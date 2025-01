Lo que no se dijo de la reunión Peluc-Escobar: la primera llamada, los temas y la proyección

Fue apenas un café en un sitio muy visible. El representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, y el exgobernador de la Provincia, Jorge Alberto Escobar, tuvieron una reunión en la confitería que está en la parte exterior del Patio Alvear. Si bien la foto no trascendió, un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación pasaron por la transitada avenida Libertador y desencadenaron un sinnúmero de versiones.

Contundente Javier Milei habló sobre Jorge Lanata y dijo por qué no se expresó el día de su muerte

La primera vez que Jorge Alberto llamó a Peluc, después de mucho tiempo, sucedió luego de un programa de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. En la emisión, el diputado destacó la importancia de encontrar a un empresario sanjuanino capaz de llevar adelante un proyecto político alineado con las ideas liberales impulsadas por Javier Milei como antes sucedió con Carlos Menem.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La búsqueda de un Jorge Escobar del Siglo XXI amparado por Javier Milei El diputado nacional José Peluc habló sobre el tanteo a empresarios sanjuaninos que cumplan con un perfil similar al del exgobernador. “Te das cuenta que las nuevas generaciones, no importa el apellido que lleven, tienen otro pensamiento. Hay mucha gente nueva, hija de empresarios sanjuaninos, que les interesa la política, que no lo han hecho nunca”, señaló. Conducen: @ortizfer2 @riveros.oliva Producción: @mflorgarcia1 Más info en @tiempodesanjuan #offtherecord #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

"Para mí fue el mejor gobernador de la historia. Yo era muy joven y aprendimos a hacer política. Es el mejor gobernador para la sociedad de San Juan. Nos hizo conocer cómo era gobernar. Se gobernaba sin un peso. Gobernar con plata, gobierna cualquiera. Él tenía ideas liberales. Reactivó la obra de construcción privada y entregó más casas que Gioja en sus periodos", dijo en octubre.

La llamada telefónica llegó tras esas declaraciones. Escobar pidió el contacto de Peluc a un viejo operador del peronismo. Hablaron por un rato. El exgobernador se puso a disposición y quedaron en tomar un café. Así fue. El martes a la tarde, los dos se juntaron en la cafetería que está en la puerta del Patio Alvear. Los temas: la gestión, desde la óptica liberal, que ejecuta el diputado. "No puede consultar con Gioja o con Uñac porque son modelos distintos", dijeron desde La Libertad Avanza. En cambio, "no hay nada más parecido a Milei que Escobar".

Naturalemente, la hipótesis más fuerte nació con una perspectiva electoral. ¿Escobar 2025? Descartado. El exgobernador no tiene una intención de jugar. No obstante, si quisiera retornar a la arena política, tiene los contactos para hacerlo. De hecho, es amigo del actual subsecretario de Gestión Institucional de la Nación, Eduardo "Lule" Menem. "No hablaron de candidutaras. Jorge ya cumplió una etapa", aseguraron.

Escobar, en el mismo programa de Tiempo, había dicho que se dio a la tarea de construir un nuevo espacio político no partidario que sirviese de consulta para el Presidente y los gobernadores. La idea es armar un foro de dirigentes. "Estamos armando algo para que se pueda, desde la política, ayudar", dijo. En ese sentido, el exgobernador sanjuanino continuará en ese rol e incluso se animó a decir que puede "colaborar en la formación de nuevos cuadros".

Los dos liberales, de extracción peronista, tiene un pasado común. Peluc fue funcionario de Escobar durante sus dos gestiones en el Ejecutivo provincial. De esa época que hay confianza. Sin embargo, el exgobernador aseguró, en una entrevista posterior con este diario: "No hay chance. Yo soy un hombre que hablo de política, hablo con libertad. Y con libertad critico al gobierno nacional. Apoyo al gobierno nacional en lo que se tiene que apoyar. Y también critico a mi partido del cual soy afiliado. Pero la verdad es que no, no es mi intención tener candidaturas".