia prosperara. El sistema viejo le hacía perder entidad al hecho, se le bajaba el precio. Ahora el 100% de las causas se gestionan, antes no se tramitaban. Un hurto por ejemplo, si no había tiros, se archivaba. Había un viejo dicho en Tribunales, “causas sin presos, causas que van a la ventana”, es decir al archivo”, se explayó Quattropani.